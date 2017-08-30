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Ликбез: Структура номера банковского счета и БИК

30.08.2017 13:15 2 8 207 просмотров
Для того, чтобы перевести деньги на банковский счет нужно знать БИК банка и номер счета. Рассмотрим структуру этих номеров

Номер счета включает двадцать знаков. Например: 40817810570000123456

Первые 5 знаков для вкладчиков банка могут означать следующее:

-40817 - Текущие и карточные счета физических лиц.
-42301 - Депозиты до востребования
-42302 - Депозиты на срок до 30 дней
-42303 - Депозиты на срок от 31 до 90 дней
-42304 - Депозиты на срок от 91 до 180 дней
-42305 - Депозиты на срок от 181 дня до 1 года
-42306 - Депозиты на срок от 1 года до 3 лет
-42307 - Депозиты на срок свыше 3 лет

Далее идет три знака с обозначением валюты счета:
-810 - российский рубль (RUR),
-840 - американский доллар (USD),
-978 - евро (EUR) и т.д.

Далее идет один знак с контрольной суммой (позволяет проверить, что все прочие цифры введены правильно)

Далее идет четыре цифры с кодом отделения (филиала) банка.

И наконец, последние 7 цифр - собственно номер счета. Он в разных банках формируется по разному. Например, в Тинькофф банке это просто порядковый номер. В русском ипотечном банке номер состоит из порядкового номера счтеа для данного вкладчика (2 знака) и персонального номера вкладчика (5 знаков).

Рассмотрим пример, отделив группы друг от друга дефисами

40817-810-5-7000-0123456
Это текущий или карточный счет (40817), в рублях (810), контрольная сумма 5, код отделения - 7000, номер счета 0123456
(для РИБ - 01-й счет вкладчика с личным номером 23456).

Банк определяется по банковскому идентификационному коду (БИК), который включает 9 цифр.
Например, БИК Тинькофф банка - 044525974, БИК Русского ипотечного банка - 044525526

Первые 4 знака означают регион (в примерах 0445 - Москва).
Затем идут 2 цифры с номером РКЦ и 3 цифры с номером банка.
Этими же 3 цифрами заканчивается Корреспондентский счет банка.

Комментарии 2

Влад Бэй  (BAY)
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Сейчас возникают вопросы по поводу кода обозначения рубля. Дело в том, что в соответствии с Общероссийским классификатором валют (утв. Постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 N 405-ст) (ред. от 02.06.2016) код рубля не 810, как был раньше, а 643, обозначение соответственно не RUR, а RUB. В номерах счетов, договорах, платежках и т.д. мы продолжаем видеть 810 (RUR). Объяснение этому содержится в письме ЦБ:
Цитата
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 4 декабря 2000 г. N 176-Т
...
При нумерации лицевых счетов в разрядах 6 - 8 проставляется код валюты в соответствии с кодами валют, содержащимися в Общероссийском классификаторе валют (ОК-014-94) и изменениях к нему.
Исключением является применение кода валюты Российской Федерации - российского рубля. При осуществлении расчетов на территории Российской Федерации в российских рублях и при нумерации счетов применяется "старый" код валюты "российский рубль 810". При международных расчетах, когда код валюты является отдельным реквизитом расчетных документов, в этих документах проставляется "новый" код российского рубля "643".
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