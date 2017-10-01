Вход
Профиль Блог Лента Активность

Как по номеру карты определить платежную систему

01.10.2017 18:44 4 19 987 просмотров
Номера карт начинаются с
2-Мир
3- American Express, JCB International, Diners Club
____30,36,38-Diners Club
____31,35-JCB International
____34,37-American Express
4- VISA
5- MasterCard, Maestro
____50,56,57,58-Maestro
____51,52,53,54,55-MasterCard
6- Maestro, China UnionPay, Discover
____60-Discover
____62 - China UnionPay
____63, 67 - Maestro
7-УЭК

Первые 6 цифр - это банковский идентификатор эмитента (банка), выпустившего карту (БИН карты)

Комментарии 4

bayad  (bayad)
#
Интересно, застолбил ли кто-то 1, 8 и 9. Странно, что нашим системам удалось оттяпать сразу две цифры.
Влад Бэй  (BAY)
#
Я подозреваю, что присвоение первой цифры не производится кем-то централизовано. Так никакого официального справочника найти не удалось. Данные собраны из разных источников. Причем, я наткнулся и на такую версию:

Первая цифра номера карты может кодировать принадлежность к той или иной индустрии:

«1» или «2» свидетельствуют о том, что банковская карточка имеет отношение к авиаиндустрии (например Diners Club enRoute);
«3» говорит о том, что выпуск карты имеет отношение к развлекательной или туристической отрасли (пример не банковские карты American Express, Diner’s Club, JCB иди Carte Blanche);
«6» говорит о том, что «пластик» имеет отношение к торговой или финансовой сфере (пример Discover Card, Laser, Solo, Switch, и китайская UnionPay);
«7» свидетельствует, что карта относится к топливной отрасли;
«8» говорит о секторе телекоммуникаций;
«9» имеет отношение к государственному сектору.

Возможно когда-то это было так. А потом каждая платежная система "хапала" себе кому что приглянется. Так, по сути, на 3 и 6 сидит по несколько систем.

Кстати, а номера дисконтных карт Пятерочки, Перекрестка, 7-го континента и FixPrice начинаются с 7.
ascerdfg  (ascerdfg)
#
И какая от этой инфы польза если список БИНов мы не знаем?
Влад Бэй  (BAY)
#
А зачем Вам список БИНов? Если задаться целью, можно достать или даже самому составить. Но зачем? А вот определить по номеру платежную систему, порой, желательно. Я этой инфой пользуюсь регулярно.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения