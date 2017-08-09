Заменит ли биткоин золото?

Сергей (Таф) пишет:



«Хотя есть иллюзия того, что криптовалюта - это путь к децентрализации и свободе, на самом деле это ключ к установлению полностью противоположного режима. Невероятный объем капитала, вкладываемый крупными финансистами в блокчейн, поддержка со стороны центробанков – все это является сигналом того, что технология блокчейн является основой для валютной системы "нового мирового порядка"».



Криптовалюты это новая, во всю рекламируемая, очередная степень несвободы. Действительно, золото фактически привязано к стоимости добычи и не растёт, а «блокчейн» бьёт один рекорд за другим. К чему бы это? Когда люди массово начнут зарывать свои «золотые» на поле дураков, цель будет достигнута – этими средствами можно будет распоряжаться по своему усмотрению.