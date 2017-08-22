Захожу я тут на днях в QUIK, и... о УЖАС!!!!У моей любимой облигации статус "заморожена"...Как оказалось, ничего страшного в этом нет. Просто через несколько дней у этой облигации должна состояться выплата купонов. При этом торги по такой бумаге могут быть приостановлены, а статус становится "заморожена". Это делают для того чтобы эмитент составил реестр для выплаты купона. Время, за которое прекращаются торги, должно быть указано в условиях выпуска или проспекте эмиссии. Обычно "заморозка" производится где-то на неделю. После выплаты купона "заморозка" снимается."Замораживаются" не все облигации. После того, как регламент биржи усовершенствовали, необходимость в заморозке отпала и по новым бумагам такого уже нет.