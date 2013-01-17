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Новогодние приключения Связного

17.01.2013 11:43 20 2 273 просмотра
Надеюсь, длительные праздники принесли вам море положительных эмоций, и вы вернулись к своим делам отдохнувшие и с желанием свернуть горы)

Мне нравятся посленовогодние дни на работе. Длительные выходные привели к тому, что рабочие вопросы вызывают энтузиазм. Срочные дела, которые до Нового Года были суперсрочными и требовали решения вчера, автоматически превратились в дела, которые нужно было решить в прошлом году. А согласитесь, разница в актуальности существенная? Даже новостные ленты СМИ включаются в жизнь неохотно, и прошлые четверг и пятница прошли без свежей прессы.

Связной без связи smile:help:

Но на этом затишье мне попалась новость про банк «Связной», которому ЦБ порекомендовал приостановить выдачу своих кредитных карт по причине слишком высоких темпов роста. А это, между прочим, главный продукт, который предлагает банк. Почему обратил? Потому что с того момента, как наше подразделение по межбанковскому сотрудничеству начало рассказывать мне о плюсах возможного взаимодействия с этим банком, мои изначально положительные оценки потенциала Связного начали подвергаться испытанию жизнью.

Отличный план smile:thumbsup:

Я помню свои интерес к проекту Связного по кредитованию физических лиц через свои салоны связи и превращению их в точки продаж банковских услуг. И уже по мере роста банка, выход на IPO. Отличный план. Но что-то не ладится у банка с нашим регулятором. За прошлый год ЦБ РФ уже успел порекомендовать банку ограничить ставки по привлекаемым депозитам, а теперь и ограничение по выдаче кредитных карт.

Получается история из серии «Что такое не везет и как с ним бороться». Я понимаю точку зрения ЦБ, но и Банк Связной можно понять. У коллег есть отличная стратегия, но её реализацию сдерживает не только рынок, но и регулятор. И банку, чтобы пробиться к клиенту и построить свои бизнес, приходится решать вопросы сразу на двух фронтах.

Комментарии 20

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Вы считаете, что Связной в этом плане одинок?
Только ему "ЦБ порекомендовал приостановить выдачу... (чего-то там) ...по причине слишком высоких темпов роста"?
Давайте попробуем расширить список таких smile:painful: банков!
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
#
Семен Семенович, конечно не одинок. И такие приостановки, как активных, так и пассивных операций у различных банков, периодически всплывают в прессе.
Вы не опасаетесь, что сведение такой информации будет смахивать на подобие "черных списков".

В начале года в "Ведомостях" была информация о том, что и "Экспресс" получил предписание от ЦБ РФ, но согласитесь, что эти два примера отличаются кардинально!
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Согласен полностью. Особенно по поводу "чёрности" списка.
Но ведь такой список у кого-то есть! smile:o
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
#
Думаю, он есть у каждого банка. Риски + КорОтношения + Служба Базопасности... Эти подразделения обмениваются информацией и формируют отношения банков к контрагентам.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Про контрагентов спорить не буду, хотелось бы чтобы так было.
Но я то про список банков! Про тех, кому ЦБ дать рекомендацию "приостановить выдачу... (чего-то там) ...по причине слишком высоких темпов роста"

Или вы считаете, что такой инфой банки тоже обмениваются? smile:o
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
#
Семен Семенович, насколько мне известно на сайте ЦБ такой информации (по выпущенным рекомендациям) нет. Единственный источник с которым я сталкиваюсь - это СМИ.
Лариса Смирнова  (Larismir)
#
Это такая политика? А в пользу какого банка, интересно!?
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
#
Лариса, я не думаю, что ЦБ РФ в своих действия преследовал цель помочь конкурентам Связного. На мой взгляд, причина в агрессивных темпах роста, которые отражал Связной. Но я не слышал, чтобы сосед Связного по рейтингам и направлению бизнеса получал подобные предписания.
Кирилл Кулаков  (Kirill_13)
#
Интересно, а чем стал неугоден быстрый рост выдачи кредиток Связного для ЦБ?
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
#
ЦБ выразил беспокойство по поводу темпов роста банка. Считается, что столь агрессивные темпы роста в последующем приведут к ухудшению качества активов банка. Но банки традиционно зашивают возможную просрочку в стоимость предоставляемых услуг, закрывая потери за счет добросовестных клиентов.
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
#
Связной просто лидер по новостям в начале года:)

Помимо реакции Ноготкова и его обещания перенастроить кредитные продукты и запустить их в феврале-марте, вчера прочитал новость о том, что Связной планирует создать сайт, где физики смогут предоставлять друг другу микрокредиты.
Максим Копейкин  (perspectiva)
#
Не очень понял, обычные люди друг другу в долг давать будут?
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
#
Интересный проект, да? Вчера прочитал.
Суть в том, что зарегистрированные пользователи будут указывать условия на которых готовы предоставить кредит, а "нуждающиеся" смогу выбирать из предложенных условий. По итогам операций участники будут повышать или понижать свой рейтинг.
Единственный смысл для Связного я вижу в том, чтобы запустить этот проект через свою систему карточных расчетов.
Пока больше вопросов и сомнений smile:)
Инна  (Inna80)
#
Мне нравится идея Связного по поводу создания сайта, где физики смогут предоставлять друг другу микрокредиты. Интересно какая юридическая схема будет сопровождать данные сделки!? У кого какие предположения?
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
#
Инна, приветствую.
Мне кажется проект пока очень далек от реализации. Хотя может кто-то из Связного может дать комментарии по этой теме?
NATALYA korchagina  (korchaginata)
#
ссылку можно,где прочитали?
Алексей  (mavr80)
#
Главное, чтобы недобросовестные граждане не стали этим пользоваться, а они будут пользоваться!!! Ведь у простых граждан, которые захотят дать в кредит свои деньги нуждающимся, не будет такой силы, как у банков для возврата денег недобросовестных заемщиков.
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