Безотзывные депозиты

Приветствую, коллеги!
Банки и депозиты для физиков
В принципе, сегодняшняя тема имеет прямое отношение к розничному бизнесу банков - я хотел бы поговорить о депозитах физическим лицам. Тема благодатная, интересная и может послужить предметом не одной беседы.
Срочно верните мой депозит!
Мне, как рисковику, не очень нравится данный источник пассивов. И не нравится по нескольким причинам.
Во-первых, согласно законодательству депозиты физических лиц обязаны быть возвращены вкладчику по его первому требованию. А изучая структуру активных операций банка и структуру его пассивов, порой можно подумать, что банки смотрят на депозиты физических лиц как на срочные, а не онкольные ресурсы.
Во-вторых, данный вид пассивов может рассматриваться как инструмент для придания банку видимой значимости и надежности. Социальную значимость у нас никто не отменял, и банк, имеющий большое количество вкладчиков, не должен испытывать иллюзий на данную тему.
За что получит вкладчик
Собственно говоря, в свете первой причины, я связываю большие надежды с популяризацией сберегательных сертификатов и безотзывных вкладов. Инструменты, которые имеют плюсы как для вкладчика (увеличение дохода), так и для банка (появление нового источника срочных пассивов) обязаны стать востребованными.
И вот тут у меня возникает вопрос. Будет ли вам интересен дополнительный доход, который может получить вкладчик за безотзывность (вклады и сертификаты) или за счет возможности банка сэкономить на отчислениях в фонд АСВ (сертификаты)? И готовы ли вы пожертвовать страховкой АСВ при покупке сертификата? Будут ли это только государственные банки?
P.S. Недавно я столкнулся с мнением главы АСВ Александром Турбановым, который предлагает вместо безотзывных вкладов использовать в качестве способа привлечения «длинных денег» сберегательные сертификаты аналогичного свойства. В результате принятия подобного решения безотзывные вклады будут выведены из перечня вкладов, застрахованных государством, что даст фору банкам с государственным и иностранным участием, а также крупнейшим коммерческим банкам. Средние банки вряд ли смогут рассчитывать на существенное увеличение своих пассивов за счет сберегательных сертификатов.
Коллеги, а как вы оцениваете высказывание главы АСВ?
P.S.2 Спасибо всем коллегам, которые активно участвовали в дискуссии по поводу оценки банков, а также г-ну Ларионову за его критику. Я даже перенаправил его методику оценки и полученные результаты нашей нижегородской рознице, надеюсь, коллеги отреагируют.
Комментарии 22
А в чем будет принципиальное преимущество таких сертификатов перед векселями если, как я понял, по ним не будет гарантии АСВ?
Это как то юридически закреплено?
Я просто ОГСЗ вспоминаю, которые для физиков выпускались, а держали их одни юрики, за мизерным исключением.
В Сбере, представившись физиком, я не смог купить вексель.
Плюсе, насколько я понимаю, возникает разница при налогообложении. При вексельной схеме платиться налог со всего дохода, при сертификате на превышение ставки над ставкой ЦБ.
Лучше бездокументарная с прописанным механизмом уступки.
И при наличии ликвидности меня не так сильно будет волновать срочность.
Юрий, говоря о "чуточку больше", вы какую разницу представляете на годовом депозите? Разница в 0,5%, 1% или 2%?
Мое мнение для продвижения данного продукта не то время. Да много потрясений за 20 лет: сгорели вклады, 1998 год, 2008 год банки одни приходят других закрывают. Нужны гарантии. Поэтому люди делают свои вклады "ЧТОБ НЕ ПОТРАТИТЬ"!!! и на короткий срок.
Тем не менее, считаю, что идея безотзывных вкладов заведомо мертвая. Если человек умирает от голода, а у него в банке безотзывные миллионы - это неправильно. Формализовать же все такие ситуации в нормативных актах - дело не простое.
Мне, как рисковику, не очень нравится данный источник пассивов. И не нравится по нескольким причинам.
Во-первых, согласно законодательству депозиты физических лиц обязаны быть возвращены вкладчику по его первому требованию. А изучая структуру активных операций банка и структуру его пассивов, порой можно подумать, что банки смотрят на депозиты физических лиц как на срочные, а не онкольные ресурсы.
А Вы поменяйте презумпцию! Большая часть крупных депозитов снимается редко и перекладывается лишь в двух случаях: страх из-за кризиса на рынке (в банке) и желание заработать больше в другом месте, если процент по депозитам банка начинает падать. Постарайтесь не допускать этих двух явлений (по мере Ваших возможностей) и любой крупный вклад останется с Вашим банком навечно!
Дополнительный доход за безотзывность --- да.
Дополнительный доход за счет возможности банка сэкономить на отчислениях в фонд АСВ. Это отсутствие гарантий АСВ? отсутствие страхования вкладов-сертификатов?.. Если вы не один из 3х крупнейших банков, то такие сертификаты лично мне как физику не нужны. И без вас найду несколько банков куда вклады до 700 тысяч можно раскидать.
Да, но не все. Крупнейшие 3 банка. Ситуация с банком Москвы показывает что верить даже "крупным государственным" можно далеко не всем.
Коллеги, а как вы оцениваете высказывание главы АСВ?
Моя оценка --- "Дурь". Единственный шанс безотзывных вкладов-сертификатов --- повышенное покрытие АСВ. Иначе они НЕ интересны (интересны узким слоям нишевых клиентов а-ля богатым вкладчикам в мелких городах где кроме Сбера и еще 1 банка нет никого,а в другой город ехать долго и не покроет затрат).
Если бы я купил сберегательный сертификат, то это была бы заведомо убыточная и более рискованная сделка для меня по сравнению с теми предложениями, что сейчас есть на рынке. Тем более что я как физик не могу понять какой банк надежный, а какой нет, для меня они все одинаково не надежные.
И вот тут у меня возникает вопрос. Будет ли вам интересен дополнительный доход, который может получить вкладчик за безотзывность (вклады и сертификаты) или за счет возможности банка сэкономить на отчислениях в фонд АСВ (сертификаты)?
Будет интересен при разнообразии валют и сроков. А особенно интересен - при удобстве оформления. В идеале - через интернет-банк с юридически значащей ЭЦП (это отдельная тема, но, например, было бы удобно выстраивать лестницу из 92-дневных с автопролонгацией и снимать флажок пролонгации по мере необходимости).
И готовы ли вы пожертвовать страховкой АСВ при покупке сертификата? Будут ли это только государственные банки?
И частные, и нестрахуемые. Но и ставка должна отражать риск, ибо в этом случае вклад уже точно не будет инструментом "хранения" денег, которому многие склонны прощать нулевую реальную ставку. Где брать рыночные ставки в этом мире щедрых центробанков - вопрос риторический.
По поводу сертификата. Штука отличная в исполнении крупных банков. Разница в 0,1% меня вообще не цепляет. На 1 млн вклада - это 1000 рублей в год. Но у сертификата есть другой ключевой плюс - оборотоспособность. Хорошо помню время когда рубли хранил в облигациях (родного города Санкт-Петербурга), покупая на размещении и продавая за несколько месяцев до погашения...Потому, мне кажется, эти 0,1% лучше инвестировать в механизмы поддержания оборотоспособности и ликвидности.