Главный вопрос: стоит ли покупать золото?
Если Вы думаете об отдаленном будущем.
Если Вы допускаете шанс того, что придет Большой Пушной Зверь.
Если Вы не очень сильно доверяете нашей банковской системе, родному правительству, партии Единая Россия и лично сами знаете кому...
Если Вы хотите получить защитный актив, более надежный, чем наличная валюта.
Если Вы хотите гарантировать себе приемлемый уровень жизни в старости и, возможно, ещё оставить наследство, которое не превратится в дым за несколько лет.
Если Вас не пугает, что на коротком сроке этот актив окажется, скорее всего, убыточным.
Если Вас не пугает, что хранение актива сопряжено с определенными рисками (кража, пожар, наводнение, землетрясение и т.п.) или (и) затратами (аренда банковской ячейки, сейф)
Если Вас не пугает, что ликвидность этого актива несколько ниже чем у валюты, особенно если Вы живете не в Москве или в Санкт-Петербурге.
То да, покупать золотые монеты стоит.
Если Вы хотите заработать по-быстрому, то нужно крепко думать, изучать, анализировать... Но всё же, скорее всего, - нет. Сейчас есть более интересные объекты для инвестирования. Какие? Этому посвящен отдельный пост, потому повторяться не будем.
Отметим, что, по мнению многих авторитетных специалистов по инвестициям, в золоте целесообразно держать процентов 20 от накоплений.
1. Что покупать: монеты, слитки, металлические счета?...
С точки зрения инвестиций оптимальна покупка инвестиционных монет.
При покупке слитков с вас удержат НДС 18%. Этот налог собираются отменить, но пока он действует. Кроме того, у слитков хуже ликвидность: их можно купить и продать в меньшем количестве мест.
Металлические счета в банках (ОМС) хуже, поскольку на них находится "условное" золото. То, что на вашем счете числится какое-то количество грамм золота, означает только то, что банк принимает на себя обязательство заплатить вам сумму, эквивалентную биржевой цене соответствующего количества золота. При этом владелец счета находится в заложниках того, какие новые правила игры придумают банк или государство. Кроме того, не следует забывать, что металлические счета не страхуются АСВ.
Коллекционные монеты могут стать отличным объектом инвестиций, но при обязательном условии, что вы в них хорошо разбираетесь и имеете связи в среде коллекционеров-нумизматов. В противном случае они значительно уступают инвестиционным монетам, так как коллекционные монеты дороже, а продать их выше цены металла трудно. Несмотря на ограниченность тиража, далеко не все монеты становятся раритетами, и рынок их сбыта ограничен.
Ювелирные изделия менее всего подходят для инвестиций. Их цена при покупке намного превышает стоимость металла из-за НДС, высокой себестоимости изготовления и продажи. А вот продать ювелирку реально можно разве что в скупках и ломбардах, где хорошей цены за них не дадут в принципе. Про высокохудожественные вещи мы здесь не говорим – это совсем отдельная тема.
Инвестиционные монеты свободны от большинства недостатков: у них нет НДС, хорошая ликвидность, малый спред между ценой покупки и продажи, небольшая "премия" к цене металла при покупке, они не требовательны к условиям хранения и т.д. Поэтому приобретение инвестиционных монет следует признать лучшим способом инвестиций в золото. По крайней мере, до тех пор, пока не отменили НДС со слитков.
2. Какие монеты лучше покупать?
Ответ на этот вопрос зависит от целей инвестиций и ваших личных ожиданий. Если вас заботит, прежде всего, подготовка к пришествию "Великого Северного Пушного Зверя" (полного, окончательного и бесповоротного), то покупать надо монеты, стоимость которых максимально приближена к стоимости чистого металла. Для этих целей могут быть пригодны армянские монеты (знаки зодиака) и любые монеты с механическими дефектами, даже весьма существенными.
Если вы считаете полное и безоговорочное пришествие оного зверя маловероятным, или считаете пушного зверя не таким уж и великим, то лучше покупать монеты с минимальным спредом (разницей между ценой покупки и продажи). Спред, прежде всего, зависит от популярности монеты: чем монета популярнее, тем спред меньше. Для России самые популярные монеты - это ГПЗ (Георгий Победоносец золотой) 999 пробы и Сеятель (червонец) 1975 - 1982 годов 900 пробы. Масса чистого металла у этих монет одинакова - 0,25 унции (7,74 - 7,78 грамм).
ГПЗ и Сеятель – отличный выбор монет для инвестиций при условии, что продавать их в будущем вы собираетесь в России. Если же вы допускаете возможность использовать ваши инвестиции в другой стране, то более предпочтительна покупка монет, имеющих общемировое распространение. Ни ГПЗ, ни Сеятель к таким не относятся, и реализовать их за границей может оказаться проблематично. В подобной ситуации следует обратить внимание на такие монеты, как австрийские Филармоникеры, американские Орлы и Баффало, канадские Кленовые Листы, Крюгерранды ЮАР, австралийские Кенгуру и Лунары. Все эти монеты вполне могут рассматриваться как объект инвестиций и в России. По сравнению с ГПЗ и Сеятелем, они имеют несколько больший спред, но не очень существенно.
А вот армянские, белорусские, казахские, украинские или другие экзотические монеты и монеты с механическими дефектами имеют куда больший спред, и покупать их при данной стратегии инвестиций вряд ли целесообразно.
3. Монеты какой пробы лучше брать?
Проба определяет процентное содержание золота. Как правило, золото в монетах имеет пробу от 900 (90% золота) до 99999 (99,999%). С точки зрения инвестиционной привлекательности проба особого значения не имеет. Важен не общий вес монеты, а вес золота в ней. Когда мы говорим что вес монеты – одна тройская унция, это означает, что монета содержит 31,1 г чистого золота. Общий же вес зависит от пробы. Так одноунцевый "Крюгерранд" (ЮАР) 917 пробы имеет общий вес 33.93 г, а также одноунцевая канадская монета "Воющий волк" 99999 пробы - 31.96 г. Вес четвертьунцевого сеятеля 900 пробы – 8,6 г, а ГПЗ 999 пробы – 7,89 г.
А вот на механические свойства монет проба влияет довольно сильно. Чем проба выше, тем золото мягче, пластичнее. Повредить монету высокой пробы проще, а потому обращаться с ней нужно бережнее.
Так какую же пробу следует предпочесть при выборе монеты? Общего правила не существует. Некоторые инвесторы предпочитают приобретать монеты максимально возможной пробы из соображений, что это фактически "чистое золото", без лигатуры. Другие, наоборот предпочитают монеты 900 пробы, как более практичные, не требующие особых условий хранения. Некоторые инвесторы, не лишенные чувства прекрасного, выбирают себе монеты исходя из эстетических соображений, не взирая на пробу. И каждый, по своему, прав.
Монеты пробы ниже 900, как правило, инвесторами не приобретаются, хотя и здесь есть некоторые исключения.
4. В чем отличие ГПЗМ и ГПЗП? Чем обусловлена разница в цене?
Монеты ГПЗМ (Георгий Победоносец Золотой Московского монетного двора) и ГПЗП (Георгий Победоносец Золотой Санкт-Петербургского монетного двора) отличаются только знаком монетного двора на аверсе.
В 2008-2013 годах на Санкт-Петербургском монетном дворе были случаи диффузного загрязнения поверхности монет мельчайшими частичками железа. Впоследствии эти частички ржавели и на поверхности монет появлялись рыжие пятна (часто употребляют не вполне корректный, но тем не менее отражающий суть явления, термин "ржавое золото"). Проблема была признана СПМД и по большей части устранена. Среди монет, отчеканеных после 2014 года, "ржавые" ГПЗП хоть и встречаются, но намного реже, чем среди монет более ранних выпусков.
Тем не менее, разница в цене ГПЗМ и ГПЗП сохраняется и для последних выпусков этих монет, так как пока нет достаточной уверенности, что технологические ошибки исправлены полностью. Прошло еще не так много времени и "скрытые дефекты" могли просто не успеть проявиться. Кроме того, то, что случилось один раз, может случиться и снова.
Какую монету приобретать?
Для монет до 2014 года наверное лучше приобретать все же ГПЗМ. Для монет более поздних выпусков - решайте сами. С одной стороны выигрыш в цене ГПЗП по сравнению с ГПЗМ (как правило не очень значительный). С другой стороны - дефекты, которые могут проявятся в будущем и которые могут снизить стоимость ГПЗП вплоть до стоимости металла.
5. Ржавое золото.
Золото - довольно инертный металл. И всё же на монетах и слитках иногда можно обнаружить пятна и полоски черного, коричневого или красного цвета. По сходству с ржавчиной на железе, подобные монеты стали называть "ржавым золотом". Причиной появления таких пятен может быть некачественная лигатура или нарушение технологии производства монет (как с ГПЗП ранних выпусков).
Наличие таких пятен не фатально, тем более, что они могут быть выведены с помощью специальных жидкостей для чистки золотых монет (на монетах качества пруф применять эти жидкости должны только профессионалы, в противном случае велика вероятность повреждения монеты). Однако внешне пятна производят неприятное впечатление и при продаже монеты снижают ее цену вплоть до стоимости металла.
6. Где покупать
Покупать можно в банках или в специализированных фирмах по продаже монет. В банках, как правило, курс покупки и продажи намного хуже. До недавнего времени работали сайты-агрегаторы, позволявшие сравнить курс покупки и продажи золотых монет в разных банках и фирмах (goldtraders.info и http://www.coinsinfo.ru/). Однако последнее время сайты не работают. Поэтому можем вам предложить только ссылки на сайты наиболее популярных золотых контор:
Архитектура Финансов (Москва) https://a-fin.net/
Золото Державы (Москва) https://9999d.ru/ (http://www.artc-derzhava.ru/ - старый сайт)
Золотой монетный дом (Москва) https://zoloto-md.ru/
Золотой монетный двор (Москва) http://www.zolotoydvor.ru/
Мосдрагмет (Москва) http://mosdragmet.ru/
Золотой департамент (Москва) http://www.golddep.ru/
Золотой запас (Москва) https://www.zolotoy-zapas.ru/
Первый Монетный Бутик (Рикголд) (Москва) https://www.ricgold.com/
Альпари (Москва) https://alpari.com/ru/bullion-coins/
Драгметинвестор (Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Калининград, Челябинск, Тюмень, Ижевск, Пенза, Пермь) http://msk.dragmetinvestor.ru/
Монета (Санкт-Петербург) http://monetainvest.ru/
РоссельхозБанк (68 филиалов) https://www.rshb.ru/natural/coins/#inv
Ланта-Банк (20 городов) http://www.lanta.ru/metals/coins/
7. Как хранить
- ГПЗ, упакованный в блистер на монетном дворе, целесообразно оставить в "родном" блистере.
- ГПЗ, помещенный в капсулу на монетном дворе (или где-либо еще), целесообразно оставить в капсуле.
- Если "родная" капсула или "родной" блистер повреждены, монету целесообразно переложить в новую капсулу, стоимость которой невелика, особенно в сравнении со стоимостью монеты.
- Сеятель можно поместить в капсулу, а можно положить в альбом. Практика показывает, что никаких нежелательных последствий при хранении Сеятеля в альбоме не возникает, даже если монета лежит в альбоме несколько лет, а альбом - простой дешевый китайский. Самое плохое что может случиться - монета несколько потеряет блеск, однако после простого промывания водой блеск вернется. Проверено.
- Монета качества ПРУФ однозначно должна оставаться в капсуле, в которой она продается.
- Европейское золото 18-19 века (Франция, Италия, Германия, Англия и прочее), которое по цене соответствует современной инвестиционке, имеет 900 или 917 пробу и его, как и Сеятели, можно помещать в капсулы, но вполне можно хранить и в альбомах.
- Современную импортную инвестиционку целесообразно хранить в капсулах, однако также возможно хранение в альбоме.
8. Где купить нумизматические принадлежности?
Подходящие для работы с инвестиционными монетами нумизматические принадлежности продаются во множестве магазинов, подавляющее большинство которых занимается, в том числе, интернет-продажами. Как правило, в каждом из них представлен широкий выбор средств для хранения монет (капсулы, холдеры, альбомы, коробки), оборудование для работы с монетами (пинцеты с обрезиненными губками, перчатки, весы и прочее), жидкости для чистки монет и иные аксессуары.
В отличие от покупки собственно монет, при выборе товаров для работы с ними особых хитростей или обязательных предпочтений нет. Поэтому выбирать магазин и производителя можно из стандартных утилитарных соображений (известность производителя, стоимость товара, удобство доставки/самовывоза и пр.).
Среди производителей нумизматических принадлежностей встречаются немецкие (высокое качество и относительно высокая цена), польские (неплохое качество при демократичных ценах) и китайские (низкие цены, однако можно нарваться на не очень качественный товар). Под российскими марками, довольно часто реализуют свою продукцию китайские производители. Впрочем в последнее время стали встречаться и настоящие российские производители, причем среди них можно найти фирмы, обеспечивающие как высокое качество, так и приемлемый уровень цен.
9. Качество чеканки монет.
Анциркулейтед (АЦ или А/Ц) (англ. uncirculated {UC}) — монеты не бывшие в обращении. Эти монеты чеканятся обычными штемпелями на обычных заготовках без их последующей специальной обработки.
Качество «анциркулейтед» подразумевает отсутствие потертости и механических повреждений, обусловленных фактическим обращением монет, а также сохранение чеканного блеска.
Монеты такого качества распространяются в пластиковой упаковке (запайках), в коинкартах, в капсулах или без индивидуальной упаковки.
Существует неформальное, но часто употребляемое понятие «мешковой анциркулейтед» — монеты, не бывшие в обращении, но хранившиеся в банковских мешках. Такие монеты могут иметь небольшие механические повреждения (царапинки, забойчики). Для недорогих монет это не считается недостатком.
Пруф (англ. proof) — монеты высшего качества, имеющие ровную зеркальную поверхность поля и матированный рисунок рельефа (или наоборот). Такие монеты чеканятся на специально обработанных заготовках специально обработанными штемпелями, и подвергаются после чеканки дополнительной обработке по специальной технологии.
К монетам, отчеканенным по технологии пруф, нужно относиться с особой осторожностью: при малейшем повреждении или загрязнении стоимость монеты может снизиться до стоимости металла. Ни в коем случае нельзя дотрагиваться пальцами до зеркального поля монеты: бесследно смыть пото-жировые следы от пальцев может не получиться даже у профессионалов.
10. Части монеты: аверс, реверс, гурт, кант.
Аверс - лицевая сторона монеты. Реверс - оборотная сторона. Для Сеятеля, а также современных российских монет аверс - сторона с изображением герба (РСФСР, ЦБ или РФ). А вот для дореволюционных золотых аверсом считается сторона с изображением императора, а "орел" размещен на реверсе.
Гурт - ребро монеты. Кант - кольцевой выступ по краю аверса и реверса.
11. Подделки золотых монет.
Подделки из недрагоценных металлов (медь, цинк, никель, железо и их сплавы) отличить просто. Все распространенные металлы имеют плотность в несколько раз меньшую, чем у золота. Поэтому достаточно измерить диаметр, толщину монеты и её вес и сравнить с каталожными значениями (есть на сайтах практически любых контор, торгующих золотыми монетами). Труднее с монетами из вольфрама, который имеет точно такую же плотность, как и золото. Вольфрам трудно обрабатывать, но китайцы наладили выпуск вольфрамовых позолоченных монет. Причем подделывают не только монеты, но и фирменную упаковку, сертификаты и голограммы. Выручает то, что золото «звенит», а вольфрам – нет. Попробуйте бросить на стол две монетки в 1-2-5 рублей: одну старого выпуска (из медно-никелевого сплава), другую – новую, железную (притягивается магнитом). Звук совершенно разный. Такая же разница между звуком от падения золотой и вольфрамовой монет.
Пара видео про проверку золотых/вольфрамовых унцовок, в том числе на звук (первое - с 2:20, второе - с 7:10). К сожалению, на немецком, но в общем всё понятно.
Загрузка плеера
Загрузка плеера
Если видео не работает-прямые ссылки:
https://www.youtube.com/watch?v=k06eCqVUCnA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fwTNeeMHQE8&feature=youtu.be
Подделки из золота.
Подделки коллекционных монет бывают как кустарными, так и высокопрофессиональными, отличить которые от оригинала бывает довольно сложно. Но это тема отдельного разговора. А вот подделки инвестиционных монет, стоимость которых приближена к стоимости содержащегося в них драгоценного металла, имеют смысл только для легализации незаконно приобретенного золота. Как правило, отличить подобные монеты от подлинных можно по отсутствию проработки мелких деталей рисунка, некоторому различию штемпелей и иным деталям. Действительно качественные подделки инвестиционных монет встречаются крайне редко, и вполне могут иметь нумизматическую ценность.
Главный принцип, следование которому позволяет новичку избежать подделок, заключается в том, что монеты нужно покупать у авторитетных источников. Они работают с проверенными поставщиками, у них имеется необходимое оборудование для определения подлинности монет и опыт. Дорожа авторитетом, они не будут рисковать, продавая фальшивую монету.
12. Налогообложение золотых монет.
НДС. Согласно подпункту 11 пункта 2 статьи 149 НК РФ «Не подлежит налогообложению реализация …монет из драгоценных металлов, являющихся законным средством наличного платежа Российской Федерации или иностранного государства (группы государств)».
Обратите внимание, что монеты, не являющиеся «законным средством наличного платежа» должны облагаться НДС. А это все монеты, выпущенные Государственным Банком СССР и Банком России до 1 января 1998 года, кроме золотого червонца и серебряной монеты «Соболь».
НДФЛ. Доход от продажи золотых монет, как и доход от продажи любого имущества, облагается НДФЛ. Однако если Вы владели монетами более трех лет, то в соответствии с п. 17.1 ст. 217 НК РФ доходы от продажи освобождаются от НДФЛ, декларировать их не нужно. Важно только чтобы Вы имели документарное подтверждение покупки монет. Если же документа нет, то с Вас могут взыскать налог, причем не с разницы между ценой покупки и продажи, а с полной цены продажи монеты.
Впрочем, в соответствии со статьёй 220 НК РФ, налогоплательщик имеет право получить налоговый вычет в размере до 250 000 рублей в год "в размере доходов, полученных налогоплательщиком ... от продажи иного имущества (за исключением ценных бумаг)".
Ну и, наконец, сейчас нетрудно найти место (в том числе из перечня ранее упомянутых контор), где у вас купят золотую монету и не потребуют при этом паспорт, что гарантирует вам свободу от налоговых претензий.
13. Является ли Золотой червонец (сеятель) «законным средством наличного платежа Российской Федерации»?
Золотой червонец, называемый иногда «Сеятелем» — золотая монета, отчеканенная в СССР в 1923 году. В 1975—1982 годах Госбанк СССР выпустил монеты, которые сохранили внешний облик монеты образца 1923 года, но с изменёнными датами. В 2001 году Совет директоров Банка России принял решение о возобновлении обращения золотых червонцев 1975—1982 годов в качестве законного платёжного средства. В настоящее время золотая монета Червонец («Сеятель») является одной из четырёх основных инвестиционных монет Банка России с номиналом 10 рублей.
14. Почему номинал Российских золотых монет (50-100 рублей) в 400 раз отличается от реальной цены?
Наличие номинала делает монету платежным средством «обязательным к приему по нарицательной стоимости (номиналу) на территории Российской Федерации во все виды платежей без ограничений». Благодаря этому, при операциях с монетами-платежными средствами не надо платить НДС, а их подделка, в отличие от слитков, преследуется как «фальшивомонетничество», а не как «мошенничество».
С другой стороны, номинал в сотни раз отличающийся от реальной стоимости монеты не позволяет реально использовать эти монеты в качестве платежного средства и расплачиваться ими, например, в магазине.
15. Таможенное оформление монет из драгоценных металлов
Не будем в кратком FAQ пытаться раскрыть этот сложный вопрос. Ограничимся ссылкой на статью.
16. Как определить пробу золота в изделии
Тема не имеющая прямого отношения к монетам, но любопытно.
Оказалось всё просто до гениальности. С начала измеряют вес изделия. Потом на весы ставят стакан с водой и выставляют на 0 (сбрасывают "тару"). Затем на ниточке опускают золотое изделие в воду, так, чтобы оно не касалось стенок и дна. На тело действует архимедова сила, равная весу вытесненной воды, но "действие равно противодействию", а потому на ту же архимедову силу изменяется показание весов. Но так как 1 куб. см. воды весит 1 грамм, то изменение показаний весов - это и есть объем предмета в кубических сантиметрах. Осталось вес разделить на архимедову силу и получим удельную плотность. А по таблице плотностей можно определить пробу золота (см. рисунок)
Спасибо уважаемым МАМ78, 1001126 и другим форумчанам, посты которых были использованы при подготовке FAQ
Комментарии 0