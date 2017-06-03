Некоторые вопросы налогообложения ИИС

Когда брокер в качестве налогового агента, должен произвести расчет налога на доход, полученный на ИИС?
Статья 214.9.НК РФ
3. Исчисление, удержание и уплата в бюджет суммы налога в отношении доходов по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, осуществляются налоговым агентом. Исчисление суммы налога в отношении доходов по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, производится налоговым агентом в следующих случаях:
1) на дату выплаты налогоплательщику дохода (в том числе в натуральной форме) не на индивидуальный инвестиционный счет налогоплательщика - исходя из суммы произведенной выплаты;
2) на дату прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случая прекращения указанного договора с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу, в том числе у того же налогового агента.
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Какова налогооблагаемая база?
НК РФ Статья 214.9
1. Налоговой базой по операциям с ценными бумагами ..., учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, признается положительный финансовый результат, определяемый в соответствии со статьей 214.1 с учетом положений статей 214.3 и 214.4 настоящего Кодекса по совокупности соответствующих операций нарастающим итогом за период с начала действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета
НК РФ Статья 214.1.
12. В целях настоящей статьи финансовый результат по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов...
7. ...доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от реализации (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде...Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено настоящей статьей.
10. ... расходами по операциям с ценными бумагами ...признаются ... расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг... К указанным расходам относятся:... суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона;
Какие налоговые вычеты возможны по ИИС?
Статья 219.1.
1. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210, со статьями 214.1 и 214.9 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих инвестиционных налоговых вычетов, предоставляемых с учетом особенностей и в порядке, которые предусмотрены настоящей статьей:...
2) в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет;
3) в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.
2...
3. Инвестиционный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи, предоставляется с учетом следующих особенностей:
1) налоговый вычет предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей;
2) налоговый вычет предоставляется налогоплательщику при представлении налоговой декларации на основании документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств на индивидуальный инвестиционный счет;
3) налоговый вычет предоставляется налогоплательщику при условии, что в течение срока действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета налогоплательщик не имел других договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев прекращения договора с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу;
4) в случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения сроков, указанных в подпункте 1 пункта 4 настоящей статьи (за исключением случая расторжения договора по причинам, не зависящим от воли сторон), без перевода всех активов, учитываемых на этом индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу, сумма налога, не уплаченная налогоплательщиком в бюджет в связи с применением в отношении денежных средств, внесенных на указанный индивидуальный инвестиционный счет, налоговых вычетов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи, подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с взысканием с налогоплательщика соответствующих сумм пеней.
4. Инвестиционный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи, предоставляется с учетом следующих особенностей:
1) налоговый вычет предоставляется по окончании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета при условии истечения не менее трех лет с даты заключения налогоплательщиком договора на ведение индивидуального инвестиционного счета;
2) налогоплательщик не может воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, если он хотя бы один раз в период действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (а также в период действия договора на ведение иного индивидуального инвестиционного счета, прекращенного с переводом всех активов, учитываемых на этом ином индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый этому же физическому лицу) до использования этого права воспользовался правом на предоставление инвестиционного налогового вычета, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи;
3) налоговый вычет предоставляется налогоплательщику налоговым органом при представлении налогоплательщиком налоговой декларации либо при исчислении и удержании налога налоговым агентом при условии представления справки налогового органа о том, что:
налогоплательщик не воспользовался правом на получение налогового вычета, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи, в течение срока действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также иных договоров, прекращенных с переводом активов на этот индивидуальный инвестиционный счет в порядке, предусмотренном пунктом 9.1 статьи 226.1 настоящего Кодекса;
в течение срока действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета налогоплательщик не имел других договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев прекращения договора с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу.
Берется ли налог на дисконт (положительный финансовый результат, полученный от реализации (погашения) ценных бумаг), если ценная бумага пролежала больше 3 лет?
В соответствии с п. 1 ст 219.1 НК РФ предоставляется Инвестиционный налоговый вычет "в размере положительного финансового результата от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг... и находившихся в собственности налогоплательщика более трех лет". Однако, в соответствии с п. 2 той же статьи "налоговый вычет не применяется при реализации (погашении) ценных бумаг, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете."
Впрочем, если перевести эти бумаги при закрытии ИИС на обычный брокерский счет, то при их продаже можно применять вычет по долгосрочному владению ценными бумагами. Причем общий срок собственности включает в себя время, в течение которого ценные бумаги находились на ИИС. Это подтверждает письмо Минфина России от 26 октября 2016 г. N 03-04-07/62308
Кто является налоговым агентом при выплате купонного дохода и дивидендов по акциям?
НК РФ Статья 226.1
Цитата
|2. Налоговым агентом при получении доходов от осуществления операций (в том числе учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете) с ценными бумагами...признаются:...
7) депозитарий, осуществляющий на основании депозитарного договора выплату (перечисление) налогоплательщику дохода в денежной форме по следующим видам ценных бумаг...
по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, выпущенным российскими организациями, выпуск (государственная регистрация) которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года;
Некоторых смущает, что на rusbonds.ru для большинства бумаг в качестве депозитария указывается "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО, однако последняя занимается только учетом бумаг, а выплатой дохода " на основании депозитарного договора" занимается именно депозитарий брокера.
В качестве дополнительного подтверждения сказанного приведу цитату с сайта ВТБ:
Цитата
|В соответствии с п.2 ст. 226.1. Налогового Кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) Банк ВТБ (ПАО) (далее – Банк), как брокер, осуществляющий в интересах клиента операции с ценными бумагами..., признается налоговым агентом клиента,определяет налоговую базу клиента, производит расчет, удержание и перечисление сумм налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в налоговые органы по всем операциям, осуществленным Банком в интересах клиента в соответствии с вышеуказанным договором.
...
2.2. Купонные доходы и доходы от погашения облигаций эмитентов – резидентов РФ.
...
1) Согласно ст. 226.1 НК РФ Банк (Депозитарий) является налоговым агентом по выплатам купонных доходов в денежной форме по ценным бумагам: ...
по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением — в отношении выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года;...
2) Для облигаций эмитентов – резидентов РФ с обязательным централизованным хранением, зарегистрированных до 01.01.2012, при выплате купонного дохода обязанности налогового агента выполняет эмитент
Достаточно ли для получения налогового вычета только внести деньги на ИИС, не покупая на них ценные бумаги?
Прямого запрета нет, однако с 18.07.2017 в НК РФ вводится Статья 54.1. Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов:
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Цитата
|..2... по имевшим место сделкам (операциям) налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу и (или) сумму подлежащего уплате налога в соответствии с правилами соответствующей главы части второй настоящего Кодекса при соблюдении одновременно следующих условий:
1) основной целью совершения сделки (операции) не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;
2) обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, являющимся стороной договора, заключенного с налогоплательщиком, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону....2... по имевшим место сделкам (операциям) налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу и (или) сумму подлежащего уплате налога в соответствии с правилами соответствующей главы части второй настоящего Кодекса при соблюдении одновременно следующих условий:
1) основной целью совершения сделки (операции) не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;
2) обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, являющимся стороной договора, заключенного с налогоплательщиком, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону.
Правоприменительной практики по этой статьи пока нет, но теоретически отказ от предоставления налогового вычета по ней возможен.
Комментарии 4
Имею два брокерских счета. Оба у брокера ПСБ. Один - просто брокерский счет, второй - ИИС.
Имею две облигации:
- БИНБАНК-БО-ПО1 Госрегистраця: 24.03.2017, начало торгов 27.03.2017, то есть проходят по 58-ФЗ
- Обл. "Мечел" ПАО, серия 13 Госрегистраця: 10.08.2010, начало торгов 07.09.2010, то есть по 58-ФЗ не проходят.
Теоретически, поскольку 58-ФЗ начинает действовать с 01.01.2018, то в этом году налоги должны браться с обоих облигаций. Но в соответствии со статьей 214.9.НК РФ
1) на дату выплаты налогоплательщику дохода (в том числе в натуральной форме) не на индивидуальный инвестиционный счет налогоплательщика - исходя из суммы произведенной выплаты;
2) на дату прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета
То есть, налог на купоны и БИНБАНК-БО-ПО1 и Мечел 13 на обычном брокерском счете браться должен, а на ИИС - не должен (ПСБ перечисляет доход на ИИС).
Что в действительности? На обычный брокерский счет купонный доход приходит уже очищенным от НДФЛ по обоим бумагам. Всё верно. А вот на ИИС купоны БИНБАНК-БО-ПО1 пришли полностью, а Мечел-13 - с удержанием 13% налога... Почему?
Позвонил брокеру. Оказалось, что, поскольку Мечел-13 выпущен в 2010 году до 01.01.2012 года то налоги на купон удерживает эмитент. А БИНБАНК-БО-ПО1 выпущен после 01.01.2012. Поэтому налог должен удерживать брокер, и в соответствии со статьей 214.9.НК РФ он налог не удерживает.
Я поинтересовался, как же теперь быть с ИИС по типу Б? Говорят, что когда буду закрывать ИИС излишне удержанный налог вернут.
PS. Спасибо Екатерине - сотруднику Брокер: ПАО "Промсвязьбанк" за то что быстро разобралась в нетривиальной ситуации и дала исчерпывающие ответы.
Можно ли их сальдировать с убытками при погашении облигаций по номиналу (брал выше номинала)?
А если купоны приходят не на ИИС, а на банковский счёт - они считаются прибылью в рамках брокерского счёта (ИИС)?
Можно ли их сальдировать с убытками при погашении облигаций по номиналу (брал выше номинала)?
Прямого указания в нормативных актах я не встречал. Думаю, что купонный доход несомненно должен относиться в качестве прибыли к ИИС. И когда брокер, при закрытии счета будет производить окончательный расчет, то должен сальдировать. Впрочем, поскольку однозначно это не прописано, у брокера, как у налогового агента, может быть своё мнение. Так что лучше уточнять у брокера. Что же про практику, то её пока практически нет.
Я правильно понимаю, если купоны по корпоративным бумагам, выпущенным до 2017 г, оставлять на ИИС, то при закрытии ИИС (после 3 лет) с этих купонов НДФЛ не возьмут (в соответствии с НК ст 214.9, ст. 214.1 параграфы 12, 7, 10)?
Разумеется в случае выбора налогового вычета на финансовый результат.
Была ли практика подобная?