Новый кризис близится

Цитата "Фундаментальные показатели США все хуже соответствуют рыночной оценке, после восьмигодового ралли инвесторам следует зафиксировать прибыль и поискать новый баланс". Стивен Вуд рекомендует инвесторам серьезно рассмотреть возможность инвестирования в Европу, развивающиеся рынки и в Азию. Эти места, по его словам, не сталкиваются с теми же проблемами оценки, что и США.

Цитата Среднее соотношение биржевой капитализации к ВВП в семи основных развитых странах приближается к предыдущим пикам 2000 и 2008 годов.

Первым признаком кризиса 2008 года стали проблемы в хедж-фондах. На этот раз признаки проблемы могут включать ухудшение качества американских автокредитных продуктов и ухудшение финансирования развивающихся стран после повышения процентной ставки США.

Цитата Финансовый кризис может быть уже за углом, глобальная экономическая ситуация меня пугает. Я не думаю, что глобально мы способны избежать кризис - я вижу очень низкие ставки, я вижу потоки бабла текущие в мир, я вижу разбухшие котировки на биржах. Надувается мощный пузырь и, в один прекрасный день, он лопнет... Больших кризисов не было уже 10 лет, а я пока вел дела, видал их и почаще чем раз в 10 лет, так что готовьтесь

Цитата Рынок безумно переоценен, США на пути к большому финансовому краху. Рынок оценивает себя так, будто эта музыка будет вечной. Биржи могут обрушиться на 40%, а то и больше, когда эта фантазия себя исчерпает. В то же время правительство движется к фискальной кровавой бане. Все ожидают сокращения налогов, обещанного Трампом, но этого не случится - они не смогут провести через Конгресс бюджет, подразумевающий, что госдолг США вырастет еще на $10-15 трюликов резаной. Проблемы с бюджетом вполне могут стать толчком и для биржевого краха, период август-ноябрь представляется мне весьма вероятным - начнется очередная дискуссия о повышении госдолга, которая выльется в ужасный политический конфликт. Будет кровавая баня такого типа, который мы не видели никогда.



Бегите с бирж. Они нестабильны и переоценены. Могут еще подрасти на пару процентов, чтобы рухнуть на десятки процентов потом. Рынок облигаций и ГКО? Это гигантский пузырь, потому что центробанки всего мира запустили их монетизацию печатным станком на трюлики резаной, и продолжают это делать. Рано или поздно это завершится, и весь этот рынок ждет грандиозный крах.

Цитата В одной из предыдущих статей я показал, почему скоро наступит суперкризис. Теперь я подготовил прогноз с более точными сроками начала кризиса.По графику видно, что до кризиса осталась ещё одна волна (волна 5) длиной не более полугода. Это означает, что обвал американского фондового рынка начнётся уже этой осенью.

По волнам Эллиотта: один цикл состоит из волн 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C.

1 - небольшая волна по направлению тренда, начало цикла

2 - небольшая коррекция

3 - большая волна, основная часть цикла, всегда больше волны 1

4 - коррекция, никогда не опускается ниже уровня концы волны 1

5 - последняя волна по направлению тренда, иногда(но редко), опускается ниже конца волны 3.

A - сильная коррекция против тренда

B - слабая коррекция по направлению тренда

C - коррекция против тренда

Дальше, согласно теории Эллиотта, начинается новый цикл.

Последнее обновление. Буду здесь коллекционировать высказывания авторитетных источников по поводу грядущего кризиса. Потом посмотрим, насколько они окажутся провидцами.Москва. 16 января.- Китайское рейтинговое агентство Dagong Global Credit Rating снизило суверенные кредитные рейтинги США в иностранной и национальной валюте с "А-" до "ВВВ+".Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "негативный".По мнению аналитиков Dagong, в США "продолжается ухудшение источников погашения долговых обязательств федерального правительства, и эта тенденция еще более усугубится из-за масштабного сокращения налогов".Давненько не обновлял я здесь информацию. Что можно сказать, осень прошла. За окном падает снег, а кризиса пока всё нет. Впрочем признаки кризиса, о которых написано ниже в более ранних записях, никуда не делись, не рассосались, а продолжают нарастать. А говорят, чем дольше пар копится в котле, тем сильнее будет взрыв...Чтобы не быть голословным, приведуНу для тех, а кому лень "кликать" цитата из этой статьи:, известен тем, что корректно предсказал первую волну суперкризиса в 2008Мы видим сейчас третий гигантский пузырь, надутый ФРС, и когда он взорвется, это будет не "третий разок для удовольствия". Это будет "третий удар и ты в отключке". Этот пузырь просто слишком большой, чтобы лопнуть. Этот пузырь мать всех пузырей, и когда он взорвется, ФРС уже не сможет его замаскировать надутием нового пузыря, означая, что продолжить следовать прежним курсом станет теперь совершенно невозможно.Я думаю, что проблема, с которой нам предстоит столкнуться, будет гораздо хуже, чем просто финансовый кризис. Это будет кризис доллара, и это будет кризис суверенного долга, а не какие-то ипотечные долговые бумаги, беспокоящие облигационных инвесторов…Проиграет каждый. Все, кто торгует на фондовом рынке, на рынках облигаций и недвижимости – будут уничтожены. Доллар будет разгромлен, а его покупательная способность уничтожена...Как долго они могут удерживать цену золота? Мы поймем это, когда достигнем предела...Люди не доверяют традиционным (фиатным) валютам… Все больше людей ищут альтернативы, а настоящей альтернативой является золото. Когда они ринутся в него, оно сокрушит способность центробанков подавлять цену. А пока наслаждайтесь подарком, который они вам даютВскоре все валюты начнут ускоряющуюся гонку вниз, ко дну. Последствия коллапса доллара будут катастрофичными для глобальной финансовой системы. Настоящее средство сохранения богатства должно обладать ликвидностью, иметь физическую форму, быть редким, делимым и обладать стабильной покупательной способностью. Это ведёт нас к золоту: ни один другой актив не имеет таких характеристик. И это уж точно не биткоин и не бриллианты».Лорд Джейкоб Ротшильд, представитель самой известной в финансовом мире семьи, в своёминвесторам RIT Capital Partners написал:Мы не считаем, что сейчас подходящее время для риска. Цены на акции выросли до беспрецедентного уровня в то время, когда экономический рост отнюдь не гарантирован. S&P продается в 25 раз выше 12-месячного дохода, тогда как долгосрочное среднее значение - 15.Период денежно-кредитного регулирования может заканчиваться. Геополитические проблемы остаются широко распространенными и их все более и более трудно решать. Поэтому мы сохраняем умеренное воздействие на фондовые рынки и диверсифицируем распределение активов по отношению к инвестициям в акционерный капитал...показывают на еще один индикатор, свидетельствующий о начале новой рецессии в США - по крайней мере, если это не так, то это станет первым отклонением от правила за те 70 лет, когда эта статистика собиралась.За 277 кварталов, пройденных с 1948, этот показатель был в минусе исключительно во время рецессий или накануне рецессий - и сейчас он в минусе 3 из 4 последних кварталов.ИсточникИнститут Рузвельта выпустил отчет, в котором сообщает, что первая волна суперкризиса, разразившаяся в 2008, это лишь первый удар долговых проблем и проблемы "падающего возврата", следующие волны будут более мощными и более разрушительными.В качестве решения авторы предлагают "высокую инфляцию", так как это "гораздо лучше", чем стагнация доходов и естественное развитие долгового кризиса.Пользователя ресурса aftershock с никомнельзя отнести к "гуру" мирового уровня. Однако, пусть и это лыко придется в строку...