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Наказан! В угол!

20.03.2013 10:40 2 2 099 просмотров
Отпуск — прекрасное время. Даже если он укладывается в одну неделю, и даже если ты его проводишь в родном городе. Понятно, что «биг-боссы» не могут себе позволить выпасть из процесса, но я еще на той ступеньке, которая дает возможность указать заместителя в справочнике и отвлечься от трудовых будней. Тем не менее, привычка к утренней прессе тяжело поддаётся искоренению и мыслями возвращает к коллегам.

Брат за брата
И если в начале года новости сыпались на «Связной», то бесспорным «ньюсмейкером» текущей недели стал «Нацбизнесбанк». Первый же день отпуска принес новости о возмущении Генпрокуратуры РФ расходованием средств «Курортами Северного Кавказа», следующий день -новости о продаже доли в ОАО «Красная поляна» структурами Магомеда Билалова. Новости стали логичным продолжением увольнения г-на Билалова с поста вице-президента Олимпийского Комитета РФ. Честно говоря, меня даже удивила скорость развития событий. За промежуток времени в один месяц темы новостей сместились от «гнев президента Владимира Путина»* до «В собственности предпринимателя будет только 11,56% Национального банка развития бизнеса»**.

Негативный новостной фон наверняка должен отразиться и на балансе банка. При занимаемом 225 месте по величине активов (≈13 млрд. рублей), в феврале банк находился на 141 месте по величине привлеченных межбанковских кредитов (≈2 млрд. рублей). И, видимо, роста активов банка пока ожидать не стоит.

Как у Христа за пазухой
Но ведь у этого есть и другая сторона медали. Если я говорил о тех, кому не повезло, то есть и безусловные везунчики, для которых основной риск приходится не на финансовые и нефинансовые показатели, а на март 2018 года, дату следующих выборов Президента РФ.

PS. Очень интересно, чем закончится вся эта история для Нацбизнеса.


*http://www.vedomosti.ru/politics/news/8875021/ahmed_bilalov_bolshe_ne_tovarisch#ixzz2KHdNmqnu
**http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/412551/sberbank_nakryl_krasnuyu_polyanu­

Комментарии 2

Юрий Улитин  (menY)
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Стандартно. Санация - будет либо ВТБ, АСВ, повезет и ВЭБ
Алексей  (investor007)
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Магомед Билалов возможно продаст долю в банке.Ситуация похожа на отстранение политика Гудкова от бизнеса . «Нацбизнесбанк» здесь вообще не причём.Пример неформальных отношений . Билалова отстранили от ОКР дальше зависит от его реакции.
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