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Как сделать дебетовую карту Тинькофф бесплатной

06.06.2018 10:32 4 4 944 просмотра
Дебетовая карта Тинькофф имеет целый ряд очевидных преимуществ. Но её обслуживание стоит 99 рублей в месяц. Однако...
Про преимущества:
- Очень легко оформляется (приносят домой, никуда не надо ездить)
- Позволяет бесплатно стягивать с других карт до 300 тыр в месяц, выталкивать по 20 тыр, а межбанковский перевод вообще бесплатный до 800 тыр в день (точнее - настраивается индивидуально, по звонку могут увеличить).
- Снимать деньги можно бесплатно до 150 тыр в месяц (не менее 3000 за раз) в любых банкоматах, а в собственных Тинькоффских + ещё 150 тыр (без ограничений по минимальной сумме). После окончания вклада лимит увеличивается на его сумму.
- Дает 1% кэшбека на всё, а иногда в "лотерею" выпадают и приличные дополнительные опции - на 5% или предложения от партнеров.
- Удобная бесконтактная оплата.
- Возможность оплаты за границей с хорошим тарифом, а также выгодная покупка валюты через интернет-банк практически по биржевому курсу (в дни работы биржи).

Карта будет бесплатной при выполнении одного из условий:
1. При наличии любого вклада (от 50 тыр) или неснижаемого остатка на карте 30 тыр.
2. При переходе на тариф 6.2.
3. 3 месяца при открытии карты по рекомендации.

После снижения процентных ставок и отмены бонусов за пополнение, держать открытый вклад в Тинькофф банке стало не интересно. Держать постоянно более 30 тысяч на карте... Да, если совершаешь покупки от 3000 руб, то на остаток начисляют 6% годовых, но, во-первых, 6% не так чтобы сильно много, во вторых, не люблю держать на расходной карте много денег, и, наконец, напрягает обязанность тратить 3000.

Более интересен второй вариант. По-умолчанию дебетовая карта Тинькофф открывается с тарифом 3.0, который и описан выше. Есть, однако и "секретный" тариф 6.2. Он, вообще-то, предназначен для зарплатников, но на него разрешают переходить и простым смертным. Об этом неоднократно писал представитель банка на соответствующих ветках форума. Тариф 6.2 отличается от 3.0 тем, что он бесплатный в принципе. Однако и проценты на остаток там начисляют только от суммы больше 100 тыр. Впрочем, этот недостаток легко устраним. Открывается накопительный счет, на котором платят 5% годовых безо всяких условий. Переброс с карты на накопительный счет и обратно через интенет-банк или мобильный банк мгновенный и бесплатный. Как вариант - перебрасывать деньги с другой, более выгодной для хранения карты (РИБки, Хомяковской или ещё какой). Благодаря "привязке" чужих карт в интернет-банке Тинькоффа, это делать почти так же просто, как переводить со счета на счет внутри банка.

Итак, как получить Тинькоффскую дебетовку с тарифом 6.2?
1. Нужно заказать карту на сайте банка. Желательно (см. ниже) это сделать по приглашению (обратитесь к любому участнику форума с Тинькоффской ветки, например ко мне, - не откажут: там за рекомендацию даже какую-то копеечку дают) .
2. Вам чуть ли не сразу перезвонят для уточнения. Карту обычно делают буквально за день. Потом курьер привезет карту куда попросите: на работу, домой или, например, в метро или кафе. Как в других городах (сам в Москве живу) не знаю точно, но география присутствия у них обширная, к тому же, вроде, могут и по почте... Но это лучше у них уточнить. Телефонная служба у них отменно работает.
3. Если вы закажете карту по ссылке от другого клиента, у вас будет 3 месяца бесплатного обслуживания. За это время вы решите вопрос о переходе к тарифу 6.2, а, может быть, условия по вкладам вам покажутся и не такими плохими...
4. Для перехода на тариф 6.2 нужно обратиться в банк - по телефону, чату в интернет-банке, или даже обратиться в личке banki.ru к представителю банка. Не отказывают.
Если даже вы откроете карту без рекомендации другого клиента, а потом сразу попросите перевести на тариф 6.2, то... Вот собственно что пишет представитель банка:
Цитата
Тинькофф Банк пишет:
Карта открывается и доставляется с обычным тарифом. Если направите распоряжение на изменение тарифа после получения карты, то после изменения плата не спишется.


Важное дополнение: Чтобы карта была совсем бесплатной не забудьте отключить СМС-информирование. Оно платное. На работу с интернет-банком это никак не повлияет.

Комментарии 4

Мертвая Вода
#
Замечательная новость. Спасибо за советы.
Только вот в видах деятельности из ОКВЭД (ЕГРЮЛ в ФНС РФ) мы никак не находим информации, что этот банк ведет операции с кредитными и дебетовыми картами.
Lari$$an$  (Lari$$an$)
#
Вот, спасибо, так спасибо!!! Как раз нужна была именно эта информация!!! А минусы есть при переходе на мультивалютность с валютной тиньков блек, стоит перейти или нет?
Влад Бэй  (BAY)
#
Цитата
% % пишет:
А минусы есть при переходе на мультивалютность?

Извините, не подскажу, так как с валютой в принципе не работаю. Думаю, имеет смысл задать этот вопрос в профильной ветке форума.
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