Обновлено 14.08.2018. Что из себя представляют субординированные облигации и что нужно сделать, чтобы минимизировать вероятность финансовых потерь с ними связанных.
В кратком посте мы не будем разбирать подробно происхождение этого термина, юридические и финансовые тонкости. Если Вас это интересует, рекомендуем посмотреть Статью 25.1. "Субординированные кредиты" Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" или, хотя бы эту статью в БКСЭкспресс. Здесь же сосредоточимся на практической части.
Субординированные облигации выпускают банки для того, чтобы пополнить свой капитал (капитал 2-го уровня), если банк не хочет или не может выпустить дополнительные акции (капитал 1-го уровня). Обычные облигации использовать для этого нельзя. Сам по себе факт выпуска субординированных облигаций не смертелен, но говорит о том, что у банка возникли проблемы с достаточностью капитала. Главный недостаток субордов в том, что, в случае банкротства эмитента, субординированные кредиты имеют более низкий приоритет к погашению, чем все прочие долги. Как правило, в документе "Решение о выпуске" таких облигаций присутствует фраза "Условиями данного выпуска предусмотрено, что, в случае банкротства Эмитента, требования кредиторов по неисполненным обязательствам по Облигациям удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов". То есть, шансов получить что-то при банкротстве практически нет. Кроме того, субординированный долг может быть частично или полностью аннулирован в процессе санации или даже "в случае снижения норматива достаточности собственных средств (капитала) кредитной организации ниже уровня, определенного нормативным актом Банка России".
Субординированные облигации имеют более высокие риски. Поэтому они, как правило, имеют и более высокую доходность.
Покупать или не покупать субординированные облигации - персональный выбор каждого инвестора. Вопрос в том как случайно не попасть на суборды. Ведь, например, на популярных ресурсах rusbonds.ru и bonds.finam.ru информации о том, что облигация субординированная нет. Анализировать же документы о выпуске долго и трудно.
Есть вот такая таблица субордов (на конец июля 2018 года).
Наиболее актуальную информацию о том, является ли облигация субординированной можно получить на cbonds.ru. К сожалению, этот ресурс очень сильно платный. Зарегистрироваться бесплатно можно, но всё равно без денег нормально пользоваться нельзя. Впрочем я нашел дырочку. Для начала нужно найти ISIN код интересующей Вас облигации на rusbonds.ru, bonds.finam.ru или www.moex.com. Например: RU000A0JTPD7 (это ISIN код МКБ 12 обл).
Потом в поисковике ставите такой запрос:
cbonds RU000A0JTPD7
где вместо RU000A0JTPD7 подставьте ISIN код нужной облигации. Гугл найдет ссылку на cbonds по нужной облигации. Большинство данных там зашифровано, но про то, является ли облигация суббодинированой - видно (галочка или крестик в нижней части - в разделе "Классификатор выпуска").
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