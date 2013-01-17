Новогодние приключения Связного

Надеюсь, длительные праздники принесли вам море положительных эмоций, и вы вернулись к своим делам отдохнувшие и с желанием свернуть горы)Мне нравятся посленовогодние дни на работе. Длительные выходные привели к тому, что рабочие вопросы вызывают энтузиазм. Срочные дела, которые до Нового Года были суперсрочными и требовали решения вчера, автоматически превратились в дела, которые нужно было решить в прошлом году. А согласитесь, разница в актуальности существенная? Даже новостные ленты СМИ включаются в жизнь неохотно, и прошлые четверг и пятница прошли без свежей прессы.Но на этом затишье мне попалась новость про банк «Связной», которому ЦБ порекомендовал приостановить выдачу своих кредитных карт по причине слишком высоких темпов роста. А это, между прочим, главный продукт, который предлагает банк. Почему обратил? Потому что с того момента, как наше подразделение по межбанковскому сотрудничеству начало рассказывать мне о плюсах возможного взаимодействия с этим банком, мои изначально положительные оценки потенциала Связного начали подвергаться испытанию жизнью.Я помню свои интерес к проекту Связного по кредитованию физических лиц через свои салоны связи и превращению их в точки продаж банковских услуг. И уже по мере роста банка, выход на IPO. Отличный план. Но что-то не ладится у банка с нашим регулятором. За прошлый год ЦБ РФ уже успел порекомендовать банку ограничить ставки по привлекаемым депозитам, а теперь и ограничение по выдаче кредитных карт.Получается история из серии «Что такое не везет и как с ним бороться». Я понимаю точку зрения ЦБ, но и Банк Связной можно понять. У коллег есть отличная стратегия, но её реализацию сдерживает не только рынок, но и регулятор. И банку, чтобы пробиться к клиенту и построить свои бизнес, приходится решать вопросы сразу на двух фронтах.