Как по номеру карты определить платежную систему

Номера карт начинаются с
2-Мир
3- American Express, JCB International, Diners Club
____30,36,38-Diners Club
____31,35-JCB International
____34,37-American Express
4- VISA
5- MasterCard, Maestro
____50,56,57,58-Maestro
____51,52,53,54,55-MasterCard
6- Maestro, China UnionPay, Discover
____60-Discover
____62 - China UnionPay
____63, 67 - Maestro
7-УЭК
Первые 6 цифр - это банковский идентификатор эмитента (банка), выпустившего карту (БИН карты)
Комментарии 4
Первая цифра номера карты может кодировать принадлежность к той или иной индустрии:
«1» или «2» свидетельствуют о том, что банковская карточка имеет отношение к авиаиндустрии (например Diners Club enRoute);
«3» говорит о том, что выпуск карты имеет отношение к развлекательной или туристической отрасли (пример не банковские карты American Express, Diner’s Club, JCB иди Carte Blanche);
«6» говорит о том, что «пластик» имеет отношение к торговой или финансовой сфере (пример Discover Card, Laser, Solo, Switch, и китайская UnionPay);
«7» свидетельствует, что карта относится к топливной отрасли;
«8» говорит о секторе телекоммуникаций;
«9» имеет отношение к государственному сектору.
Возможно когда-то это было так. А потом каждая платежная система "хапала" себе кому что приглянется. Так, по сути, на 3 и 6 сидит по несколько систем.
Кстати, а номера дисконтных карт Пятерочки, Перекрестка, 7-го континента и FixPrice начинаются с 7.