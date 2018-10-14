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Будет ли в ближайшее время массовый исход вкладчиков из Тинькофф банка?

14.10.2018 11:24 8 2 220 просмотров
Тинькофф-банк (ТБ) отменил бонус за пополнение вкладов, а уровень процентных ставок установил такими, что Сбербанк с его вкладом "Рекордный" приблизился вплотную. Стоит ли ожидать в ближайшее время массового оттока клиентов Тинькофф банка, и , стало быть, агрессивного повышения там процентных ставок?

Для большинства из нас, тех, кто годы назад начинал строить лестницы в ТКС, сравнивать ТИНЬКОФФ со СБЕРБАНКОМ ... smile:wall:

Но, увы, такова реальность. И у многих из нас, годами перекладывавших деньги с одной на другую ступеньку тинькоффских "лестниц" вскоре встанет вопрос: смириться ли со ставками, сопоставимыми с Сбербанком или искать альтернативу. Многие на форуме предрекают, что ещё чуть-чуть и начнется массовый исход вкладчиков из ТБ. Думаю, что это не так.

Дело в том, что Тинькофф-банк явно переориентируется на другой контингент вкладчиков. Если лет этак пять назад это были практически исключительно "серийные" вкладчики, готовые ради лишнего процента рисковать, то сейчас уровень риска в Тинькоффе сократился настолько, что в рамках АСВ сюда можно вкладываться совершенно безбоязненно. При этом уровень сервиса в Тинькофф-банке, несмотря на все недостатки, является непревзойденным. Я не смогу назвать ни один банк хотя бы приближающийся по этому показателю к ТБ. Потому-то ТБ постепенно переориентируется с серийных вкладчиков, на более ленивых (хотя и продвинутых в информационных технологиях), для которых уровень сервиса важнее, чем 0,5% годовых. А следовательно, ему нет необходимости держать ставки выше рынка. Да, старые вкладчики уйдут, но на их место придут новые, более выгодные и удобные для банка. А уровень притока теперь очень просто регулировать.

Олег Тиньков ещё давно в одном из интервью говорил о том, что вклады подобны водопроводу. Открыл процентный крантик - потекло сильнее. Налилось много - прикрой крантик. Но до сих пор эта система была очень инерционной. Можно было хоть до нуля снизить проценты, а пополнение вкладов продолжалось за счет пополнения ступенек старых лестниц. Кардинальный перелом произошел недавно при отмене бонуса за межбанк. Теперь, с отменой бонуса, лестниц больше нет. Наиболее выгодными, а стало быть популярными, стали вклады с пополнением только первый месяц. А поэтому скорость реагирования многократно увеличивается. А это значит, что можно более смело работать с процентной ставкой.

В самом крайнем случае, если пойдет излишнее сокращение объема вкладов за счет их досрочного закрытия, вспомним, что у Тинькофф банка есть секретное оружие, которым он успешно воспользовался в начале 2015 года, и на применение которого, кроме него, насколько мне известно, не решился ни один другой банк: повышение ставок по действующим вкладам. (Мне подсказывают в комментариях, что этим же "оружием" пользовались "Тусар" и "Пересвет". Но "иных уж нет, а те..." на санации, и Тинькоффу не конкуренты).

Какой вывод? Конечно, ставки по вкладам в Тинькофф-банке будут меняться. Но не стоит рассчитывать на их резкое изменение в большую сторону и на возвращение ТБ в "топ-лист" по доходности. ТБ больше не венчурный проект, это респектабельный банк из "топ-30" с уровнем доходность чуть выше среднего среди банков этого уровня и высочайшим уровнем он-лайн сервиса. Если вас это устраивает - оставайтесь. Не устраивает - ищите альтернативы.

Комментарии 8

rar269  (rar269)
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Мне в начале 2015 года Пересвет повысил ставки по действующим вкладам, причём сами это предложили, к моему безмерному удивлению
Артур  (Arti)
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Я вот думаю, что они лишь ждут выгодного момента, пока объявят о повышении ставки на 0.5%. Смотрят, насколько изменяется баланс приток-отток средств клиентов после недавнего увеличения ставок Сбербанка, ВТБ и др. На самом деле даже любопытно, что там происходит внутри. Понятно, что они наберут сейчас новых клиентов с краткосрочными обязательствами 10% годовых до НГ. При этом часть старых клиентов не пролонгируются, а будут выводить деньги. Возможно, если отток будет слишком заметный, они поднимут ставку в ноябре или даже конце октября. Если не очень - то может в декабре или уже по ситуации в следующем году.
andrei andreei  (G1L)
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7.5 % для них сейчас было бы в самый раз
И Д  (openid.mail.ru/mail/DI)
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Я активно хранился в ТБ в период их приличных ставок (10-16 гг), а сейчас не вижу смысла. Ставки по НС снизили до таких масштабов, что ВТБ уже платит %% больше, чем ТБ. Никаких вменяемых бонусов и работы с клиентами премиум-сегмента. Ещё год-два назад ТБ в этом направлении не двигался. Сейчас вроде начались подвижки в эту сторону, но условия мягко говоря невыгодные и время упущено. На мой взгляд лучше обслуживаться в райфе и втб, чем в этом "инновационном" банке без отделений.
Влад Бэй  (BAY)
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Цитата
И Д пишет:
На мой взгляд лучше обслуживаться в райфе и втб, чем в этом "инновационном" банке без отделений.

Про Райф не скажу, не пробовал, а вот по поводу ВТБ не соглашусь. Премерзкий банчок. У меня с ним столько негатива связано... Так что я надеюсь, что Тинькоффа ещё рано списывать со счетов. Да он пытается перейти на другие категории клиентов, для которых "крутизна" и "инновационность" важнее процентов. Если получится - делать нечего, придется выбирать другое (Хомяка, например). Но я надеюсь, что уже в который раз, когда наступит время уходить, Тинькофф предложит что-то новенькое.
serega1511  (serega1511)
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Не будет оттока по причине ниже. Привлекают людей просто счёт открыть, а не вклад сделать. Эта акция уже давно разрекламирована. Они стараются уйти от модели "кредит по высокой ставке - вклад по высокой ставке", так как это несёт очень большие риски. Сам Олег об этом несколько раз в интервью говорил.

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P.S. Сам давно закрыл все вклады: зачем мне вклады под 7-8% при реальной инфляции 10-13%. Как максимум держу рубли на карточке с доходом на остаток, и это не Тинькофф. Остальное держу в деньгах, точнее, в том, что к ним относится во всём мире))

P.P.S. Прежде, чем писать статьи с громким названием, надо изучить досконально сам предмет, а также экономический фон. Тинькофф выгоден для того, чтобы держать относительно очень небольшие суммы. Согласен с комментариями выше насчёт Райфа: и выгоднее, и удобнее. И насчёт того, что уже в ВТБ выгоднее тоже согласен, но уже совсем неудобно.
Влад Бэй  (BAY)
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Цитата
serega1511 пишет:
P.P.S. Прежде, чем писать статьи с громким названием, надо изучить досконально сам предмет, а также экономический фон. Тинькофф выгоден для того, чтобы держать относительно очень небольшие суммы. Согласен с комментариями выше насчёт Райфа: и выгоднее, и удобнее. И насчёт того, что уже в ВТБ выгоднее тоже согласен, но уже совсем неудобно.

Прежде чем обвинять других а некомпетентности, неплохо было бы освоить функциональную грамотность, то есть научиться элементарно понимать написанное.
В части причин, почему существенного оттока не будет вы просто повторяете мои аргументы про смену клиентуры банка. Процитирую себя же: "ТБ постепенно переориентируется с серийных вкладчиков, на более ленивых (хотя и продвинутых в информационных технологиях), для которых уровень сервиса важнее, чем 0,5% годовых." А 10% на три месяца дают именно в расчете на то, что новые люди, попробовав сервис Тинькоффа, останутся и на мизерные проценты.

Во всем остальном позвольте с вами не согласиться.
1. Я пока по вкладам в Тинькоффе получаю 8,5-9%. Такого нет ни в одном другом банке. Вы не успели (не сумели) во-время построить лестницу? Ну что же, прежде чем судить, "надо изучить досконально сам предмет". И, конечно, под 7% лично я в Тинькоффе оставлять не буду. Разве что если везде проценты упадут...

2. По поводу Райфайзен банка. Специально посмотрел. То что там " выгоднее, и удобнее" - ложь. Самое лучшее предложение по вкладам (только для новых клиентов) - 6,42% на полгода или 6,79% на год. Для "старых" проценты просто смешные. Межбанковский перевод - 0,75%, с2с -1,5% да ещё и лимит в 150 тыр в сутки. И ЭТО вы называете " выгоднее, и удобнее"?!!!! Про ВТБ - аналогично.

3. То что вы держите средства не в рублях а в мукулатуре - дело ваше. Но когда эту мукулатуру у вас никто не захочет брать, разве что для растопки - не говорите, что вас не предупреждали "храни в чем тратишь"!

4. Про инфляцию в 10-13% очередная ложь. Вот здесь есть сводка цен на основные продукты питания с 2006 года. Если бы 5 лет подряд инфляция была бы 10% , цены должны были бы вырасти в 1,6 раза (по формуле для сложных процентов). Можете посмотреть - они, конечно выросли. Но далеко не на 160%. Так что инфляция, конечно, не 10-13%, а существенно ниже.
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