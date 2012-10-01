Безотзывные депозиты

Приветствую, коллеги!



Банки и депозиты для физиков

В принципе, сегодняшняя тема имеет прямое отношение к розничному бизнесу банков - я хотел бы поговорить о депозитах физическим лицам. Тема благодатная, интересная и может послужить предметом не одной беседы.



Срочно верните мой депозит!

Мне, как рисковику, не очень нравится данный источник пассивов. И не нравится по нескольким причинам.

Во-первых, согласно законодательству депозиты физических лиц обязаны быть возвращены вкладчику по его первому требованию. А изучая структуру активных операций банка и структуру его пассивов, порой можно подумать, что банки смотрят на депозиты физических лиц как на срочные, а не онкольные ресурсы.

Во-вторых, данный вид пассивов может рассматриваться как инструмент для придания банку видимой значимости и надежности. Социальную значимость у нас никто не отменял, и банк, имеющий большое количество вкладчиков, не должен испытывать иллюзий на данную тему.



За что получит вкладчик

Собственно говоря, в свете первой причины, я связываю большие надежды с популяризацией сберегательных сертификатов и безотзывных вкладов. Инструменты, которые имеют плюсы как для вкладчика (увеличение дохода), так и для банка (появление нового источника срочных пассивов) обязаны стать востребованными.

И вот тут у меня возникает вопрос. Будет ли вам интересен дополнительный доход, который может получить вкладчик за безотзывность (вклады и сертификаты) или за счет возможности банка сэкономить на отчислениях в фонд АСВ (сертификаты)? И готовы ли вы пожертвовать страховкой АСВ при покупке сертификата? Будут ли это только государственные банки?



P.S. Недавно я столкнулся с мнением главы АСВ Александром Турбановым, который предлагает вместо безотзывных вкладов использовать в качестве способа привлечения «длинных денег» сберегательные сертификаты аналогичного свойства. В результате принятия подобного решения безотзывные вклады будут выведены из перечня вкладов, застрахованных государством, что даст фору банкам с государственным и иностранным участием, а также крупнейшим коммерческим банкам. Средние банки вряд ли смогут рассчитывать на существенное увеличение своих пассивов за счет сберегательных сертификатов.

Коллеги, а как вы оцениваете высказывание главы АСВ?



P.S.2 Спасибо всем коллегам, которые активно участвовали в дискуссии по поводу оценки банков, а также г-ну Ларионову за его критику. Я даже перенаправил его методику оценки и полученные результаты нашей нижегородской рознице, надеюсь, коллеги отреагируют.