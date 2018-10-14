Будет ли в ближайшее время массовый исход вкладчиков из Тинькофф банка?

Тинькофф-банк (ТБ) отменил бонус за пополнение вкладов, а уровень процентных ставок установил такими, что Сбербанк с его вкладом "Рекордный" приблизился вплотную. Стоит ли ожидать в ближайшее время массового оттока клиентов Тинькофф банка, и , стало быть, агрессивного повышения там процентных ставок?
Для большинства из нас, тех, кто годы назад начинал строить лестницы в ТКС, сравнивать ТИНЬКОФФ со СБЕРБАНКОМ ...
Но, увы, такова реальность. И у многих из нас, годами перекладывавших деньги с одной на другую ступеньку тинькоффских "лестниц" вскоре встанет вопрос: смириться ли со ставками, сопоставимыми с Сбербанком или искать альтернативу. Многие на форуме предрекают, что ещё чуть-чуть и начнется массовый исход вкладчиков из ТБ. Думаю, что это не так.
Дело в том, что Тинькофф-банк явно переориентируется на другой контингент вкладчиков. Если лет этак пять назад это были практически исключительно "серийные" вкладчики, готовые ради лишнего процента рисковать, то сейчас уровень риска в Тинькоффе сократился настолько, что в рамках АСВ сюда можно вкладываться совершенно безбоязненно. При этом уровень сервиса в Тинькофф-банке, несмотря на все недостатки, является непревзойденным. Я не смогу назвать ни один банк хотя бы приближающийся по этому показателю к ТБ. Потому-то ТБ постепенно переориентируется с серийных вкладчиков, на более ленивых (хотя и продвинутых в информационных технологиях), для которых уровень сервиса важнее, чем 0,5% годовых. А следовательно, ему нет необходимости держать ставки выше рынка. Да, старые вкладчики уйдут, но на их место придут новые, более выгодные и удобные для банка. А уровень притока теперь очень просто регулировать.
Олег Тиньков ещё давно в одном из интервью говорил о том, что вклады подобны водопроводу. Открыл процентный крантик - потекло сильнее. Налилось много - прикрой крантик. Но до сих пор эта система была очень инерционной. Можно было хоть до нуля снизить проценты, а пополнение вкладов продолжалось за счет пополнения ступенек старых лестниц. Кардинальный перелом произошел недавно при отмене бонуса за межбанк. Теперь, с отменой бонуса, лестниц больше нет. Наиболее выгодными, а стало быть популярными, стали вклады с пополнением только первый месяц. А поэтому скорость реагирования многократно увеличивается. А это значит, что можно более смело работать с процентной ставкой.
В самом крайнем случае, если пойдет излишнее сокращение объема вкладов за счет их досрочного закрытия, вспомним, что у Тинькофф банка есть секретное оружие, которым он успешно воспользовался в начале 2015 года, и на применение которого, кроме него, насколько мне известно, не решился ни один другой банк: повышение ставок по действующим вкладам. (Мне подсказывают в комментариях, что этим же "оружием" пользовались "Тусар" и "Пересвет". Но "иных уж нет, а те..." на санации, и Тинькоффу не конкуренты).
Какой вывод? Конечно, ставки по вкладам в Тинькофф-банке будут меняться. Но не стоит рассчитывать на их резкое изменение в большую сторону и на возвращение ТБ в "топ-лист" по доходности. ТБ больше не венчурный проект, это респектабельный банк из "топ-30" с уровнем доходность чуть выше среднего среди банков этого уровня и высочайшим уровнем он-лайн сервиса. Если вас это устраивает - оставайтесь. Не устраивает - ищите альтернативы.
Комментарии 8
https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10200034/
На мой взгляд лучше обслуживаться в райфе и втб, чем в этом "инновационном" банке без отделений.
Про Райф не скажу, не пробовал, а вот по поводу ВТБ не соглашусь. Премерзкий банчок. У меня с ним столько негатива связано... Так что я надеюсь, что Тинькоффа ещё рано списывать со счетов. Да он пытается перейти на другие категории клиентов, для которых "крутизна" и "инновационность" важнее процентов. Если получится - делать нечего, придется выбирать другое (Хомяка, например). Но я надеюсь, что уже в который раз, когда наступит время уходить, Тинькофф предложит что-то новенькое.
Здравствуйте, ХХХХХХХХ .
Рекомендуйте Tinkoff Black друзьям. Теперь это стало легче: всем новым клиентам мы будем платить 10% на остаток по счету до конца 2018 года.
А для вас мы удвоили бонус за приглашенного друга. Вы получите 600 ₽ за каждого, кто по вашей рекомендации оформит карту до 31 октября. Ваш друг — 3 месяца бесплатного обслуживания.
Чтобы пригласить друга, отправьте ему ссылку из личного кабинета на Tinkoff.ru или мобильного приложения.
P.S. Сам давно закрыл все вклады: зачем мне вклады под 7-8% при реальной инфляции 10-13%. Как максимум держу рубли на карточке с доходом на остаток, и это не Тинькофф. Остальное держу в деньгах, точнее, в том, что к ним относится во всём мире))
P.P.S. Прежде, чем писать статьи с громким названием, надо изучить досконально сам предмет, а также экономический фон. Тинькофф выгоден для того, чтобы держать относительно очень небольшие суммы. Согласен с комментариями выше насчёт Райфа: и выгоднее, и удобнее. И насчёт того, что уже в ВТБ выгоднее тоже согласен, но уже совсем неудобно.
P.P.S. Прежде, чем писать статьи с громким названием, надо изучить досконально сам предмет, а также экономический фон. Тинькофф выгоден для того, чтобы держать относительно очень небольшие суммы. Согласен с комментариями выше насчёт Райфа: и выгоднее, и удобнее. И насчёт того, что уже в ВТБ выгоднее тоже согласен, но уже совсем неудобно.
Прежде чем обвинять других а некомпетентности, неплохо было бы освоить функциональную грамотность, то есть научиться элементарно понимать написанное.
В части причин, почему существенного оттока не будет вы просто повторяете мои аргументы про смену клиентуры банка. Процитирую себя же: "ТБ постепенно переориентируется с серийных вкладчиков, на более ленивых (хотя и продвинутых в информационных технологиях), для которых уровень сервиса важнее, чем 0,5% годовых." А 10% на три месяца дают именно в расчете на то, что новые люди, попробовав сервис Тинькоффа, останутся и на мизерные проценты.
Во всем остальном позвольте с вами не согласиться.
1. Я пока по вкладам в Тинькоффе получаю 8,5-9%. Такого нет ни в одном другом банке. Вы не успели (не сумели) во-время построить лестницу? Ну что же, прежде чем судить, "надо изучить досконально сам предмет". И, конечно, под 7% лично я в Тинькоффе оставлять не буду. Разве что если везде проценты упадут...
2. По поводу Райфайзен банка. Специально посмотрел. То что там " выгоднее, и удобнее" - ложь. Самое лучшее предложение по вкладам (только для новых клиентов) - 6,42% на полгода или 6,79% на год. Для "старых" проценты просто смешные. Межбанковский перевод - 0,75%, с2с -1,5% да ещё и лимит в 150 тыр в сутки. И ЭТО вы называете " выгоднее, и удобнее"?!!!! Про ВТБ - аналогично.
3. То что вы держите средства не в рублях а в мукулатуре - дело ваше. Но когда эту мукулатуру у вас никто не захочет брать, разве что для растопки - не говорите, что вас не предупреждали "храни в чем тратишь"!
4. Про инфляцию в 10-13% очередная ложь. Вот здесь есть сводка цен на основные продукты питания с 2006 года. Если бы 5 лет подряд инфляция была бы 10% , цены должны были бы вырасти в 1,6 раза (по формуле для сложных процентов). Можете посмотреть - они, конечно выросли. Но далеко не на 160%. Так что инфляция, конечно, не 10-13%, а существенно ниже.