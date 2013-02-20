Конференция о тенденциях

В конце прошлой недели мои коллеги, занимающиеся в Лайф Капитал взаимодействием с банками-контрагентами, организовывали конференцию «Комиссионный доход – тенденции развития банковского сектора в России». Готовились основательно: искали место, готовили выступления, приглашали гостей-докладчиков, подключали коллег из смежных подразделений ФГ Лайф, рассылали приглашения по банкам-контрагентам. В идеале, должен был получиться мини-Давос.



С нами не соскучишься

Честно говоря, обычно я воспринимаю подобные события, как достаточно скучные. Но в этот раз я прослушал все выступления с огромным вниманием и, думаю, причина была не в том, что конференцию организовали мои коллеги.

Во-первых, мне понравились доклады. Я рад был послушать Виктора Четверикова из Национального Рейтингового Агентства. Мне давно интересен его проект российского рейтингового агентства, а цифры, которые он приводил в выступлении о состоянии банковского сектора, я использую в работе. Интересные доклады были у Сергея Вострикова из IMoneyBank, который рассказал о новаторском подходе к организации единой площадки по предоставлению автокредитов физическим лицам, и у Факторинговой Компании Лайф.

Выделялось среди прочих выступлений презентация Михаила Трейвиша, президента Агентства Рейтингового Мониторинга «ОмниГрейд», своим умением заинтересовать публику и заставить ее слушать доклад внимательно.



Ложка дегтя

Меня очень обрадовало, что по итогам выступлений у гостей возникали вопросы и, что конференция смогла дать участникам ответы на них. На мой взгляд, это очень хорошие предпосылки для дальнейшего сотрудничества.



Но немного расстроило, что из трех десятков приглашенных банков пришло чуть более половины, остальные сослались на неотложные дела. 60-процентная явка приглашенных – это нормальный средний показатель для подобных мероприятий, но интересно, удавалось ли вам когда-нибудь добиться, скажем, 90-процентной посещаемости организованной вами конференции?



Первая ласточка

Надеюсь, последующие конференции - а прошедшая конференция стала первой из ряда запланированных встреч - соберут более внушительную аудиторию, а темы будут также интересны для обсуждения.



Кстати, в конце конференции организаторы задали участникам вопрос: «Какие темы вам (банкам) интересны для обсуждения на следующих конференциях? Так что если у вас есть желание подключиться к межбанковским конференциям Лайф Капитал и у вас есть темы, которые важно обсудить в кругу коллег – смело предлагайте.