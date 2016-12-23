США вновь расширили санкции в отношении России. На этот раз среди прочих в список попали дочерние предприятия «Новатэка». В сегменте переработки теперь под санкциями Пуровский ЗПК и комплекс по фракционированию и перевалке конденсата в Усть-Луге. Среди сбытовых подразделений в документе обозначены «Новатэк-Кострома», «Новатэк-Пермь» и «Новатэк-Челябинск». В сегменте добычи сырья под санкциями теперь «Новатэк-Таркосаленефтегаз» и три небольших подразделения: «Яргео» с лицензией на Ярудейское месторождение, «Ярсаленефтегаз» (Мало-Ямальское месторождение) и «Тернефтегаз» (Термокарстовое месторождение).По всей видимости, такое решение не имеет какой-то конкретной экономической направленности, но обладает определенным политическим эффектом. В конце президентского срока Обама подчеркивает приверженность основным аспектам своей политики, и делает так, чтобы на этом фоне действия Трампа контрастировали особенно ярко. При этом дается сигнал демократическому электорату о том, что после поражения на выборах никто руки опускать не собирается. В этой же плоскости, очевидно, лежит и его решение о запрете добычи нефти и газа в отдельных районах Арктики.Вероятно, новые санкции — это также часть ответных мер на продажу пакета акций «Роснефти» иностранным инвесторам. Участие в этом итальянского банка Intesa, Катара и Glencore показало позитивные геополитические изменения в отношении России. Это вполне укладывается в концепцию Трампа, но не могло остаться без реакции Обамы.Тем не менее, санкции против отдельных дочерних компаний «Новатэка« выглядят несколько странно. Как мы видели, получать фондирование за рубежом стало проблематично даже для тех российских компаний, которые не входят в санкционный список. Так что формально такая детализация для подразделений «Новатэка» не требуется. По этой же причине наивно было бы со стороны администрации Обамы опасаться, что компания будет привлекать кредиты в долларах на подконтрольные предприятия. И тогда еще более удивительно, почему в санкционный список не попали «дочки», связанные с арктическими проектами СПГ, которым как раз могут потребоваться кредитные ресурсы.При этом маловероятно, что новые санкции смогут заметно повлиять на операционную или финансовую деятельность «Новатэка». Во-первых, компания уже смогла обеспечить финансирование своего главного проекта «Ямал-СПГ» и новых больших кредитов ей в ближайшее время не потребуется. Есть перспективный проект «Арктик СПГ», но формально он не под санкциями и находится еще на ранней стадии, когда потребности в существенном финансировании нет. Во-вторых, «Новатэк» показал, что даже в условиях санкций способен находить деньги в евро и юанях.Повлияли ли санкции негативно на «Новатэк» в принципе? Да, для компании возникли определенные сложности, ведь в свое время предполагалось активное участие американских банков в финансировании «Ямал-СПГ». Негативно это отразилось и на общей инвестиционной привлекательности.Однако, можно надеяться, что скоро вопросы санкций отойдут на второй или даже восьмой план, хотя формально могут и существовать. Мировая экономическая модель, основанная на долларовой эмиссии, перестала обеспечивать рост благосостояния. А такие вещи как санкции еще больше ускоряют кризис системы, ведь они искусственно ограничивают возможности для инвестирования долларов за рубежом. Поэтому изоляционизм набирает обороты, роль реального сектора экономики будет возрастать, а санкции перестанут быть оправданными экономически и политически.Источник