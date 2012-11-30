Найти и обезвредить

Уверен, что у каждого из вас в любимом браузере имеется с десяток закладок на странички, блоги и сайты интересных вам людей или группы товарищей, пишущих на интересную вам тему. Сегодня, не отходя от компьютера, мы можем в подробностях увидеть день другого человека, насладиться красотами самого укромного уголка планеты и многое другое. Наверняка у вас есть огромное желание возразить, что на работе ваш компьютер используется только в рабочих целях… Ну-ну, у моих родителей именно надежда на это была стимулом для покупки моего первого компьютера. Очевидно, что в современном мире информация убежала с бумажных страничек на экраны мониторов, и выбор поставщиков информации, товаров и услуг упростился и стал очень незаметным.

Но я пишу об этом не для того, чтобы блеснуть глубиной мысли. Я хотел бы, чтобы вы мне немного помогли.



По секрету всему свету

Какое-то время назад мы с коллегами по работе решили, что наш банк имеет информацию и опыт, которыми можно и стоит поделиться. Поделиться не только с нашими клиентами, но и со всей Интернет-аудиторией. Поделиться с целью, упростить вам выбор поставщиков финансовых услуг.

В результате, сейчас на завершающую стадию у нас выходит проект, который позволит всем желающим получать дополнительную финансовую информацию по всем российским банкам. Подготавливая проект, мы пытаемся уйти от традиционных банковских рейтингов, представленных в Интернете, и хотим несколько сместить акценты в сторону финансовых показателей банков. Наш рэнкинг будет сопровождаться пояснениями, на что влияют и от чего зависят эти показатели. Хочется верить, что такой подход окажется более востребованным, чем очередность банка в рейтинге по активам или собственному капиталу.



Интересная модель

Уже после того, как мы начали работу над этим проектом, в одном из отзывов в моем блоге я получил интересную скоринговую модель читателя, которая наглядно показала, что пользователи банковских услуг стремятся использовать комплексный подход, оценивая банки сразу по нескольким критериям.

После моего первого поста в блоге, мы переписывались с Вадимом Ларионовым (видимо тематика финансовых рисков ему оказалась интересна) и он поделился используемой скоринговой моделью, в которой учитывались: известность и длительность нахождения на рынке финансового института; услуги физическим лицам, оказываемые в офисе; удобство посещения офиса; услуги ДБО; тарифная политика; ставки по вкладам/кредитам. По каждому критерию он выставляет одну из четырех оценок: положительно, условно положительно, отрицательно, резко отрицательно. При наличии хотя бы одного отрицательного фактора Вадим не допускает возможности сотрудничества.

На мой взгляд, эта модель отражает очень серьезный подход к управлению своими сбережениями, но я бы добавил в неё финансовую составляющую. Это меня еще больше укрепило во мнении, что необходимо дать читателям возможность взглянуть на баланс банка несколько под другим углом, предоставив в их распоряжение эту финансовую составляющую. Как вы думаете, это будет интересно вкладчикам?



P.S. Более того, я надеюсь, что наш проект также будет интересен читателям, которые профессионально занимаются финансами и часто сталкиваются с необходимостью оценки своих банков-контрагентов.