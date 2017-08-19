Ликбез: Что такое котировальные списки московской биржи

Когда принимаешь решение об инвестировании, крайне желательно понять, насколько надежна та или иная облигация или акция. Прежде всего, об этом можно судить по рейтингу, который присваивается этим бумагам рейтинговыми агентствами. Однако, далеко не все бумаги имеют такие рейтинги. Кроме того, после того, как были отозваны лицензии у банков, обладающих высокими рейтингами...
Но есть ещё один механизм, позволяющий оценить надежность бумаги - котировальные списки московской биржи.
После того, как компания подает заявку на фондовую биржу, бумага проходит Листинг. Листинг - это процедура проверки соответствия ценной бумаги (акция, облигация, инвестиционный пай и др.) , определенным критериям для допуска к торгам на фондовой бирже
Эксперты биржи изучают эмитента и принимают решение о том, может ли бумага быть включена в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, а также о том, к какому уровню списка её следует отнести. Список состоит из Котировальных списков (Первый и Второй уровни) и некотировальной части (Третий уровень).
Требования, предъявляемые к бумагам для включения их в Список, можно разделить на общие (соблюдаются вне зависимости от уровня Списка) и дополнительные (необходимы только для включения в Первый и Второй уровни Списка). Эти требования касаются величины чистого дохода и стоимости активов эмитента, его прибыльности, количества выпущенных ценных бумаг, которые находятся у широкого круга инвесторов, затрат эмитента, а также истории существования эмитента.
Первый уровень - бумаги наивысшей надежности. Например, пенсионные фонды и страховые компании имеют право покупать бумаги только из котировального списка первого уровня. К этому уровню, относятся все ОФЗ, акции и облигации наиболее крупных и устойчивых компаний.
Второй уровень составляют надежные бумаги, которые, однако, не соответствуют требованиям, предъявляемым к бумагам первого уровня.
Третий уровень – бумаги, допущенные к торгам, но не включенные в котировальные списки. Это могут быть бумаги новых эмитентов, а также бумаги эмитентов, которые не могут или, по каким-то своим причинам, не хотят соответствовать предъявляемым требованиям для вхождения в котировальные списки.
К сожалению, rusbonds.ru не даёт информацию о том к какому уровню Списка относится та или иная бумага. Однако это можно узнать на сайте московской биржи (http://www.moex.com/ru/listing/securities-list.aspx) . Поскольку список велик, удобнее всего воспользоваться механизмом поиска (слева над таблицей) вводя в него ISIN код нужной бумаги - его, как раз, можно узнать на rusbonds.ru.
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