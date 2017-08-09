Заменит ли биткоин золото?

Золото - всё же особый актив, потому что крайне сложно представить себе ситуацию, когда золото ничего не стоило бы. В США в 30-х годах пытались запретить частное владение золотом. Однако даже под страхом уголовного преследования изъять удалось только порядка 30%.
За биткоином (криптовалютой) не стоит ничего. Даже за "резанной бумагой" стоят какие-то активы государства, за биткоином нет совсем ничего. Что произойдет в результате, например, глобального компьютерного сбоя или синхронизованного вмешательства государств? Ведь государства по всему миру пытаются сейчас максимально контролировать финансовые потоки. Это связано с борьбой с терроризмом, с коррупцией, с отмыванием и прочей преступностью, с контролем за политтехнологиями многим другим. Так, активно ведется борьба с наличным обращением, изымаются крупные купюры, вводятся ограничения. А с криптовалютами тут такое раздолье...
Есть и ещё одно соображение. Эмиссия денег - весьма прибыльный бизнес. Неужели государство упустит такой жирный кусок? Не верю! Полагаю, что рано или поздно государство наложит лапу на криптовалюты. Причем, одним из двух способов: либо запретит, либо возглавит. Как скоро это произойдет? Когда лопнет пузырь? Когда рухнет пирамида? Не знаю, но мне кажется, что это неминуемо.
А сколько будет стоить биткоин (эфириум, уральский червонец и т.д.) после введения запрета? Если меры запрета будут достаточно эффективными - НИЧЕГО. НУЛЬ, ЗЕРРО.
Так что использовать для платежей - замечательно! Поиграть на росте - великолепно! Поучаствовать в майнинге - почему бы и нет! Хранить крупные суммы в криптовалюте... я лично воздержусь. И другим не посоветую.
PS. Не успел я написать этот пост, как а banki.ru появилась статья от Максима Осадчего почти на ту же тему, но с прямо противоположным выводом:
Цитата
|Вероятно, эти технологические проблемы будут в недалеком будущем преодолены и криптовалюты вытеснят привычные национальные валюты из обращения.
Признаться, меня он не убедил...
А вот в комментариях увидел очень любопытное мнение:
Цитата
|Сергей (Таф) пишет:
«Хотя есть иллюзия того, что криптовалюта - это путь к децентрализации и свободе, на самом деле это ключ к установлению полностью противоположного режима. Невероятный объем капитала, вкладываемый крупными финансистами в блокчейн, поддержка со стороны центробанков – все это является сигналом того, что технология блокчейн является основой для валютной системы "нового мирового порядка"».
Криптовалюты это новая, во всю рекламируемая, очередная степень несвободы. Действительно, золото фактически привязано к стоимости добычи и не растёт, а «блокчейн» бьёт один рекорд за другим. К чему бы это? Когда люди массово начнут зарывать свои «золотые» на поле дураков, цель будет достигнута – этими средствами можно будет распоряжаться по своему усмотрению.
Комментарии 4
BTC-e— интернет-площадка обмена, на которой велись торги между фиатными валютами и криптовалютами в реальном времени. По состоянию на март 2014 года занила третье место по объёму торгов на паре bitcoin/доллар и первое на паре bitcoin/рубль.
25 июля 2017 года сотрудники ФБР изъяли в дата-центре всё оборудование BTC-E. 28 июля был заблокирован домен. Часть средств сервиса были арестованы ФБР. Агентство Reuters сообщило также, что 26 июля 2017 года в Греции арестован российский гражданин Александр Винник по подозрению в отмывании преступных средств путем включения их в биткойны, который «является ключевым лицом, стоящим за криптовалютной биржей BTC-e».
Эгон Фон Грейерц. Глава управляющей компании Matterhorn Asset Management
24.08.2017
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Вскоре все валюты начнут ускоряющуюся гонку вниз, ко дну. Последствия коллапса доллара будут катастрофичными для глобальной финансовой системы. Настоящее средство сохранения богатства должно обладать ликвидностью, иметь физическую форму, быть редким, делимым и обладать стабильной покупательной способностью. Это ведёт нас к золоту: ни один другой актив не имеет таких характеристик. И это уж точно не биткоин и не бриллианты».
Как передаёт «Вести.Ru», ведомство предлагает приравнять криптовалюты к финансовым активам и продавать их через Московскую биржу под контролем Росфинмониторинга.
Отмечается, что доступ к продаже и покупке будет только у квалифицированных инвесторов.
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«Экстремальная волатильность [биткоина] делает его использование в качестве валюты бессмысленным», — полагает Мейджор.
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