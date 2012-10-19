Операция «ы»

Скорее всего, я не ошибусь, предположив, что на страницах своего блога я, в основном, общаюсь с людьми, которые работают с деньгами, в том числе с «чужими» деньгами – деньгами работодателя.
В свою очередь, тот, кто работает с деньгами, почти наверняка сталкивался не только с кредитными и процентными рисками, но и с рисками операционными, когда возникает угроза потери денег в результате ошибок и недочетов во внутренних процессах. Причем, чем масштабнее деятельность и крупнее сумма денег, тем выше риски таких потерь.
Операционные риски: в глазах двоится?
Я столкнулся с операционным риском сразу, как начал работать в банках и еще до того, как узнал о существовании этого термина. Конечно, в институте мне про него рассказывали, но свои шишки всегда запоминаются лучше, чем строки из учебников. У меня получилось сделать так, что платеж, который должен был уйти один раз, задвоился. В дальнейшем проблему решили, но память осталась… Для меня этот случай стал бесценным опытом, стимулом, который помогал мне избегать ошибок в течение многих лет.
Извините, вы – банкрот!
После этого случая я обнаружил, что я не самый «талантливый», и есть более яркие примеры. Оказалось, ошибки бывают не только в размерах 43 000 $ (величину своей ошибки я очень хорошо запомнил), но и в более крупных масштабах. Есть люди, которые умудрились принести убытки в размерах, превышающих собственный капитал банка.
Именно на встречу с таким ярким талантом я и попаду на этих выходных, где смогу познакомиться с Ником Лисоном – трейдером, разорившим Barings Bank.
Если вы про него не слышали, обязательно погуглите, узнайте его историю или посмотрите фильм о нем – это интересно. А если слышали или, более того, вы или ваше окружение сталкивались с операционными рисками и вам есть, что рассказать, было бы интересно узнать, как вы выходили из ситуации. Уверен, что обмен опытом в сфере операционных рисков очень полезен и способствует их уменьшению.
P.S. После встречи с Ником Лисоном расскажу вам о своих впечатлениях.
Комментарии 24
Богдан, жду Ваших впечатлений от данного мероприятия в Сколково.
С каких пор Лисон стал специалистом по рискам и почему люди готовы платить деньги за то, чтобы узнать его мнение про риски, - мне не до конца понятно.
Предположим есть некий хоккеист, который играет в хоккей без шлема. Играет он хорошо, так как отсутствие шлема даёт ему преимущества перед другими игроками (которые шлемом не брезгуют): шлем не мешает, не смещается на голове, обзор лучше, голове не жарко. Но в отсутствии шлема есть и свои недостатки: в один далеко не прекрасный момент этот хоккеист получает шайбой в лоб. После этого он решает проводить семинары на тему, как правильно носить хоккейную экипировку под девизом: "я получил шайбой в лоб, и научу вас, как этого избежать." Вопрос: Если бы хоккей входил в сферу Ваших профессиональных интересов, Вы пошли бы к нему на семинар? И если бы пошли, то зачем?
К сожалению или к радости, я так далека от хоккея ) Но вы привели прекрасную аналогию!
Если бы хоккей входил в сферу моих профессиональных интересов, то я бы пошла на семинар "я получил шайбой в лоб, и научу вас, как этого избежать." А цель - любопытство и возможно получение каких-либо новых знаний. Даже есть народная пословица - "Век живи, век учись!".
А шайбой в лоб - это всего лишь дело г-на Случая!
Смотрите, Вы сами только что написали, что шайбой в лоб - это дело случая. Абсолютно правильное, очевидное умозаключение! Отсюда следует опять же простой очевидный вывод, что защититься от этого можно только надев шлем. (Если существуют другие способы гарантированно защититься от этого, то как показала практика, наш хоккеист - это не тот человек, который силен в этом вопросе). Какие тут могут быть ещё новые знания?
А любопытство - ну да, любопытство - сильная штука. Познакомиться с тем, кто былинно получил шайбой в лоб - наверно это стоит некоторого количества потраченных времени и денег .
могу лишь всего предположить, что перед тем, как снять шлем, он пользовался аналогами данного предмета и думаю, что разных фирм и моделей.
Но к нашему хоккеисту это всё не имеет отношения, т.к. тут мы однозначно имеем вариант, когда спортсмен играл вообще без шлема. Более того, когда игрок понял, что шайба летит ему в лоб и столкновения не избежать, он допустил ещё одну очевидную, детскую ошибку: то ли от неожиданности, то ли от нежелания лишиться репутации хорошо играющего без шлема хоккеиста, которому всё нипочём, он вместо того, чтобы попытаться как-то смягчить удар (да, существуют определённые техники, позволяющие немного уменьшить ушерб от попадания шайбы, например можно попытаться подставить руку - всё равно будет очень больно, но тем не менее лоб останется целым) он, наоборот, сделал движение лбом навстречу летящей в него шайбе, как бы желая тем самым показать, что его лоб круче, и шайба сейчас отлетит от его лба, не причинив ему никакого вреда. Это была очевидная ошибка, игроком был полностью проигнорирован тот факт, что, даже находясь в шлеме, получить удар шайбой - удвольствие ниже среднего, а уж без шлема, да ещё с движением лба навстречу ...
Существуют игры, где можно играть без шлема. Но в этих играх свои правила, своя техника, свой спортивный снаряд - не такой жёсткий и быстролетящий как шайба. И ни в одной из этих других игр наш игрок себя не проявил.
Так что, Инна, если вдруг в будущем заинтересуетесь хоккеем, то перед выходом на площадку обязательно надевайте шлем. Причём на первых парах такой, который даёт максимальнгую защиту (есть такие, которые закрывают не только половину лица, а всё лицо целиком). Или если вдруг окажетесь в хоккейной команде ответственным за экипировку, и будет игрок, который заартачится и не захочет надевать шлем на игру, натягивайте на него шлем насильно и без разговоров - пусть не выпендривается.
«Человек, потерявший чужие деньги» довольно востребован в своих лекциях. По словам Лисона его приглашают как учебные заведения, так и на закрытые мероприятия. Ник даже рассказывал о встрече, на которой присутствовали члены семьи Барингс.
Встреча с Лисоном не позиционируется, как курс риск менеджмента. Скорее это пример, когда недочеты в рисках привели к краху банка.
О чём речь, Богдан! Он и до разорения Бэрингс был чрезвычайно востребован и популярен. Только не у слушателей лекций, а у потенциальных работодателей. Считался чуть ли не финансовым гением!
Но ведь это должно было вызвать вопросы. Как на безрисковом рынке можно делать такие барыши?
Парень сам пробивался в жизни, достаточно рано возглавил свое направление в Сингапуре, делал 90% бонусов руководства. Его история представляется не историей человека со злыми умыслами, а историей заложника сложившейся ситуации. Помимо его заслуг в случившемся, бОльшая часть вины, на мой взгляд, приходится на руководство банка, которое не захотело трезво оценивать реальность.
И что Вы сами вынесли из нее в качестве жизненного опыта?
Прежде всего, отношение Ника к случившимся событиям. Как я уже писал, я не склонен взваливать крах банка только не него. Вместо Лисона мог бы вполне оказаться другой трейдер. В Morgan Stanley, по словам Лисона, подобная ситуация не прошла бы контроля бэк офиса. В Barings bank прошла.
Нравится, что несмотря на невзгоды, Ник устоял и пытается помочь другим людям не совершить его ошибок.
Понравилась располагающая манера общения (хотя у меня есть подозрения, что она в целом характерна для Западной Европы и США). Заключение в тюрьме, тяжелая болезнь, крах семьи, а Лисон делится пережитым опытом, открыт к диалогу (у него даже спросили чего он самоубийством не покончил), даже шутит. Я думал, что он будет более закрытым.