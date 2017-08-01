Дефолт - это неоплата своевременно процентов или основного долга по долговым обязательствам. Рассмотрим подробнее применительно к облигациям.
После того как факт дефолта состоялся, возможно несколько вариантов развития событий.
Первый вариант - спустя некоторое, относительно небольшое время, эмитент выполняет обязательства. Такую ситуацию называют "технический дефолт". Например, Территориальная генерирующая компания №2 допустила три технических дефолта облигаций ТГК-2-2-боб: 14.10.2015 (исполнено 23.10.2015), 13.04.2016 (исполнено 14.04.2016) и 12.10.2016 (исполнено 18.10.2016). В целом, ничего страшного, хотя не приятно, да и цена бумаг в подобных ситуациях сильно падает.
Примечание. Согласно правилам Московской фондовой биржи. Технический дефолт - это просрочка по запланированному платежу по облигации на срок более 1 рабочего дня и до 10 рабочих дней. Дефолтом признается просрочка по запланированным платежам по облигации со сроком более 10 рабочих дней или сразу же отказ компании, выпустившей облигацию, от исполнения своих обязательств.
Второй вариант - эмитент не может выполнить свои обязательства быстро, но считает, что это временные трудности, а потому старается договориться с владельцами облигаций об их реструктуризации. Например, 12.04.2017 ТГК-2 не смогла выплатить частичное погашение номинала облигаций ТГК-2-2-боб. Но на собрании владельцев облигаций удалось прийти к соглашению о реструктуризации: изменен график амортизационного погашения, порядок и величина купонного дохода. В итоге цена на облигации стала восстанавливаться и достигла сейчас уровня 94% (падала до 50%).
Третий вариант - "ни войны ни мира, армию распустить". Выплат нет, договора нет, но и банкротство не объявлено. В таком состоянии сейчас находятся облигации Трансаэро-3-боб, цена на которые упала до 1,6% от номинала. Но при этом облигации торгуются на бирже.
И, наконец, банкротство эмитента. В этом случае владелец облигации имеет права на остатки имущества эмитента наряду с прочими кредиторами. Но, скорее всего, придется обращаться в суд. Кроме того, как правило, если дело доходит до банкротства, то остается не много.
Более подробную статью про дефолт облигаций Вы можете прочитать здесь: http://fin-plan.org/blog/investitsii/defolt-obligatsiy/ и здесь: http://stock-list.ru/defolt-obligacij-chto-delat.html
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