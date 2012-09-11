Риск – дело неблагородное

Всех приветствую!
Меня зовут Богдан Ноздровский, я работаю в финансовой сфере. Вы, наверняка, тоже. Если это не так, и вы по роду своей деятельности далеки от сферы финансовых услуг, тогда вам все-равно приходится выбирать банки для решения финансовых проблем. Подобные вопросы встают передо мной гораздо чаще, так как принятие рисков на банки-контрагенты является одной из моих должностных обязанностей.
Прогноз финансовой погоды
Мне часто приходится оценивать надежность кредитных организаций, давать прогноз по их дальнейшей устойчивости. Честно говоря, в точности оценок на долгосрочную перспективу (больше года) я сам порой сильно сомневаюсь. И речь не только о сложностях в экономике или проблемах, которые могут быть вызваны конфликтами владельца банка. Иногда полученная отчетность от банков-контрагентов дает не только ответы, но и вызывает дополнительные вопросы.
Конечно, если вы простой вкладчик, и ваши операции с банком ограничиваются депозитом в рамках суммы застрахованной АСВ, то большой нервотрепки вам удастся избежать. Более того, если вы — заемщик, то можете мечтать о том, что хранившаяся в банке информация затеряется в недрах канцелярий, и вам не придётся рассчитываться по кредиту (к счастью, подобный вариант крайне маловероятен). Но если ваши интересы при выборе банка простираются дальше линейки вкладов и участия банка в ССВ, тогда вы, видимо, постараетесь найти отзывы о работе банка. И тут имеет смысл обратиться за помощью к дополнительным источникам информации.
Святые источники
В интернете вы с легкостью можете найти отзывы не только от клиентов банка, но даже и от его сотрудников. Причем ведущие строчки в банковских рейтингах еще не являются гарантом надежности. У меня был опыт, когда банк с иностранным капиталом выдал мне автокредит и тут же, с опережением установленного графика на три недели списал с меня проценты.
Вы можете провести более глубокий анализ. Так в конце прошлой недели крупное рейтинговое агентство запустило новый продукт, в котором приводит свои расчёты ключевых данных из регулятивной отчетности банков. Подобные показатели рассчитываются в каждом банке, но сторонний взгляд всегда интересен, тем более, если он отражает мнение авторитетного источника. Но только ключевых показателей не достаточно для принятия рисков на банк-контрагент.
В идеале данную информацию стоит рассматривать вкупе с нефинансовыми факторами, включая подробную информацию об операциях со связанными сторонами и данными о конечных бенефициарах банка. Крупнейшие рейтинговые агентства готовы предоставлять платный доступ к своим заключениям по банкам-клиентам, но даже если вы имеете доступ к данным обзорам, то они не покрывают все банки РФ и будут иметь несколько устаревшие данные.
Таким образом, будь вы физическим лицом, которое пытается собрать информацию о банке, или организацией, которая проводит более глубокий анализ, вам не будет достаточно одного источника для принятия решения. Необходимо просмотреть целый ряд информационных источников, рассматривающих банки с различных сторон. Собственно говоря, у меня вызывает большой интерес, какими данными вы пользуетесь, и какие информационные сайты вы читаете для принятия решения о начале сотрудничества с банками? Делимся опытом!
Комментарии 25
Богдан, а Вы какие источники предпочитаете?
Евгений, честно говоря, тех источников, с которыми я сталкивался и которые дают полезную информацию совсем не много.
Во-первых, это уже упоминавшийся выше Mbkcentre.ru. На этом ресурсе форумчане могут не только отпустить критические стрелы в ваш адрес, но и помочь с советом на что или кого обратить внимание.
Второе - сайты МРА. Очень хороши для проверки своего мнения. Покопавшись в отчетности банка и прописав SWOT, приятно видеть, что компания, которая специализируется на рейтинговании, указывает на те же плюсы-минусы. Но тут, конечно, имеется доступ к более детальной информации. Заключения российских агентств очень напрягают. Ребята скорее деньги зарабатывают, чем делают себе имя.
Иногда получается, что единственными "источниками" остаются дополнительные формы отчетности и банк-контрагент. Открытость в предоставлении комментариев приятно радует при сотрудничестве с некоторыми банками. Но данный источник вряд ли будет доступен "физику с улицы". Такие детали его скорее даже и не заинтересуют.
А вы с какими источниками привыкли работать?
На счет зключение рейтинговых агенств совершенно с Вами согласен. Я больше предпочитаю отчетность Банков, публичную и дополнительную, в ней как правило можно найти ответы на все вопросы, а в некоторых моментах и домыслить... Как ни странно, но постоянно пылесошу народный рейтинг Банки.ру. Не раз уже приостанавливал лимиты на Банки, которые по отзывам клиентов не принимают вклады физ. лиц или не проводят платежные поручения юр. лиц, для меня это всегда тревожный звоночек.
И калькуляторов достаточно, чтобы выбрать необходимую услугу, даже есть планировщик финансов.
Банки давно пользуются скоринговыми моделями для оценки своего потенциального клиента. Равно как и клиенты давно сформировали скоринговую модель кредитной организации, с которой они хотели бы / могли бы сотрудничать.
Пользуясь своей скоринговой моделью, могу, к примеру, сказать, что АКБ "Пробизнесбанк" пролетает мимо Если хотите, могу огласить причины
Что касается углублённого анализа банковского сектора, то частным клиентам Банков он (анализ) либо недоступен в силу ограниченных знаний этого рынка, либо слишком поверхостен, поскольку мы постоянно видим очередные отзывы лицензий у кредитных организаций по причинам недостоверной отчётности, по которой и строятся те самые прогнозы и аналитические графики.
Если не сложно, огласите причины..... Хоть список, с весами просто идеально....
Вадим, мне не просто интересно. Мне очень интересно! Я часто сталкиваться с "минусами", которые видят в нас банки, но я не разу не сталкивался с оценкой нашего банка физическим лицом. Расскажите, какие критерии не осилил ПРББ?
ПОЛОЖИТЕЛЬНО - меня всё устраивает.
УСЛОВНО ПОЛОЖИТЕЛЬНО - есть недостатки, с которыми я могу смириться.
ОТРИЦАТЕЛЬНО - меня не устраивает то или иное.
РЕЗКО ОТРИЦАТЕЛЬНО - негативный фактор, который не позволяет мне сотрудничать с банком.
Если оценивать ПРББ по моим критериям, получится приблизительно следующее:
1. Известность и длительность нахождения на рынке банковских услуг - ПОЛОЖИТЕЛЬНО.
2. Услуги физическим лицам, оказываемые в офисе - ПОЛОЖИТЕЛЬНО.
3. Удобство посещения офиса - ОТРИЦАТЕЛЬНО.
Здесь сделаю пояснение: речь идёт об офисах в Нижнем Новгороде. Офис "Варварская, 40" - центральная и крайне узкая улица города. Полное отсутствие парковочных мест как со стороны самой улицы, так и с примыкающих. Аналогичная ситуация с "Гордеевским". Вывод: офисы есть, но посещение будет проблематичным и недостаточно комфортным.
4. Услуги ДБО - УСЛОВНО ПОЛОЖИТЕЛЬНО. Есть минимально достаточный уровень и перечень услуг, устраивающий меня как лицо, крайне негативно относящееся к частым визитам в банк.
5. Тарифная политика банка в отношении физических лиц - РЕЗКО ОТРИЦАТЕЛЬНО. Наличествующие на сайте тарифы обременяют меня платами за каждый "чих", начиная от оплаты ежегодного обслуживания пакета, заканчивая комиссиями за генерацию внешних переводов 0,3%, мин 20 руб. Таковые тарифы не способствуют развитию сегмента ДБО для физ. лиц и, соответственно, не будут иметь тенденции для пересмотра в сторону доступности.
6. Вклады / кредиты - ПОЛОЖИТЕЛЬНО. Средневзвешенные ставки как по вкладам, так и по кредитам.
РЕЗКО ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ фактором, которым я не часто оперирую, но на страничке ПРББ попался: ЕДИНОЕ ХРАНИЛИЩЕ финансовой группы ЛАЙФ. Для меня это означает, что мои персональные данные, данные по моим счетам, операциям будут доступны банкам, с которыми я не сотрудничаю и не планирую сотрудничать. Мне навязывается группа финансовых учреждений.
При наличии хотя бы одного резко отрицательного фактора я не допускаю возможности сотрудничества.
Пробуете-запоминаете-сравниваете
опечатка в личных данных автора блога вот здесь http://www.banki.ru/blog/BNozdrovskiy/
Поправил. Спасибо.
О банке вспоминаешь в двух случаях: когда у тебя есть деньги или когда у тебя их нет.
В первом случае, выбирая, в какой банк вкладывать средства необходимо оценить его надежность. Однако, не только «физик», но и крупная организация не всегда может это сделать с достаточной точностью. Вспомнить хотя бы рынок ГКО, эмитентом которых выступало Министерство финансов. Доход по ГКО составлял 30-50 процентов и достигал 250 процентов. Обвал рынка ГКО в 1998 году вызвал банкротство многих предприятий, банков, миллионов людей.
Считаю, что деньги, если уж они есть, нужно вкладывать в бизнес, в недвижимость, в ценные вещи. Хотя при этом нужно обладать необходимыми знаниями, чтобы суметь правильно оценить ситуацию на рынке и перспективы развития проекта, в который вы инвестируете.
Рантье никогда не вызывали моего уважения.
А если денег нет, то, как вариант, получение кредита. Условия оформления кредита у серьезных/крупных банков разнятся несущественно (поправьте меня, если это не так). И здесь важно внимательно читать договор по кредитованию. А отдавать деньги все равно придется, даже банку-неудачнику.
Конечно, при выборе банка любой здравомыслящий человек просмотрит и проанализирует всю имеющуюся в интернете (и не только там) информацию о банке. Однако, реально оценить банк можно лишь начав с ним работать. Как часто блестящая вывеска и высокий рейтинг не совпадают с реалиями.