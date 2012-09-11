Риск – дело неблагородное

Всех приветствую!

Меня зовут Богдан Ноздровский, я работаю в финансовой сфере. Вы, наверняка, тоже. Если это не так, и вы по роду своей деятельности далеки от сферы финансовых услуг, тогда вам все-равно приходится выбирать банки для решения финансовых проблем. Подобные вопросы встают передо мной гораздо чаще, так как принятие рисков на банки-контрагенты является одной из моих должностных обязанностей.



Прогноз финансовой погоды



Мне часто приходится оценивать надежность кредитных организаций, давать прогноз по их дальнейшей устойчивости. Честно говоря, в точности оценок на долгосрочную перспективу (больше года) я сам порой сильно сомневаюсь. И речь не только о сложностях в экономике или проблемах, которые могут быть вызваны конфликтами владельца банка. Иногда полученная отчетность от банков-контрагентов дает не только ответы, но и вызывает дополнительные вопросы.

Конечно, если вы простой вкладчик, и ваши операции с банком ограничиваются депозитом в рамках суммы застрахованной АСВ, то большой нервотрепки вам удастся избежать. Более того, если вы — заемщик, то можете мечтать о том, что хранившаяся в банке информация затеряется в недрах канцелярий, и вам не придётся рассчитываться по кредиту (к счастью, подобный вариант крайне маловероятен). Но если ваши интересы при выборе банка простираются дальше линейки вкладов и участия банка в ССВ, тогда вы, видимо, постараетесь найти отзывы о работе банка. И тут имеет смысл обратиться за помощью к дополнительным источникам информации.



Святые источники



В интернете вы с легкостью можете найти отзывы не только от клиентов банка, но даже и от его сотрудников. Причем ведущие строчки в банковских рейтингах еще не являются гарантом надежности. У меня был опыт, когда банк с иностранным капиталом выдал мне автокредит и тут же, с опережением установленного графика на три недели списал с меня проценты.

Вы можете провести более глубокий анализ. Так в конце прошлой недели крупное рейтинговое агентство запустило новый продукт, в котором приводит свои расчёты ключевых данных из регулятивной отчетности банков. Подобные показатели рассчитываются в каждом банке, но сторонний взгляд всегда интересен, тем более, если он отражает мнение авторитетного источника. Но только ключевых показателей не достаточно для принятия рисков на банк-контрагент.

В идеале данную информацию стоит рассматривать вкупе с нефинансовыми факторами, включая подробную информацию об операциях со связанными сторонами и данными о конечных бенефициарах банка. Крупнейшие рейтинговые агентства готовы предоставлять платный доступ к своим заключениям по банкам-клиентам, но даже если вы имеете доступ к данным обзорам, то они не покрывают все банки РФ и будут иметь несколько устаревшие данные.





Таким образом, будь вы физическим лицом, которое пытается собрать информацию о банке, или организацией, которая проводит более глубокий анализ, вам не будет достаточно одного источника для принятия решения. Необходимо просмотреть целый ряд информационных источников, рассматривающих банки с различных сторон. Собственно говоря, у меня вызывает большой интерес, какими данными вы пользуетесь, и какие информационные сайты вы читаете для принятия решения о начале сотрудничества с банками? Делимся опытом!