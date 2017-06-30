ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ". В новой редакции написано
Цитата
|При этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года по такому договору, не может превышать один миллион рублей.
В предыдущей редакции было 400 тыр.
Никаких изменений в Налоговый Кодекс внесено не было, а стало быть продолжает действовать
Цитата
|Статья 219.1.
3. Инвестиционный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи, предоставляется с учетом следующих особенностей:
1) налоговый вычет предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей;
Но, так как изначально не было подобных ограничений в отношении варианта Б "3) в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете", то по этому варианту вычет можно получать со всей суммы ИИС.
Правда, я очень плохо представляю как можно получить "положительный финансовый результат" больший 400 тыр в год, чтобы стал выгоден вариант "Б". Разве что через несколько лет, накопив приличную сумму на ИИС...
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