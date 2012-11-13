Перемен требуют наши сердца

Пока я был на встрече с Ником Лиссоном, в Москве прошло другое интересное мероприятие. Ричард Брэнсон, основатель британской корпорации Virgin, принял участие в конференции «Деньги будущего». В отличие от Ника, который рассказывал о своих неудачах, сэр Ричард делился историей своего успеха и своим видением будущего денег. Из всех выступлений на конференции (описанных в СМИ) больше всего мне понравился проект стартапа «Square», который позволяет принимать банковские карты к оплате с помощью смартфона или планшетника.



Когда я прочитал о конференции «Деньги будущего», у меня осталось впечатление перспективы перемен. Но пару дней назад я понял, что перемены - это совсем не перспектива, они рядом.



Купи Газпром за 99 рублей



На прошлой неделе Лайф Капитал, инвестиционное подразделение ФГ Лайф, завершил один из этапов акции «Стань акционером своей страны», организованной совместно с одним из известных купонаторов. Суть заключалась в предложении клиентам купить купон на акции Газпрома. За 99 рублей можно было приобрести 6 акций ОАО «Газпром», заплатив за них в 8 раз меньше.

Акция за неделю дала продажу более 7 500 купонов и 5 500 регистраций.

Понятно, что дальнейшие отношения с новыми клиентами сложатся по-разному: кто-то останется нашим клиентом, кто-то при первой возможности реализует свои бумаги и зафиксирует прибыль. Ну, ведь не будет же человек гордиться и хвастать тем, как удачно заработал на Лайф Капитал 700 рублей. Тем более, что он искал, покупал, регистрировался на сайте, приезжал к нам в офис, проходил мастер-класс — это приличные временные затраты. Кроме того, акции на счет клиентов зачисляются не единовременно, а в течение 6 недель.



Только попробуйте



Скептики утверждают, что купонаторы открывают широкие возможности для любителей легкой выгоды. В частности, за последние полгода можно было «обогатиться», приняв участие в акциях Алора, Финама и Цериха. Но я убежден, что подобные акции – это, прежде всего, возможность для экономных и рациональных людей попробовать новый для себя продукт, который в обычной жизни даже не рассматриваешь по причине недостаточной информированности и довольно высокой цены. Мы делали эту акцию с надеждой привлечь именно таких людей.



Поэтому я бы рассматривал совместные акции с купонаторами даже не как канал продаж, а как инструмент информирования заинтересованной аудитории о новых возможностях, в том числе, в сфере финансовых и инвестиционных продуктов.



P.S. Я понимаю, что интересны будут итоговые показатели этой акции. Думаю, мои коллеги её опубликуют, и я обязательно размещу ее в своем блоге, чтобы потом обсудить результаты.