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Найти и обезвредить

30.11.2012 13:10 10 2 121 просмотр
Уверен, что у каждого из вас в любимом браузере имеется с десяток закладок на странички, блоги и сайты интересных вам людей или группы товарищей, пишущих на интересную вам тему. Сегодня, не отходя от компьютера, мы можем в подробностях увидеть день другого человека, насладиться красотами самого укромного уголка планеты и многое другое. Наверняка у вас есть огромное желание возразить, что на работе ваш компьютер используется только в рабочих целях… Ну-ну, у моих родителей именно надежда на это была стимулом для покупки моего первого компьютера. Очевидно, что в современном мире информация убежала с бумажных страничек на экраны мониторов, и выбор поставщиков информации, товаров и услуг упростился и стал очень незаметным.
Но я пишу об этом не для того, чтобы блеснуть глубиной мысли. Я хотел бы, чтобы вы мне немного помогли.

По секрету всему свету
Какое-то время назад мы с коллегами по работе решили, что наш банк имеет информацию и опыт, которыми можно и стоит поделиться. Поделиться не только с нашими клиентами, но и со всей Интернет-аудиторией. Поделиться с целью, упростить вам выбор поставщиков финансовых услуг.
В результате, сейчас на завершающую стадию у нас выходит проект, который позволит всем желающим получать дополнительную финансовую информацию по всем российским банкам. Подготавливая проект, мы пытаемся уйти от традиционных банковских рейтингов, представленных в Интернете, и хотим несколько сместить акценты в сторону финансовых показателей банков. Наш рэнкинг будет сопровождаться пояснениями, на что влияют и от чего зависят эти показатели. Хочется верить, что такой подход окажется более востребованным, чем очередность банка в рейтинге по активам или собственному капиталу.

Интересная модель
Уже после того, как мы начали работу над этим проектом, в одном из отзывов в моем блоге я получил интересную скоринговую модель читателя, которая наглядно показала, что пользователи банковских услуг стремятся использовать комплексный подход, оценивая банки сразу по нескольким критериям.
После моего первого поста в блоге, мы переписывались с Вадимом Ларионовым (видимо тематика финансовых рисков ему оказалась интересна) и он поделился используемой скоринговой моделью, в которой учитывались: известность и длительность нахождения на рынке финансового института; услуги физическим лицам, оказываемые в офисе; удобство посещения офиса; услуги ДБО; тарифная политика; ставки по вкладам/кредитам. По каждому критерию он выставляет одну из четырех оценок: положительно, условно положительно, отрицательно, резко отрицательно. При наличии хотя бы одного отрицательного фактора Вадим не допускает возможности сотрудничества.
На мой взгляд, эта модель отражает очень серьезный подход к управлению своими сбережениями, но я бы добавил в неё финансовую составляющую. Это меня еще больше укрепило во мнении, что необходимо дать читателям возможность взглянуть на баланс банка несколько под другим углом, предоставив в их распоряжение эту финансовую составляющую. Как вы думаете, это будет интересно вкладчикам?

P.S. Более того, я надеюсь, что наш проект также будет интересен читателям, которые профессионально занимаются финансами и часто сталкиваются с необходимостью оценки своих банков-контрагентов.

Комментарии 10

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Не интересно!

Разве Банки.ру занимаются не этим? "Народный рейтинг", "служебный ..." - не для этого?
У вас есть новая методика подсчёта ... чего там?... скоринга?
Коллеги из Банки.ру, smile:?: вы готовы принять новый вариант подсчета эффективности конкретного банка?
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
#
Семён Семёнович... Что же вы так?
Хотя и у нас есть скептики по данному проекту. Но если он окажется интересен даже узкому кругу читателей, я буду уверен, что работу мы проделали не даром.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Пессимист - это хорошо информированный оптимист. smile:)

У вас есть что-то конкретное? ПОЖАЛУЙСТА - в студию!
Или вы только для привлечения читателей обозначили тему?

Помнится совсем недавно всех нас, здесь присутствующих, долго-долго завлекали "новой методикой рейтингования интернет-банков". Несколько месяцев...
Вы идею своего проекта озвучите сразу? Или тоже ждать придётся?
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
#
Вы совершенно правы, до появления конкретного продукта его обсуждать преждевременно.
Alex  (BankCoda)
#
Для кого он расчита?
Для обычных клиентов?
Так до 700 тыр вклады застрахованы, какая мне разница финансового положения?
Расположение банка?
Так я не собираюсь туда каждый день ездить.
Вы определитесь с теми, кому это будет интересно, а там видно будет smile:)
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
#
Alex, я не думаю, что при вкладе до 700 тысяч рублей (и перспективного 1 млн.) вкладчиков будет что-то волновать сильнее, чем ставка банка по привлеченным средствам.
Alex  (BankCoda)
#
Так для кого это предназначается?
Кто является ключевой аудиторией?
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
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Я надеюсь, что интерес будет и физиков, особенно не подпадающих под ССВ. Так и у компаний, принимающих риски на банки-контрагенты.
Алексей  (mavr80)
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Я считаю, что не нужно начинать обсуждения предложенного предложения с критики и полного отрицания. Нужно дать специалистам подготовить и представить перед людьми свой проект, и только после этого появятся как сторонники, так и критики.
Мне лично будет интересно изучать не только народные мнения о банках, но и оценивать надежность банков по их реальным показателям.
Богдан, я уверен, что сторонники у Вас обязательно будут! А критиковать и говорить, что еще несуществующая база конкретных данных, никому не будет нужна, проще простого)))
Наталья Кабанцова  (LIE)
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Вкладчики, те же люди которые населяют нашу многанациональную планету!
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