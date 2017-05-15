Какие есть альтернативы для долгосрочных инвестиций?

Если у Вас нет ИИС - это однозначное упущение. Это первое, куда на длительный срок следует вкладываться. Но это только 400 тыр в год (1 миллион по менее интересному варианту Б налоговых вычетов).
Вклады... Да, проценты уже не те, но пока ещё они опережают инфляцию. Так что часть активов, полагаю, нужно хранить там. В валюте или рублях? Сказать сложно. Среди "аналитиков" есть два противоположных мнения. Например, небезызвестный Степан Демура считает, что уже в ближайшее время нас ожидает резкая девальвация рубля. Если Вы с ним согласны - храните в валюте. Но большинство аналитиков, как у нас, так и на западе, считают, что уже в обозримом будущем нас ожидает полное переформатирование международной финансовой системы. А потому доллары и евро в любой момент могут превратиться в то, чем они в действительности являются - в резанную бумагу. Если Вы согласны с ними- храните в рублях.
Акции и облигации. На купле-продаже акций люди делают миллиардные состояния. Но миллиарды делают единицы, а вот разоряются - миллионы. Если же говорить про стратегию "купить и держать", то сами по себе (без ИИС) бумаги дают доходность, как правило, немного больше вкладов. Но там нет АСВ. Если акции/облигации надежны - доходность сопоставима со вкладом. Если доходность повыше - есть риск дефолта. Кстати, "народные ОФЗ" при самой высокой (относительно других бумаг) надежности дают сейчас очень неплохую доходность.
Золото - очень неплохой объект для долговременных инвестиций. По мнению авторитетных специалистов, в золоте имеет смысл держать порядка 20% активов. Но есть при работе с золотом и "подводные камни". Инвестиции в золото подробнее рассмотрены здесь.
Для получения прибыли от инвестиций "в бетон " (в недвижимость) нужно много работать и рисковать. Либо покупать на раннем этапе строительства (риск) и продавать готовое (опять же риск "зависнуть" с продажей), либо сдавать квартиру в наем (что тоже далеко не так просто и связано с немалыми рисками). Надежды же на рост стоимости недвижимости, в ближайшее время, по видимому, не оправданы.
Ну и, наконец, предметы коллекционирования: картины, антиквариат, да те же золотые монеты, только не "инвестиционка", а коллекционные. Здесь необходимы глубокие знания, опыт, связи и т.д. К тому же не так всё просто с ликвидностью. Так что эту деятельность можно в большей степени отнести не к инвестициям, а к бизнесу.
Цитата
|denn2525 пишет:
Ну а какие риски в бетоне? Я сдаю несколько квартир в мск, купленных 6-10 лет назад, никаких особых рисков.
1. В голодные 90-е годы, я подрабатывал риэлтором по сдаче квартир. Такого понаслушался! Например, когда постоялец исчезал, уделав квартиру до такого состояния, что в её ремонт пришлось вложить плату за несколько лет. Или когда другой постоялец отказывался платить, а на требования освободить квартиру стал угрожать, что уедет, но сначала её подожжет. Или про то, как квартиру продавали по подложным документам...
2. У меня в доме консьержка участковому про каждую сдаваемую в наём квартиру докладывает. А куда докладывает участковый...
Ну и, наконец. Посчитайте сколько стоит Ваша квартира и сколько она приносит дохода (с учетом всех накладных расходов). Не могу утверждать, но весьма вероятно, что доходность окажется даже ниже чем у "Народных ОФЗ".
Цитата
|denn2525 пишет:
Считал, неоднократно. 8,5 % годовых я получаю и это меня устраивает...
Цитата
|NikoNiko пишет:
это от цены покупки или от текущей ?
Цитата
|denn2525 пишет:
я считаю от цены покупки. Текущая цена выше, но это виртуальная прибыль и ее нечего учитывать.
Вот видите! Если считать от сегодняшней цены, то вложения в бетон оказываются далеко не так привлекательны как хотелось бы. Конечно, Вам вряд ли есть смысл продавать уже имеющиеся квартиры, но вот рассматривать бетон как привлекательный вариант для инвестиции по состоянию на текущий момент я бы не стал.
Итак, резюме (надеюсь Вы согласитесь).
1. При выборе инструментов инвестиций в первую очередь оцениваем доходность, надежность и ликвидность. Как оценивать - каждый решает сам. Владелец успешного бизнеса, скорее всего, большую часть доходов вложит в развитие этого бизнеса. Знаток нумизматики - в редкие коллекционные монеты. И т.д. Если у Вас нет специальных знаний, то проще всего освоить инвестиции в золото (инвестиционка), вклады и ОФЗ (или другие надежные облигации).
2. Рисков не избежать. чтобы не потерять всё и сразу нужна диверсификация: "не класть все яйца в одну корзину".
3. Часть запасов нужно хранить в легкодоступной форме. Бетон, скажем, за несколько дней продать не реально.
4. Инвестиционное золото - пример, пожалуй, оптимального сочетания доходности (на долгосрок), надежности и ликвидности. Но не забываем про п. 2 и 3.
Я для себя принял такое решение:
1. ИИС
2. Золото
3. Вклады
4. ОФЗ (или другие надежные облигации/акции).
Процент распределения между корзинами я стараюсь сделать более менее равномерным (кроме ИИС - там по доступному максимуму).
Комментарии 20
Те же вопросы будут у любой сырьевой страны, например, Австралии. То есть в таком варианте кирдык придёт всей системе свободных обменных курсов и псевдовалюте SDR с криптовалютами скорее тоже. В такой ситуации для сохранения активов их наверное надо держать на 100% в физической форме, позволяющей быстрое их перемещение в пространстве.
15-30% валютные инструменты с фиксированной доходностью, 15-30% рублевые, 30-60% росакции, не менее 5% физзолото. По мере старения акций будет меньше в процентах.
Акции долгосрочно переигрывают депозиты в госах даже без учета дивидендов. А дивдоходности сейчас вкусные по многим бумагам + опцион на рост
Поясните, пожалуйста, одну вещь. Непонятно, почему если доллару и евро придёт кирдык, то рублю, который является лишь производной от них, не придёт?
Отчасти ответ на Ваш вопрос содержится в этой статье. Российская экономика за последнее время становится всё более самодостаточной. Поэтому, есть шансы, что мировой кирдык нас, естественно, заденет, но в меньшей степени, по сравнению с "главными производителями, и потребителями планеты" (слово "потребителями" я выделил особо, так как известно, что доля потребления развитыми странами намного больше, чем доля производства). Представьте, что США "простит" всем свои долги, введя новую валюту и отказавшись принимать доллары. "Наказать" их за это, принудить к выполнению обязательств... нереально. Евро рухнет вслед за долларом. Вернется эра национальных валют и золота. Полагаю, что рубль, поддержанный существенным золотым запасом и огромными сырьевыми ресурсам РФ будет себя чувствовать намного лучше большинства других валют, а "ужимки вокруг кросс-курсов" станут основой новых товарно-денежных отношений. На вопрос, чего будут стоить в этих условиях "старые" доллары и евро, думаю Вы ответите не хуже меня.
Вы сами даете ответ на этот вопрос:
Остается только добавить, что таким единственным и прекрасно оправдавшим себя за последние несколько тысяч лет физическим активом является монетарное золото. Причем, для того, чтобы выполнить роль мировой валюты ему придется очень сильно вырасти в цене (запасы его весьма ограничены).
Полагаю, именно потому Россия и Китай в последние годы лихорадочно скупают монетарное золото.
Это взгляд валютоненавистника.
Отнюдь. Я далеко не являюсь валютоненависником, более того, совсем ещё недавно существенную часть своих активов держал именно в валюте. Но в нынешней ситуации, в условиях довольно-таки стабильного курса рубля и ничтожных процентных ставок валютных активов, рублевые активы оказываются намного более доходными. Использовать же валюту в качестве "защитного" актива, при свободном доступе к монетарному золоту, не считаю целесообразным. Если, дай Бог, за нашу с Вами жизнь, вселенский кирдык не случится, то золото практически не уступит валюте в части качеств защитного актива. В случае же, если, увы, кирдык случится - преимущества золота очевидны.
Ну и, наконец, известен достаточно логичный принцип "хранить в том, в чем тратишь". Я очень сильно сомневаюсь, что в обозримом будущем меня ожидают траты в валюте. За границу пока не собираюсь: То что хотел посетить "там" - уже посетил, а "здесь" остались не менее интересные места. К тому же "подсел" на речные круизы... Уезжать же на ПМЖ тем более не собираюсь. "Нас и тут неплохо кормят...".
Может быть, может быть... Но хорошо обжегшись на "народных IPO" я пока акции всерьёз не рассматриваю (хотя и некоторую часть в "голубых фишках" пока не распродаю). Акции - уж больно плохо предсказуемый актив, особенно на фоне грядущего (возможно) кризиса.
Вернется эра национальных валют и золота. Полагаю, что рубль, поддержанный существенным золотым запасом и огромными сырьевыми ресурсам РФ будет себя чувствовать намного лучше большинства других валют
У США золота в восемь раз больше, чем у РФ, и ресурсами далеко не бедны. Экономика у них сейчас в семь раз больше российской, поэтому при переходе к золоту получилось бы шило на мыло. Ограниченность запасов золота и затрудняет использование его в качестве мировой валюты: размеры экономик будут практически зафиксированы, причём на уровне существенно меньшем, чем сейчас. Всемирная Япония? Не хотелось бы.
Ресурсы (подразумеваем нефтегаз) существуют только в контексте придуманной американцами экономики потребления. Нет потребления - нет нужды в расширении производств (в основном китайских), уже введённые мощности станут даже избыточными. Соответственно нет и былой нужды в ресурсах, которых сейчас в мире переизбыток, т.к. понаоткрывали месторождения в локациях, даже ранее считавшихся бесперспективными. В 14ом году нефтепромышленники начали друг друга локтями толкать, пытаясь продавать то в Европу, то в Китай, стремясь застолбить за собой долю при временном перепредложении. Представить себе перманентный избыток предложения я даже не решаюсь.
P.S. Обнуление долгов может идти не через отказ приёма долларов, а через раздувание инфляции, после чего ставки вновь уронят, и эта история начнётся с начала. Это уже было в американской истории в 70ых годах, и ничего плохого с миром не произошло, хотя отмена привязки любых денег к золоту - эпохальное событие для всего человечества.
Но спорить бесполезно, ибо ни Вы, ни я понятия ни имеем о том, как в действительности будет развиваться кризис (да и будет ли он вообще или удастся всё как-то спустить на тормозах). Я - то, собственно, просто рассматриваю варианты инвестиций и прихожу к выводу - что золото очень даже неплохой вариант при ЛЮБОМ развитии событий. Но, естественно, только как одна из корзин для хранения "яиц". На мой (и не только) взгляд - не более 20-25% инвестиций.
А если инвестировать не в бетон, а в землю Матушку, покупая участки без подряда?
И что дальше? В аренду не сдашь. Платить земельный налог и ждать что земля подорожает (а может подешевеет)? Или того, что у вас эту землю отберут под государственные нужды, за то, что вы её не используете по назначению, или просто так?
Можно, конечно, использовать землю под сельское хозяйство или строительство, но это уже бизнес, а не инвестирование.