Максим Шеин: «Охлаждение» рынку на пользу (резкое снижение котировок на фондовом рынке США)

«Охлаждение» рынку на пользу



Главный инвестиционный стратег БКС Управляющий «Финансовой Стратегии» Максим Шеин:

Резкое снижение котировок на фондовом рынке США снимает перекупленность акций и создает базис для продолжения роста в этом году.

Индексы падали более чем на 12% от исторических максимумов, зафиксированных 26 января 2018 года. Портфель Финансовой Стратегии проседал на 3.6%. Сейчас положительный чистый результат клиентов с начала года составляет +1.3%.



Сильное ускорение роста индекса S&P500 и общая перекупленность рынка стали для меня сигналом - снизить загрузку портфеля акциями в конце января до 60%, зафиксировав прибыль для клиентов по ряду позиций в портфеле.



Текущее падение рынка, хотя и более резкое, чем хотелось бы, создает хорошую возможность для наращивания длинных позиций. 7 февраля я увеличил загрузку портфеля до 70% и буду делать это постепенно, поскольку есть вероятность еще одного снижения индексов. Кроме того, я планирую сократить долю сектора utilities в портфеле, если процентные ставки на рынке не снизятся в ближайший месяц.



С фундаментальной точки зрения для рынка практически ничего не изменилось, и я пока не вижу причин для опасений. Во-первых, доходность гособлигаций США выросла до 2.8%, но это не снижает привлекательности акций как класса активов. Критической, по моим расчетам, является отметка 3.3%. Во-вторых, ускорение роста доходов населения США не является ни значительным, ни устойчивым, чтобы вызвать усиление инфляции. О реальной инфляционной угрозе пока можно говорить только во второй половине 2019. В-третьих, сохраняется сильный рост американской экономики и повышение корпоративных прибылей, что еще не заложено в котировках. Напомню, в декабре аналитики прогнозировали рост чистой прибыли в этом году на 7-8%, теперь ожидания +18%.



Плюс ко всему, текущее снижение котировок снимает техническую перекупленность рынка, а это главный аргумент скептиков инвестиций в акции. Поэтому я ожидаю притока новых денег со стороны фондов и индивидуальных инвесторов. Дополнительную поддержку рынку могут оказать обратные выкупы акций после завершения сезона отчетности. Сейчас многие корпорации неактивны, поскольку за месяц до публикации квартальных результатов не имеют права совершать операции на рынке.



Я уверен, что есть все основания в этом году увидеть индекс S&P500 выше отметки 3000 пунктов, что предполагает рост около 12%. Также я считаю свой прогноз об увеличении волатильности рынка состоявшимся и думаю, мы еще неоднократно увидим сильные движения индексов в ближайшие 12 месяцев.



Все это, с одной стороны, повышает ценность Финансовой Стратегии как активного управления инвестициями, и, с другой стороны, создает базис для увеличения чистых активов клиентов при низком и контролируемом уровне риска.