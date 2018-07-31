Допустимы ли транзитные переводы через Тинькофф банк?

Здесь под "транзитными операциями" будем понимать пополнение счетов в других банках деньгами, пришедшими на счет в банке Тинькофф наличным (через банкоматы или партнеров) или безналичным (межбанк, с2с) путем.
В текущей версии УКБО банка Тинькофф присутствует следующее положение:
Цитата
|3.4. Банк вправе:
3.4.13. Удержать комиссию с денежных средств, в размере 5% от суммы любого пополнения и/или 10% от суммы списания, если ... по Договорам Клиента были обнаружены признаки сомнительных и/или транзитных операций и/или в таких операциях отсутствует экономический смысл
Мне не известны случаи, когда банк Тинькофф реально применял бы эти драконовские меры (что, впрочем не значит, что не применял), однако известны прецеденты обрезания лимитов.
Аналогичную позицию занимает и банк Хоум Кредит, однако там в тарифах четко прописаны допустимые границы (600 000 рублей транзитных операций за 10 дней), как и определение транзитных операций (деньги пришли по "безналу" и ушли без отлежки в 10 дней).
Никакой определенности в том, что считать "транзитной", "сомнительной" или "бессмысленной" операцией с точки зрения банка Тинькофф нет. На прямой вопрос об этом представитель банка отвечать отказался, назвав эту информацию "внутренней", указав затем, однако, что за одну подобную операции наказаний, скорее всего, не последует.
Итак делаем вывод. что использовать Тинькофф-банк для транзитных переводов не стоит. По крайней мере, регулярно. Лучше воспользоваться Авангардом, который смотрит на это намного лояльнее.
Комментарии 1
Просто банк не платит своим партнерам за клиентов сверх лимита.
Убыточным клиентам-транзитчикам режут бесплатные лимиты до 50 тыр в РП. За плату можно транзитить без ограничений.