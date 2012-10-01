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Безотзывные депозиты

01.10.2012 08:30 22 4 091 просмотр
Приветствую, коллеги!

Банки и депозиты для физиков
В принципе, сегодняшняя тема имеет прямое отношение к розничному бизнесу банков - я хотел бы поговорить о депозитах физическим лицам. Тема благодатная, интересная и может послужить предметом не одной беседы.

Срочно верните мой депозит!
Мне, как рисковику, не очень нравится данный источник пассивов. И не нравится по нескольким причинам.
Во-первых, согласно законодательству депозиты физических лиц обязаны быть возвращены вкладчику по его первому требованию. А изучая структуру активных операций банка и структуру его пассивов, порой можно подумать, что банки смотрят на депозиты физических лиц как на срочные, а не онкольные ресурсы.
Во-вторых, данный вид пассивов может рассматриваться как инструмент для придания банку видимой значимости и надежности. Социальную значимость у нас никто не отменял, и банк, имеющий большое количество вкладчиков, не должен испытывать иллюзий на данную тему.

За что получит вкладчик
Собственно говоря, в свете первой причины, я связываю большие надежды с популяризацией сберегательных сертификатов и безотзывных вкладов. Инструменты, которые имеют плюсы как для вкладчика (увеличение дохода), так и для банка (появление нового источника срочных пассивов) обязаны стать востребованными.
И вот тут у меня возникает вопрос. Будет ли вам интересен дополнительный доход, который может получить вкладчик за безотзывность (вклады и сертификаты) или за счет возможности банка сэкономить на отчислениях в фонд АСВ (сертификаты)? И готовы ли вы пожертвовать страховкой АСВ при покупке сертификата? Будут ли это только государственные банки?

P.S. Недавно я столкнулся с мнением главы АСВ Александром Турбановым, который предлагает вместо безотзывных вкладов использовать в качестве способа привлечения «длинных денег» сберегательные сертификаты аналогичного свойства. В результате принятия подобного решения безотзывные вклады будут выведены из перечня вкладов, застрахованных государством, что даст фору банкам с государственным и иностранным участием, а также крупнейшим коммерческим банкам. Средние банки вряд ли смогут рассчитывать на существенное увеличение своих пассивов за счет сберегательных сертификатов.
Коллеги, а как вы оцениваете высказывание главы АСВ?

P.S.2 Спасибо всем коллегам, которые активно участвовали в дискуссии по поводу оценки банков, а также г-ну Ларионову за его критику. Я даже перенаправил его методику оценки и полученные результаты нашей нижегородской рознице, надеюсь, коллеги отреагируют.

Комментарии 22

CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
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Цитата
P.S. Недавно я столкнулся с мнением главы АСВ Александром Турбановым, который предлагает вместо безотзывных вкладов использовать в качестве способа привлечения «длинных денег» сберегательные сертификаты аналогичного свойства.

А в чем будет принципиальное преимущество таких сертификатов перед векселями если, как я понял, по ним не будет гарантии АСВ?
Юрий Улитин  (menY)
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Ничем! Просто процент по данному сбережению будет чуточку больше. Остается выбирать надежный банк. Мое мнение у этого продукта нет будущего.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
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Если ничем, то непонятно почему процент будет выше?
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
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Как мне видится, вексель больше расчетный инструмент для "юриков", а сертификат для привлечения денег физ.лиц.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
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Цитата
вексель больше расчетный инструмент для "юриков", а сертификат для привлечения денег физ.лиц

Это как то юридически закреплено?
Я просто ОГСЗ вспоминаю, которые для физиков выпускались, а держали их одни юрики, за мизерным исключением.
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
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По правовым актам не подскажу.
В Сбере, представившись физиком, я не смог купить вексель.
Плюсе, насколько я понимаю, возникает разница при налогообложении. При вексельной схеме платиться налог со всего дохода, при сертификате на превышение ставки над ставкой ЦБ.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Будем посмотреть. Но мне, как физику, документарная бумага не сильно нравится.
Лучше бездокументарная с прописанным механизмом уступки.
И при наличии ликвидности меня не так сильно будет волновать срочность.
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
#
Средства, которые банк привлечет через сертификаты, не подпадают под гарантии АСВ, и банкам нет необходимости платить по данным пассивам в страховой фонд. Сейчас банки отчисляют в страховой фонд АСВ по 0,1% объема привлекаемых вкладов. Под сертификаты такие отчисления делать не нужно.
Юрий, говоря о "чуточку больше", вы какую разницу представляете на годовом депозите? Разница в 0,5%, 1% или 2%?
Игорь Кимирилов  (kivin)
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С точки зрения рисковика какой источник пассивов тебе нравится?
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
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Думаю, сертификаты. Но, хотя я и не разделяю мнение Юрия Улитина по поводу отсутствия будущего у продукта, не думаю, что эти бумаги будут формировать существенные доли пассивов у банков.
Юрий Улитин  (menY)
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Опять таки речь не в самом сертификате (это вид новой бумажки банка), а в периоде данного вида вклада. Даже учесть, тот факт что процентная ставка будет выше за счет не платы в АСВ, повторюсь придется искать надежный банк, на уме к примеру СБ, ВЭБ, ВТБ, но Вы видели у них процентные ставки? Они ниже темпов инфляции. К примеру сберегательный сертификат СБ до года 8,5%, максимальный срок 3 года 10,5% при условии размещения 100 млн. руб. (при наличии данной суммы я бы купил коммерческую недвижимость и сдавал в аренду (стоимость недвижимости растет+доход). КБ дадут больше, но не факт что через 3 года у них не отзовут лицензию.
Мое мнение для продвижения данного продукта не то время. Да много потрясений за 20 лет: сгорели вклады, 1998 год, 2008 год банки одни приходят других закрывают. Нужны гарантии. Поэтому люди делают свои вклады "ЧТОБ НЕ ПОТРАТИТЬ"!!! smile:yep: и на короткий срок.
satyr  (satyr)
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Идея безотзывных депозитов мне как вкладчику интересна только если они пойдут на пользу ставкам. Поясню, что имею в виду. Если банки-гиганты введут безотзывные депозиты, то попытаются привлечь клиента именно к этому продукту повышением ставок безотзывных депозитов или понижением ставок обычных. Второй сценарий не создаст конкруенции и он меня абсолютно не радует: прибыли никакой, а одной из степеней свободы клиента как не бывало (нельзя забрать средства в любой момент). Первый сценарий запустит механизм конкруенции и, вполне вероятно, позволит довести % по обычному безотзывному депозиту до уровня "лесенок Тинькова" в тех банках, к услугам которых обычно прибегают клиенты, находящиеся в давних и дружных отношениях с АСВ smile;) . В этом случае можно будет разместить больше депозитов под топовый процент, так как уже не одним ТКС живы будем. Менее рисковые дамы и господа получат возможность хранить свои нестрахуемые капиталлы в непотопляемых банках-гигантах, печально известных смехотворными процентами по вкладам, с меньшими инфляционными потерями. Возможно, даже удастся полностью компенсировать инфляцию.

Тем не менее, считаю, что идея безотзывных вкладов заведомо мертвая. Если человек умирает от голода, а у него в банке безотзывные миллионы - это неправильно. Формализовать же все такие ситуации в нормативных актах - дело не простое.
Stalker13  (Stalker13)
#
Ребята, не верьте во все эти безотзывные вклады и сберегательные сертификаты. Колбасу в магазине с хлебом по прежнему продают только за деньги - рубли РФ. И только им доверяют все больше всего! )) Так что держите их в доступности!
Гектор  (Гектор)
#
Цитата:
Мне, как рисковику, не очень нравится данный источник пассивов. И не нравится по нескольким причинам.
Во-первых, согласно законодательству депозиты физических лиц обязаны быть возвращены вкладчику по его первому требованию. А изучая структуру активных операций банка и структуру его пассивов, порой можно подумать, что банки смотрят на депозиты физических лиц как на срочные, а не онкольные ресурсы.
А Вы поменяйте презумпцию! Большая часть крупных депозитов снимается редко и перекладывается лишь в двух случаях: страх из-за кризиса на рынке (в банке) и желание заработать больше в другом месте, если процент по депозитам банка начинает падать. Постарайтесь не допускать этих двух явлений (по мере Ваших возможностей) и любой крупный вклад останется с Вашим банком навечно! smile:)
qaq  (qaq)
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Никому не нужны эти безотзывные вклады.
В  (Cheerokee)
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Я "физик". Вот вам мое мнение:
Цитата
Будет ли вам интересен дополнительный доход, который может получить вкладчик за безотзывность (вклады и сертификаты) или за счет возможности банка сэкономить на отчислениях в фонд АСВ (сертификаты)?

Дополнительный доход за безотзывность --- да.
Дополнительный доход за счет возможности банка сэкономить на отчислениях в фонд АСВ. Это отсутствие гарантий АСВ? отсутствие страхования вкладов-сертификатов?.. Если вы не один из 3х крупнейших банков, то такие сертификаты лично мне как физику не нужны. И без вас найду несколько банков куда вклады до 700 тысяч можно раскидать.
Цитата
И готовы ли вы пожертвовать страховкой АСВ при покупке сертификата? Будут ли это только государственные банки?

Да, но не все. Крупнейшие 3 банка. Ситуация с банком Москвы показывает что верить даже "крупным государственным" можно далеко не всем.
Цитата
P.S. Недавно я столкнулся с мнением главы АСВ Александром Турбановым, который предлагает вместо безотзывных вкладов использовать в качестве способа привлечения «длинных денег» сберегательные сертификаты аналогичного свойства. В результате принятия подобного решения безотзывные вклады будут выведены из перечня вкладов, застрахованных государством...
Коллеги, а как вы оцениваете высказывание главы АСВ?

Моя оценка --- "Дурь". Единственный шанс безотзывных вкладов-сертификатов --- повышенное покрытие АСВ. Иначе они НЕ интересны (интересны узким слоям нишевых клиентов а-ля богатым вкладчикам в мелких городах где кроме Сбера и еще 1 банка нет никого,а в другой город ехать долго и не покроет затрат).
Tarmo  (Tarmo)
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Сбер мне, как физику прислал предложение по сберегательным сертификатам. Я посмотрел (6-9% годовых) + нет гарантий возврата денеги. Решил не связываться с этими сертификатами и открыл вклад на свои несколько десятков тысяч рублей в другом банке под 11,5% со страховкой АСВ.
Если бы я купил сберегательный сертификат, то это была бы заведомо убыточная и более рискованная сделка для меня по сравнению с теми предложениями, что сейчас есть на рынке. Тем более что я как физик не могу понять какой банк надежный, а какой нет, для меня они все одинаково не надежные.
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
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Cheerkee, а с дочками "нерезов" без гарантий АСВ стали бы сотрудничать?
Гектор  (Гектор)
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Какой смысл? Банк Кипра сам дышит на ладан. У Венгрии проблемы, неужели же у российской дочки ОТP не будет?
kioratsu  (kioratsu)
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Цитата

И вот тут у меня возникает вопрос. Будет ли вам интересен дополнительный доход, который может получить вкладчик за безотзывность (вклады и сертификаты) или за счет возможности банка сэкономить на отчислениях в фонд АСВ (сертификаты)?


Будет интересен при разнообразии валют и сроков. А особенно интересен - при удобстве оформления. В идеале - через интернет-банк с юридически значащей ЭЦП (это отдельная тема, но, например, было бы удобно выстраивать лестницу из 92-дневных с автопролонгацией и снимать флажок пролонгации по мере необходимости).

Цитата

И готовы ли вы пожертвовать страховкой АСВ при покупке сертификата? Будут ли это только государственные банки?


И частные, и нестрахуемые. Но и ставка должна отражать риск, ибо в этом случае вклад уже точно не будет инструментом "хранения" денег, которому многие склонны прощать нулевую реальную ставку. Где брать рыночные ставки в этом мире щедрых центробанков - вопрос риторический.
Zanuda  (Zanuda)
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Мне, как вкладчику, безотзывные депозиты оочень не нравятся. Потому, что банки сейчас и так платят максимум из того, что позволяет ЦБ. При введении безотзыва ставки по обычным вкладам просто приблизятся к ставкам "до востребования"... Кроме того безотзыв предоставляет такую почву для мошеннических действий со стороны банков - что пыль по судам устанем глотать...

По поводу сертификата. Штука отличная в исполнении крупных банков. Разница в 0,1% меня вообще не цепляет. На 1 млн вклада - это 1000 рублей в год. Но у сертификата есть другой ключевой плюс - оборотоспособность. Хорошо помню время когда рубли хранил в облигациях (родного города Санкт-Петербурга), покупая на размещении и продавая за несколько месяцев до погашения...Потому, мне кажется, эти 0,1% лучше инвестировать в механизмы поддержания оборотоспособности и ликвидности.
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