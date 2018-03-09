Курс молодого бойца WebQUIK: настройка, лайфхаки, особенности применения

Обновлено 29.10.2018. QUIK сейчас, пожалуй, наиболее распространенная программа для биржевых торгов. WebQUIK – облегченная версия этой программы, функций которой вполне достаточно для рядового инвестора, который не собирается заниматься теханализом, использовать для торгов роботов и т.п. Главное достоинство WebQUIK состоит в том, что его не надо устанавливать на компьютере. Достаточно иметь один из распространенных браузеров, и можно работать с любого компьютера, планшета или даже смартфона из любой точки мира, где есть Интернет (про безопасность сейчас говорить не будем). При этом все настройки сохраняются в сети, и, заходя с любого устройства, вы сразу увидите привычную рабочую среду. О том, как настроить эту среду мы сегодня и поговорим.
Итак, получив от своего брокера URL (Интернет-адрес), логин и пароль, вы впервые заходите в WebQUIK, и видите перед собой нечто подобное тому, что изображено на рисунке 1. Сразу оговорюсь, что использую версию WebQUIK 6.5.2 от Промсвязьбанк. В других версиях картинка может незначительно отличаться.
WebQUIK 6.5.2 имеет отличное руководство, которое можно вызвать щелчком на пиктограмме с вопросительным знаком в правом верхнем углу экрана (или по этой ссылке). Не буду с ним состязаться в подробности изложения. Моя задача – помочь в первоначальной настройке.
Начнем настройку с выбора тех бумаг, которые вы собираетесь отслеживать, покупать и продавать. Для предварительного их отбора рекомендую воспользоваться такими ресурсами, как
http://rusbonds.ru/compare.asp
http://bonds.finam.ru/trades/today/
Каждый раз выбирать бумаги из общего списка неудобно, поэтому лучше создать себе один или несколько личных списков. Для этого щелкните мышью на пиктограмме с плюсом (на первом рисунке указана стрелкой 1). В появившемся окошке введите название личного списка. После того, как вы создадите себе списки, левая часть экрана станет выглядеть примерно так, как это показано на втором рисунке.
Следующий шаг – заполнение списков. Для этого есть два способа. Первый –найти нужную бумагу в общем списке «Бумаги». ОФЗ находятся в папке «МБ ФР:Т+ Облигации», корпоративные и муниципальные облигации – в папке «МБ ФР:Т0 Облигации». Найденную бумагу можно перетащить мышкой в нужный список.
Если с ОФЗ проблем не возникает, то найти нужную корпоративную бумагу бывает не так просто. Их там слишком много. Поэтому можно воспользоваться вторым способом – поиском. Для этого нужно скопировать на rusbonds, bonds.finam.ru или другом аналитическом ресурсе ISIN код нужной бумаги. Например, у облигации БИНБАНК-БО-03 это RU000A0JRZ74. Теперь в WebQUIK щелкаем на пиктограмме с лупой (на первом рисунке отмечена стрелкой 2). В появившееся окошко вставляете ISIN код. Снизу появится дополнительное поле с названием бумаги (см. рисунок 3).
Щелкаете на него. Бумага появится в окошке «Результаты поиска», откуда его можно перетащить в нужный вам список бумаг.
В версии WebQUIK 6.5.2 в личных списках бумаги располагаются в той последовательности, в которой они попали в список. Можно отсортировать бумаги по алфавиту, но это не всегда удобно. Если же надо будет задать свой порядок следования, я не придумал ничего лучшего, чем создать новый личный список, перетащить туда бумаги из старого в той последовательности, как нужно, а потом удалить старый список.
ВНИМАНИЕ! Все сделанные настройки запоминаются при корректном выходе из WebQUIK и при нажатии на пиктограмму с дискетой в верхнем левом углу. Если же закрыть браузер, не выходя из WebQUIK (не рекомендуется), изменения сохранены не будут!
Следующий этап настройки – создание рабочих окон в средней части экрана. Для этого нужно воспользоваться пиктограммой с плюсиком в левой верхней части экрана, отмеченной на первом рисунке стрелкой с цифрой 3.
Поскольку я занимаюсь пока только торговлей облигациями и акциями, я для себя ограничился окнами «Текущие торги», «График» (один или несколько), «Заявки», «Сделки», «Лимиты по бумагам», «Лимиты по денежным средствам» и «Клиентский портфель». Что-то там болтается по-умолчанию (уж не припомню что). Остальное нужно добавить.
Если вы хотите добавить новое окно в виде вкладки в уже существующее окно, то нужно в изображенном выше меню с выбором окон перетащить название нужного окна в уже существующее окошко. В процессе перетаскивания рядом с мышиным курсором будет надпись "1 выбранных строк" и значок - красный, если в это место вставлять нельзя и зеленый - если можно.
Кстати, окна "График" можно расположить попарно рядом друг с другом:
Для этого нужно сначала открыть два окна, а затем, ухватив мышкой одно из окон за заголовок, переместить его поверх другого окна с графиком.Иногда срабатывает не сразу и нужно поискать положение в котором система поймет, что вы от неё хотите.
Дополнительно крайне полезно открыть окно «Купить/продать». Оно открывается иначе – двойным щелчком на любой строке в окне «Клиентский портфель».
Следующий этап – настройка окон. Для окон «Текущие торги», «Заявки», «Сделки», «Лимиты по бумагам», «Лимиты по денежным средствам», «Клиентский портфель» и «Купить/продать» настройка заключается в выборе столбцов, которые пригодятся Вам в дальнейшей работе. Когда курсор мыши оказывается на головке таблицы в окне, появляется кнопка с треугольником, щелчок на которой открывает список столбцов, в котором можно поставить метки против нужных, и снять – против не нужных столбцов. Столбцы можно перетаскивать мышью. На рисунках я привел примеры того, как я настроил эти окна. Вполне допускаю, что что-то Вам захочется изменить.
В окне «Текущие торги», нажав на пиктограмму с шестеренкой в правом верхнем углу, можно выбрать бумаги из какого личного списка следует показывать.
В окне «График» нужно обязательно включить стакан – основной инструмент торговли на бирже (третья справа пиктограмма). В этом окне выводятся данные по одной бумаге. Чтобы сменить источник данных, нужно сделать двойной щелчок на бумаге в одном из своих личных или в общем списке бумаг.
Если у вас открыто несколько окон «График», то при двойном щелчке на бумаге обновляться будет только один график. Чтобы указать какой конкретно график – воспользуйтесь второй справа пиктограммой («Закрепить/открепить график»).
Итак, рабочее место настроено. Не забудьте нажать пиктограмму с дискетой в верхнем левом углу окна WebQUIK, чтобы сохранить настройки. Теперь можно переводить деньги на брокерский счет, и, после того, как они появятся в окне «Лимиты по денежным средствам», начинать торги.
Будем считать, что Вы выполнили настройки, завели деньги на брокерский счет, выполнили предварительный анализ, отобрав себе несколько интересных на ваш взгляд бумаг, и теперь можете переходить к их покупке.
Вопросу о том какие бумаги выбрать можно посвящать тома и диссертации. Здесь же отмечу, что перед покупкой нужно обязательно посмотреть график бумаги, а главное – стакан. В стакане зеленым цветом выделены заявки на покупку, а красным – на продажу. Заявки отсортированы по цене так, что граница между красной и зеленой областью проходила где-то посередине стакана (если заявок много). Если заявок мало, это означает, что бумага малоликвидная и начинающим инвесторам я бы рекомендовал отнестись к ней с опаской.
Итак, допустим, решение о приобретении бумаги принято. Чтобы создать заявку на покупку, нужно нажать на пиктограмму в виде ладони с вытянутыми указательным и средним пальцами. Эта пиктограмма есть в верхнем левом углу экрана, а также в каждой строке окна «Текущие торги». Также можно нажать на любую заявку в стакане на графике. В любом случае откроется окно заявки (см. рисунок).
Если вы используете пиктограмму в верхнем левом углу экрана, то придется искать бумагу. Поэтому лучше воспользоваться стаканом или окном «Текущие торги». В этом случае название бумаги будет подставлено автоматически.
Прежде всего, убедитесь в том, что правильно выбран тип заявки «Покупка» (зеленая кнопка) или «Продажа» (красная кнопка). Можно поменять щелчком на соответствующей серой кнопке. Затем укажите количество бумаг в заявке (для акций - количество лотов). И, наконец, укажите цену, по которой вы готовы купить бумагу (лот). Цена акций указывается в рублях (или других денежных единицах, если акция номинирована в них). Цена облигаций указывается в процентах от номинала. Актуальные цены смотрим в стакане.
Есть возможность поставить галочку «Рыночная» (у некоторых брокеров, эта возможность заблокирована). Я бы не рекомендовал пользоваться такой возможностью. Дело в том, что указывая рыночную цену, Вы заявляете о готовности купить по ЛЮБОЙ минимально доступной цене. Но в этом случае возможна ситуация, когда за несколько секунд до того, как Вы подадите свою заявку, на рынок придет другая большая заявка на покупку, которая сметет все более-менее приемлемые заявки на продажу. И на Вашу долю останутся явно завышенные, неприемлемые предложения.
Итак, Вы заполнили все необходимые поля и нажали кнопку «Новая заявка». Что произойдет дальше? Во-первых, система проверит, есть ли у Вас достаточно денег, чтобы купить указанное количество бумаг по указанной цене. Я пока не говорю о возможности покупки «в кредит», так как у начинающего инвестора эта возможность, как правило, отключена. Если денег не достаточно будет выдано сообщение «Превышен лимит по бумаге». Сообщение появляется на экране на несколько секунд, но потом его можно посмотреть в правой части экрана в окне «Сообщения». Это означает, что нужно уменьшить количество бумаг в заявке.
Если денег достаточно, система смотрит стакан. Если в стакане есть заявки по цене меньшей или равной той, что Вы указали, эти заявки отрабатываются. Причем по цене заявки, а не по вашей цене. То есть, если вы указали цену 105, а в стакане есть заявки по 103 и 104, то сделки пройдут по цене 103, а если не хватит бумаг в заявке на продажу - по 104. Если подходящих заявок нет, или число бумаг в таких заявках меньше, чем вам надо, ваша заявка попадает в стакан, и будет там ждать появления подходящего предложения или закрытия сессии.
Ход отработки вашей заявки можно отслеживать в окнах «Заявки» и «Сделки». В окне «Заявки» можно также снять заявку или подать ещё одну аналогичную заявку. Для этого служат пиктограммы в левой части каждой строки.
Коллеги! Эти заметки я написал вскоре после перехода Промсвязьбанка на новую версию WebQUIK , когда обнаружил, что основательно подзабыл процедуру настройки. Буду рад, если записи пригодятся и Вам. Критика, замечания и предложения приветствуется.
Для обсуждения этой темы создана отдельная ветка форума.
Комментарии 9
Ответ на этот вопрос, а также Excel-табличку для расчета можно получить здесь.
Спасибо за труд!!!
Скажите, а у вас не было опыта использования WebQuik на планшете Android?
Насколько это может быть неудобно с т.з. торговли на бирже?
Думаю, торговать буду редко, несколько раз в квартал.
Скорее всего, сценарий будет такой: предварительно дома на ноутбуке с полноценным Quik выбираю себе шорт-лист бумаг, которые хотел бы купить (или продать), а в следующий день смотрю последние новости, с планшета проверяю цены и осуществляю несколько сделок, скорее всего, не больше 2-3.
Как вы думаете, под такой сценарий подойдет планшет 10 дюймов?
Вы не знаете, есть ли какие-то ограничения для WebQuik по сравнению с обычным Quik? Например, я слышал, у некоторых брокеров нет доступа к опционам на WebQuik.
Здравствуйте!
Скажите, а у вас не было опыта использования WebQuik на планшете Android?
Здравствуйте Артур.
Лично я не пробовал, но знаю, что люди работают. Причем не только на планшетах, но даже на смартфонах. Особенно если на них стоит Google Chrome. При входе в WebQUIK, кстати, есть возможность выбрать мобильную версию, но слышал, что люди и на обычной работают.И, думаю, никакой существенной разницы между компьютером и 10 дюймовым планшетом, вы не заметите.
WebQUIK, конечно имеет более ограниченный функционал, по сравнению с полноценным QUIK. Но все ОСНОВНЫЕ задачи он позволяет решать. Что же до опционов, то у моего брокера (ПСБ) заявки оформляются не через QUIK (WebQUIK), а через интернет-банк.
Артур! По результатам, отпишитесь пожалуйста. Думаю, это может быть многим интересно.
У меня кнопка WebQUIK на сайте ПСБ не активна...запрос на логин и пароль отправился, а открыть саму программу не дает, только на QUIK. Это технический временный сбой или больше им пользоваться не получится?
Ольга, извините, не подскажу. Возможно это связано с тем, что вчера был выходной, а по выходным WebQUIK не работает. Попробуйте сегодня. Если не получится - звоните в техподдержку.
Можно ли открыть ленту сделок в WebQUIK?
Нет, увы, но в текущей версии WebQUIK этого функционала нет.