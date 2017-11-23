Какие облигации лучше купить на ИИС? Нужно ли закрывать ИИС через 3 года?

Обновлено 03.08.2018. На форуме регулярно всплывают подобные вопросы. Я попытался скомпилировать ответы, которые наиболее часто звучат на ветках форума. Поскольку это компиляция, на авторство особо не претендую.
Когда закрывать ИИС?
У Вас закончился трехлетний срок с момента открытия ИИС. Начиная с данного момента, вы имеете право в закрыть его без потери «плюшек». Стоит ли это делать сразу после окончания трехлетнего периода?
Однозначно стоит закрыть ИИС по типу "А"(возврат НДФЛ с внесенных на ИИС денег), если:
1. Сумма инвестиций, которые Вы можете делать ежегодно, существенно меньше 400 000 рублей. В то же время Ваш официальный доход, с которого берется НДФЛ больше или сопоставим с 400 000 руб. В этом случае деньги, полученные при закрытии ИИС, можно положить на новый ИИС и получить с них налоговый вычет ещё раз.
2. Вам срочно нужны деньги. Например, если Вы именно к этому моменту подгадали покупку машины, квартиры или ещё чего-нибудь дорогостоящего.
3. Если у вас изменились обстоятельства и выбранный Вами вариант ИИС «А» вас не устраивает. Например, если вы вышли на пенсию или ваши официальные доходы сократились до того уровня, что вариант «А» вам стал не выгоден.
4. Вам нужно сменить брокера, а связываться с переводом ИИС от одного брокера к другому не хочется.
Если ни одно из этих условий не выполнено, то особого смысла закрывать ИИС нет, так как:
1. ИИС со сроком больше 3 лет можно закрыть в любой момент практически без потерь. Если вам срочно потребуется крупная сумма денег, у вас будет такой источник.
2. НДФЛ с разницы цены покупки и продажи, а также с купонного дохода (для облигаций, выпущенных в период от 2012 по 2016 год), удерживается только после закрытия ИИС (при условии, что купонный доход остается на ИИС). То есть НДФЛ остается на счете и продолжает приносить вам доход.
3. Закрытие и повторное открытие ИИС связано с затратами денег (упущенная прибыль) и времени. Не больших денег и не большого времени, но каждая процедура закрытия/открытия - это потери…
4. И потом, куда девать деньги с закрытого ИИС? Увы, но вариантов, лучших, чем ИИС или обычный брокерский счет не много. Обычный же брокерский счет имеет лишь одно преимущество перед ИИС – с него возможен частичный вывод денег.
Если у вас ИИС по варианту «Б» (освобождение от налога на финансовый результат), то закрывать ИИС вообще нецелесообразно, так как чем больше денег на нем накопится, тем больший налоговый вычет Вы получите.
Процедура закрытия ИИС
Для того чтобы закрыть ИИС, нужно чтобы на нем не осталось ценных бумаг. Их можно либо продать, либо перевести на обычный брокерский счет. Возможность перевода бумаг пока исследована не достаточно, так как опыта закрытия ИИС очень мало. Теоретически, такая возможность есть (см. письмо Минфина, о котором речь пойдет ниже). Но всё зависит от брокера. Так, у брокера "Открытие", стоимость перевода ценных бумаг с ИИС на брокерский счет составляет (для одного выпуска бумаг):
— 165 рублей (100+65), если не происходит смены депозитарного договора;
— 565 рублей (100+65+400), если происходит смена депозитарного договора. (Источник)
В отношении ПСБ данные разноречивые. Некоторые сотрудники банка утверждают, что переводить нельзя, нужно продавать. Другие говорят, что можно, причем, это делается даже бесплатно (есть версия, что платно – по 300 рублей за выпуск бумаг). Ясность наступит когда начнут закрывать первые ИИС.
В связи с возможностью перевода облигаций с ИИС на брокерский счет есть любопытный нюанс. Дело в том, что согласно подп. 6 п. 2 ст. 219.1 НК РФ, вычет по долгосрочному владению ценными бумагами нельзя применять при реализации ценных бумаг на ИИС. Однако, если перевести эти бумаги при закрытии ИИС на обычный брокерский счет, то можно их продавать и применять вычет по долгосрочному владению ценными бумагами (более 3 лет). Причем общий срок собственности включает в себя время, в течение которого ценные бумаги находились на ИИС. Это подтверждает письмо Минфина России от 26 октября 2016 г. N 03-04-07/62308
Рассмотрим несколько вариантов закрытия ИИС.
Первый – покупаем бумаги одного выпуска, или нескольких с близким сроком погашения. Бумаги гасятся, деньги выводятся, ИИС закрывается. Способ самый простой и надежный, но он дает минимальные возможности для вариаций. Рынок очень хорошо выравнивает доходность по разным выпускам ОФЗ и других высоконадежных инструментов. Чем выше доходность по купону – тем выше цена бумаги. В итоге разница в доходности между бумагами с близкими сроками погашения и надежностью составляет доли процента. Нужно иметь в виду, что облигации погашаются по номиналу. Поэтому, если они были куплены ниже номинала, то с разницы может быть взят НДФЛ. Впрочем, эту "прибыль" можно гасить покупкой другого выпуска по цене выше номинала. Желательно, чтобы совокупная прибыль, рассчитываемая как разность цены погашения и цены покупки была бы нулевой или отрицательной. При этом для ОФЗ и муниципальных облигаций НКД при покупке не учитывается, а вот для копроративных облигаций - учитывается. Подробнее см. здесь.
Второй вариант – покупать бумаги без оглядки на их сроки погашения, ориентируясь на получение максимального дохода. Этот вариант требует знаний и немалых трудозатрат на анализ рынка и осуществление операций. Кроме того, нет никаких гарантий, что второй вариант окажется действительно прибыльнее. Допустим, что для своего портфеля вы выберете более доходные облигации с более поздним сроком погашения. Тогда, при закрытии ИИС, вам придется продавать облигации, а может оказаться, что на момент продажи цена на них упадет. Кроме того, если вы выберете низколиквидные облигации, их будет трудно продать даже существенно дешевле рынка. Ну и, наконец, если вы польститесь на высокие дивиденды «мусорных облигации» и вложите средства ИИС в них, есть достаточно высокая вероятность потерять все свои деньги. Страхование ИИС обсуждается, но законодательного решения пока нет. Так что второй вариант только для опытных инвесторов, которые готовы учиться, тратить время на анализ рынка и рисковать.
Возможен, конечно, и третий вариант, как комбинация двух первых. То есть часть средств вложить по первому варианту, а часть использовать в качестве «учебного материала» для освоения премудростей биржевых инвестиций.
Давайте подробнее разберем процедуру закрытия ИИС по второму и третьему вариантам. Часть бумаг можно будет продать. Это относится, прежде всего, к высоколиквидным бумагам с маленьким спредом, таким как ОФЗ. Если в вашем портфеле будут малоликвидные бумаги, продать которые трудно или быстрая продажа большого объема которых сможет вызвать обвал рынка, можно попытаться вывести бумаги на брокерский счет. Но вот завести их таким же образом на новый ИИС не получится, так как на ИИС можно заводить только деньги.
Выведенные с ИИС бумаги можно либо держать на брокерском счете до погашения, либо понемногу расторговывать, например, для пополнения нового ИИС.
Интересно рассмотреть возможность перевода бумаг со счета на счет через их продажу. Ведь комиссия брокера не так уж велика. Говорят, в пределах одного брокера продавать бумаги себе самому нельзя (я не пробовал). Но, во-первых, можно открыть брокерский счет у другого брокера, во-вторых – использовать «Буратино» (попросить специально для таких операций открыть брокерский счет кого-нибудь из родственников). Так, можно наиболее интересные облигации вывести на брокерский счет. Затем закрыть ИИС. Деньги частично перевести на брокерский счет Буратино, частично – на свой новый ИИС. А потом поэтапно выкупать с помощью Буратино бумаги со своего брокерского счета, а потом с нового ИИС – у Буратино. Так можно перевести эти бумаги на новый ИИС. Строго говоря, такая операция не очень законна, однако в масштабах одного ИИС и 400 тыр в год вряд ли привлечет внимание надзорных органов.
Какие облигации покупать на ИИС.
1. Регистрируетесь на rusbonds.ru (при регистрации нет нужды говорить о себе всю правду. Но e-mail сообщить нужно правильный. Рекламой они не донимают). Также отличные сайты агрегаторы - http://bonds.finam.ru/trades/today/ и https://smart-lab.ru/q/ofz/. Там даже регистрироваться не надо.
2. Если вы решили действовать по «первому» варианту, выбираете «Анализ облигаций», в условиях отбора ставите «Сектор рынка: Гос». Также подойдут муниципальные облигации («Сектор рынка: Муни»). Включаете сортировку по дате погашения (щелчком на заголовке столбца таблицы). Выбираете для себя выпуск ОФЗ (муниципальных облигаций), срок погашения которого самый близкий к планируемому сроку закрытия ИИС (не раньше срок открытия + 3 года). Обратите внимание, что для максимально консервативной стратегии лучше подходят ОФЗ-ПД. (несколько подробнее о выборе между ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК см. здесь). Покупаете.
3. Если вы решили действовать по второму или третьему варианту, то, прежде всего, посмотрите эту лекцию. Потом начинаете исследование рынка, анализ, читаете мой блог и прочие статьи в интернете (гугл вам в помощь), смотрите «вебинары» на ютубе, задаете умные (и не очень) вопросы на форуме, и, наконец, принимаете правильные решения. Или не очень правильные, но это будут Ваши решения.
Комментарии 12
Покупали корпоративные облигации. В 2008 накрылись.
Дрянной продукт, ничем не защищенный, сплошные риски. Лучше вклад рублевый на год в убыточном РСХБ под 7,5% чистыми.
Потом, если уж быть точным, то ГКО физлицам выплатили. А в корпоративные облигации ВАС никто и не приглашал. И не приглашает. Да и вообще, странно, зачем Вы на этот блог пришли? Он предназначен серийным вкладчикам и квалифицированным инвесторам, или тем, кто хочет ими стать. Вы не хотите - имеете полное право! Росколхоз, ВТБ и Сбербанк ждут Вас с распростертыми объятиями.
- закрыв ИИС можно те же деньги прокручивать через вычеты снова. Не у всех есть возможность вкладывать по 400 т.р. в ИИС на протяжении многих лет. Опять же общая доходность будет падать. Чем больше лет, тем меньше влияние на общую доходность будет оказывать налоговый вычет (главная фишка ИИС) и больше качество управления портфелем.
- закрыв ИИС вы фиксируете прибыль/убыток от этой финансовой операции и страхуетесь (хотелось бы на это надеяться) от дальнейших изменений законодательства. При типе Б вы получаете очищенные от налогообложения средства.
За статью спасибо, полезное дело делаете
А Вы можете посоветовать новичку , целесообразно открывать брокерский счет с ИИС?
Я планирую в основном облигации покупать типо ОФЗ и муниципалов.
спасибо, не совсем правда понятно по получению вычета при повторном открытии ИИС- ведь вычет положен один раз ( хоть и в течении 3 лет)
Вычет по типу "А" положен один раз в год на сумму, инвестированную в этом году, но не более 400 000 руб.
Государству Вы не верите, но предлагаете вкладывать деньги в ГОСУДАРСТВЕННЫЙ банк... Неужели Вы полагаете, что если у государства дела будут настолько плохи, что оно допустит дефолт по ОФЗ, то оно при этом продолжит поддерживать убыточный росколхоз?
вклад -> АСВ
АСВ = государство.
Если государство не сможет оплачивать ОФЗ, то и на АСВ у него денег не наберется.