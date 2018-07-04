Выбор облигаций. Ответы на вопросы

Обновлено 04.07.2018. Говорят, что в правильно поставленном вопросе половина ответа. Поскольку мой визави явно умеет задавать правильные вопросы, мне показалось, что наша с ним переписка может оказаться полезной многим. Публикую её (с сокращениями) с любезного согласия UTT (Раиль Туляков).
UTT:
Прошу совета, как разместить накопления наиболее выгодно, с низким уровнем риска, на срок 3-5+ лет. Смотрю на ОФЗ. 7%, вероятно, вполне хороши, для этого уровня надежности, но нужны 8,5+ % годовых... Реально ли это?
Муниципальные и прочие облигации - очень интересно, но они для меня дремучий лес с массой вводных и соответствующей сложностью принятия решения.
Может быть Вы могли бы поделиться приблизительным рецептом, пакета?
BAY:
Проблема в том, что размещение средств под 8,5% годовых и выше сопряжено с риском. Из более-менее надежного вижу только "вечные" облигации РСХБ (9%) и муниципальные. Но и те и другие обладают ограниченной ликвидностью. И может так оказаться, что Вы останетесь в этих бумагах до погашения или оферты. А у РСХБ оферта - через 10 лет, причем это Call-оферта, то есть эмитент ИМЕЕТ ПРАВО, но НЕ ОБЯЗАН выкупить облигации по номиналу. Кроме того, практически у всех муниципальных бумаг есть амортизация - то есть постепенное погашение. То есть где-то раз в полгода-год выплачивается часть от номинала. А потому, "вложить и забыть" не получится, придется с полученной суммой что-то делать. Автоматической капитализации нет. Реально надежных корпоративных бумаг с доходностью свыше 8,5% я просто не знаю.
По поводу "дремучий лес с массой вводных". Видите ли, не напрягаясь легко получить 6,5-7%. Если хотите больше – нужно работать. Нужно разбираться в дремучем лесе, осваивать вводные и учиться принимать решения. И рассчитывать, что Вам кто-то даст простой рецепт не стоит. Я вот год назад повелся на рекомендацию весьма уважаемого Финама, хорошо вложился в Домашние Деньги и сейчас сижу в дефолтных бумагах с малыми шансами.
Кстати, эта моя история – вполне веская причина, по которой я стараюсь никому и никогда не рекомендовать какие-то конкретные бумаги. Только общие принципы.
UTT:
Если правильно начинаю понимать, то вполне вариант – покупка облигаций субфедов с дюрацией до года и рейтингом не ниже чем BBB от АКРА. Ликвидность чуть ниже, чем у ОФЗ. Зато надежность и льготы по налогообложению те же.
BAY:
Не уверен, что требование "с рейтингом не ниже чем BBB от АКРА" достаточно обоснованы. То есть это хорошо, но, увы, за границами окажутся практически все интересные бумаги. Впрочем, я категорически не готов устанавливать ДЛЯ ВАС такие границы. Для себя я решил не обращать внимания на рейтинги, поскольку до сих пор ни одного случая дефолта по муниципальным бумагам не было. Что, впрочем, не исключает что будет. Но я люблю риск в разумным пределах. Да и дюрация в год мне кажется слишком жесткой. Скажу так. Часть (большую) я держу в ОФЗ и муниципальных бумагах. Некоторое количество – в хороших корпоративных. Их я рекомендовать Вам сейчас не буду, так как брал их на просадках, а сейчас уже поздно. Ну и сравнительно небольшую часть держу в рисковых бумагах. Их – точно никому рекомендовать не буду.
UTT:
А как Вы относитесь к еврооблигациям? С учетом шторма на рубле – не будет ли это интереснее?
BAY:
В этом ничем помочь не могу. Я в принципе не работаю с валютой. Ожидаю в самом ближайшем будущем мировые финансовые катаклизмы. И последние события только сигнализируют об их приближении: торговые войны между США, Европой и Китаем, окончание периода финансового смягчения, рост доходности трэжерис... Я боюсь, что мы живем в эпоху заката доллара. Евро и Юань на него сильно завязаны. Если бы не ядерное оружие с его неизбежными "неприемлемыми потерями" с обеих сторон, думаю, уже бы шла война... Мне кажется, что у России есть шанс пережить эту катастрофу относительно безболезненно. Помогли санкции. Так что вкладываться в валюту не рискую. Впрочем, ни в коей мере не хочу Вам навязывать своего мнения. Вполне возможно, что я ошибаюсь, и оно как-нибудь само рассосется. Я бы был этому только рад.
UTT:
Буду благодарен, если поможете понять: например ОФЗ 26218 - имеет купон 8,5% к номиналу и стоит сейчас 107,5% (если правильно понял). Соответственно, до погашения, будет выплачивать 2 раза в год именно 8,5% к номиналу? А основное влияние на снижение стоимости произойдет в конце, при погашении - т.к куплена была выше номинала.
BAY:
Номинал ОФЗ 26218 составляет 1000 рублей. И все годы существования этой облигации купонный доход будет выплачиваться из расчета 8,5% в год от 1000 рублей. Так как Вы покупаете ОФЗ за 1075 рублей (плюс комиссия, но её пока не рассматриваем), то доходность купона ДЛЯ ВАС составит 8,5/1,075=7,9%.
Если, скажем, через год, Вы продадите ОФЗ за те же 1075 рублей, то получите именно такой доход. Но продать за ту же сумму получится вряд ли. Скорее всего, выйдет дешевле (и тогда Вы получите убыток при продаже) или дороже (и получите дополнительную прибыль, облагаемую, кстати, налогом). Если Вы додержите ОФЗ до погашения, то за каждую бумагу получите НОМИНАЛ – то есть 1000 рублей, и получите при погашении 75 рублей убытка с облигации. Именно поэтому доходность «к погашению», которую показывает QUIK, равна не 7,9%, а 7,74%.
UTT:
Не могу никак разобраться с понятием дюрация... (
BAY:
Если вы слово "дюрация" замените на слово "число дней до погашения", то, в подавляющем большинстве случаев ошибетесь незначительно. Эти понятия заметно отличаются только для облигаций с амортизацией. Если хотите разобраться досконально - посмотрите вот это: https://www.youtube.com/watch?v=q2_IGrInr3E
Главное – понять закон: чем больше дюрация, тем острее цена бумаги реагирует на события на рынке. И это понятно, ведь за несколько дней за погашения цена бумаги будет близка к 100 (если нет угрозы дефолта). И наоборот, при большой дюрации любое движение рынка вызывает резкий скачек цены.
UTT:
Могли бы Вы немного просветить про облигации с переменным купоном? Насколько они интересны? Пока, не вижу предпосылок к снижению ставок ЦБ и даже, наверное, наоборот.
BAY:
В условиях снижающейся ключевой ставки ОФЗ-ПД (постоянный доход) выглядели лучше, так как кроме купона, они постоянно росли в цене. Что будет дальше – кто знает. Лично мне ОФЗ-ПК (переменный купон) нравятся и я держу их у себя в портфеле на приличную сумму. Так спокойнее. Это действительно защитный механизм. Правда на резкие колебания (как, например, было в конце 2014 – начале 2015) они адекватно отреагировать не успевают, так как ставка назначается раз в полгода по итогам за полгода.
UTT:
Если покупать сейчас облигации ОФЗ ПД и ОФЗ ПК (планирую покупать в портфель оба вида), то на какие бы Вы лично обратили внимание?
BAY:
Извините, но такие вопросы я принципиально не отвечаю. Считаю, что это должен решать сам инвестор, чтобы потом не было обвинений типа "ну вот, насоветовал". Могу высказать только общие соображения:
1. По ПД. Общий закон - чем длиннее, тем доходнее. Но тем больше риск остаться с низкими процентами, когда на рынке они взлетят до небес, однако тем больше вероятность много лет радоваться процентами выше рыночных. Что для Вас предпочтительней: меньшая, но гарантированная доходность «коротких облигаций» или большая доходность «длинных», но сопряженная с риском? Между выпусками одной дюрации разницы практически нет. Рынок эффективно выравнивает: где выше купон, там выше цена. Бывают, конечно, просадки, но ловить их из на свои деньги - занятие не сильно благодарное.
2. По ПК. Вы, наверное, знаете, что купон определяется как RUONIA+коэффициент:
ОФЗ-24019-ПК - 0,3
ОФЗ-29006-ПК - 1,2
ОФЗ-29007-ПК - 1,3
ОФЗ-29008-ПК - 1,4
ОФЗ-29009-ПК - 1,5
ОФЗ-29010-ПК - 1,6
ОФЗ-29011-ПК - 0,97
ОФЗ-29012-ПК - 0,4
Чем выше прибавка - тем выше цена. Плюс дюрацию нужно учитывать. В общем, тоже выбор достаточно индивидуален.
PS. Если опасаетесь оказаться в позиции Буриданова осла, воспользуйтесь диверсификацией. Выберите себе несколько диаметрально противоположных выпусков. Либо просто - средние по всем параметрам. Тогда точно не ошибетесь.
UTT:
Смотрю 26217. Единственное что меня смущает то что они торгуются выше номинала. Или в этом нет ничего страшного?
BAY:
Выше номинала - ничего страшного нет, если Вы собираетесь держать до погашения. Даже более того, если ниже номинала - то с разницы возьмут налог. А если выше номинала - то этой разницей можно покрыть разницу по другому выпуску.
Сложно... Попробую проще.
Есть два вида дохода. Первый - по купонам. Он для ОФЗ налогом не облагается. Второй - разница между ценой покупки и ценой продажи. Он облагается налогом в 13%, но только если совокупный доход по всем операциям за всё время существования ИИС положителен. Вот 26214 сейчас стоит 99. С 400 000 руб при погашении по 100 прибыль составит 4000 руб. Налог с них - 520 руб.
Но купив 26217 по 101, вы получите "убыток" как раз в 1%. Который компенсирует прибыль и налог с Вас не возьмут.
UTT:
Есть ли мне смысл ждать выплаты купонов в августе или можно покупать сейчас?
BAY:
Если у Вас деньги "пристроены" и дают доход не меньше, чем купон деленный на (цену/100) - можно подождать до погашения. Если нет - чего им так-то лежать? Нужно купить сейчас, а на доход с купона докупить ещё.
UTT:
Я правильно понимаю, что сумма сделки, при покупке ОФЗ = (цена+НКД)*количество?
BAY:
Всё правильно. Вы платите ЦЕНУ + НКД + Комиссию. В ближайший купон НКД возвращается, то есть Вы получаете ВЕСЬ купон, даже если купили облигацию за день до его выплаты.
UTT:
Как выставлять заявки на покупку? Ниже рынка? На сколько следует?
BAY:
Ставить НИЖЕ или ВЫШЕ рынка - это Ваш выбор. Можно поставить высокую цену и купить всё влет. Можно поставить слишком низкую цену и не купить вообще ничего. Можно сделать близко к рыночной цене и купить может за день, может за несколько дней. Нельзя ставить "по рынку" (В QUIK есть такая опция - вместо конкретной цены поставить галочку "по рынку"). Это означает - купить ПО ЛЮБОЙ цене. Да, так Вы купите сразу всё что есть но цена может оказаться совершенно неприемлемой. Именно в расчете на таких невнимательных некоторые держат заявки по совершенно "нерыночной" цене. Иногда прокатывает...
UTT:
Спасибо за ответы! Пошел думать.
BAY:
Я тут вот тут тоже подумал... Умение задавать правильные вопросы - ценно не менее, чем умение давать правильные ответы. Мне кажется, что Ваши вопросы и мои ответы на них могут оказаться любопытными не только для Вас. Вы не будете возражать, если я опубликую нашу переписку у себя на блоге?
UTT:
Конечно, не против! Но только в обмен на продолжение общения по теме )))
Комментарии 2
Ну и, наконец, если жить "здесь и сейчас", то текущая доходность ОФЗ-ПК сейчас самая высокая среди всех ОФЗ, а у ОФЗ-ИН - самая низкая. А что будет завтра... поглядим...