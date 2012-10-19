Операция «ы»

Скорее всего, я не ошибусь, предположив, что на страницах своего блога я, в основном, общаюсь с людьми, которые работают с деньгами, в том числе с «чужими» деньгами – деньгами работодателя.

В свою очередь, тот, кто работает с деньгами, почти наверняка сталкивался не только с кредитными и процентными рисками, но и с рисками операционными, когда возникает угроза потери денег в результате ошибок и недочетов во внутренних процессах. Причем, чем масштабнее деятельность и крупнее сумма денег, тем выше риски таких потерь.



Операционные риски: в глазах двоится?



Я столкнулся с операционным риском сразу, как начал работать в банках и еще до того, как узнал о существовании этого термина. Конечно, в институте мне про него рассказывали, но свои шишки всегда запоминаются лучше, чем строки из учебников. У меня получилось сделать так, что платеж, который должен был уйти один раз, задвоился. В дальнейшем проблему решили, но память осталась… Для меня этот случай стал бесценным опытом, стимулом, который помогал мне избегать ошибок в течение многих лет.



Извините, вы – банкрот!



После этого случая я обнаружил, что я не самый «талантливый», и есть более яркие примеры. Оказалось, ошибки бывают не только в размерах 43 000 $ (величину своей ошибки я очень хорошо запомнил), но и в более крупных масштабах. Есть люди, которые умудрились принести убытки в размерах, превышающих собственный капитал банка.



Именно на встречу с таким ярким талантом я и попаду на этих выходных, где смогу познакомиться с Ником Лисоном – трейдером, разорившим Barings Bank.



Если вы про него не слышали, обязательно погуглите, узнайте его историю или посмотрите фильм о нем – это интересно. А если слышали или, более того, вы или ваше окружение сталкивались с операционными рисками и вам есть, что рассказать, было бы интересно узнать, как вы выходили из ситуации. Уверен, что обмен опытом в сфере операционных рисков очень полезен и способствует их уменьшению.



P.S. После встречи с Ником Лисоном расскажу вам о своих впечатлениях.