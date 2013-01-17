Новогодние приключения Связного

Надеюсь, длительные праздники принесли вам море положительных эмоций, и вы вернулись к своим делам отдохнувшие и с желанием свернуть горы)
Мне нравятся посленовогодние дни на работе. Длительные выходные привели к тому, что рабочие вопросы вызывают энтузиазм. Срочные дела, которые до Нового Года были суперсрочными и требовали решения вчера, автоматически превратились в дела, которые нужно было решить в прошлом году. А согласитесь, разница в актуальности существенная? Даже новостные ленты СМИ включаются в жизнь неохотно, и прошлые четверг и пятница прошли без свежей прессы.
Связной без связи
Но на этом затишье мне попалась новость про банк «Связной», которому ЦБ порекомендовал приостановить выдачу своих кредитных карт по причине слишком высоких темпов роста. А это, между прочим, главный продукт, который предлагает банк. Почему обратил? Потому что с того момента, как наше подразделение по межбанковскому сотрудничеству начало рассказывать мне о плюсах возможного взаимодействия с этим банком, мои изначально положительные оценки потенциала Связного начали подвергаться испытанию жизнью.
Отличный план
Я помню свои интерес к проекту Связного по кредитованию физических лиц через свои салоны связи и превращению их в точки продаж банковских услуг. И уже по мере роста банка, выход на IPO. Отличный план. Но что-то не ладится у банка с нашим регулятором. За прошлый год ЦБ РФ уже успел порекомендовать банку ограничить ставки по привлекаемым депозитам, а теперь и ограничение по выдаче кредитных карт.
Получается история из серии «Что такое не везет и как с ним бороться». Я понимаю точку зрения ЦБ, но и Банк Связной можно понять. У коллег есть отличная стратегия, но её реализацию сдерживает не только рынок, но и регулятор. И банку, чтобы пробиться к клиенту и построить свои бизнес, приходится решать вопросы сразу на двух фронтах.
Комментарии 20
Только ему "ЦБ порекомендовал приостановить выдачу... (чего-то там) ...по причине слишком высоких темпов роста"?
Давайте попробуем расширить список таких банков!
Вы не опасаетесь, что сведение такой информации будет смахивать на подобие "черных списков".
В начале года в "Ведомостях" была информация о том, что и "Экспресс" получил предписание от ЦБ РФ, но согласитесь, что эти два примера отличаются кардинально!
Но ведь такой список у кого-то есть!
Но я то про список банков! Про тех, кому ЦБ дать рекомендацию "приостановить выдачу... (чего-то там) ...по причине слишком высоких темпов роста"
Или вы считаете, что такой инфой банки тоже обмениваются?
На сайте ЦБ нет. У меня тоже.
Помимо реакции Ноготкова и его обещания перенастроить кредитные продукты и запустить их в феврале-марте, вчера прочитал новость о том, что Связной планирует создать сайт, где физики смогут предоставлять друг другу микрокредиты.
Суть в том, что зарегистрированные пользователи будут указывать условия на которых готовы предоставить кредит, а "нуждающиеся" смогу выбирать из предложенных условий. По итогам операций участники будут повышать или понижать свой рейтинг.
Единственный смысл для Связного я вижу в том, чтобы запустить этот проект через свою систему карточных расчетов.
Пока больше вопросов и сомнений
Мне кажется проект пока очень далек от реализации. Хотя может кто-то из Связного может дать комментарии по этой теме?
Наталья, на РБК писали 16.01
http://www.rbcdaily.ru/finance/562949985512683
, а сегодня и на Banki.ru пишут
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=4462849