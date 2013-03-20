Наказан! В угол!

Брат за брата
И если в начале года новости сыпались на «Связной», то бесспорным «ньюсмейкером» текущей недели стал «Нацбизнесбанк». Первый же день отпуска принес новости о возмущении Генпрокуратуры РФ расходованием средств «Курортами Северного Кавказа», следующий день -новости о продаже доли в ОАО «Красная поляна» структурами Магомеда Билалова. Новости стали логичным продолжением увольнения г-на Билалова с поста вице-президента Олимпийского Комитета РФ. Честно говоря, меня даже удивила скорость развития событий. За промежуток времени в один месяц темы новостей сместились от «гнев президента Владимира Путина»* до «В собственности предпринимателя будет только 11,56% Национального банка развития бизнеса»**.
Негативный новостной фон наверняка должен отразиться и на балансе банка. При занимаемом 225 месте по величине активов (≈13 млрд. рублей), в феврале банк находился на 141 месте по величине привлеченных межбанковских кредитов (≈2 млрд. рублей). И, видимо, роста активов банка пока ожидать не стоит.
Как у Христа за пазухой
Но ведь у этого есть и другая сторона медали. Если я говорил о тех, кому не повезло, то есть и безусловные везунчики, для которых основной риск приходится не на финансовые и нефинансовые показатели, а на март 2018 года, дату следующих выборов Президента РФ.
PS. Очень интересно, чем закончится вся эта история для Нацбизнеса.
*http://www.vedomosti.ru/politics/news/8875021/ahmed_bilalov_bolshe_ne_tovarisch#ixzz2KHdNmqnu
**http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/412551/sberbank_nakryl_krasnuyu_polyanu
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