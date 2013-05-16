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Деловая война или чертовский аппетит?

16.05.2013 11:30 16 1 832 просмотра
Вчерашняя новость о задержании Председателя Правления Росбанка, конечно же, является из ряда вон выходящей. Впервые в России задержан столь высокопоставленный сотрудник, в столь крупном банке. Одновременно с появлениями сообщений информагентств, на сайте МВД была выложена запись задержания Владимира Голубкова, на которой события стремительно развиваются от появления в здании Росбанка сотрудников МВД, до пересчета ими взятки, полученной г-ном Голубковым.

Молниеносное вторжение

Во всей этой истории есть моменты, которые меня удивляют и которые мне достаточно трудно понять. На мой взгляд, менеджер его уровня достаточно обеспеченный человек. Удивительно, что сотрудники полиции смогли настолько оперативно оказаться в его кабинете и успеть провести все необходимые мероприятия.

Too big to fail

Честно говоря, я не думаю, что данное событие сможет негативно повлиять на позиции Росбанка, а вот позиции менеджера, наверняка, уничтожены безвозвратно. Росбанк и Societe Generale, наверняка, уже сегодня дадут комментарии о содействии органам МВД и о проведении внутренних мероприятий.
Сомневаюсь, что человек такого масштаба может пойти на такие риски, осознавая возможные последствия!

Комментарии 16

Татьяна Анферова  (mortali1)
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Что-то сокрыто от наших глаз...
Возможно уже были вопросы по расставанию с руководителем, и зная это - принцип "после нас хоть потоп", а пока успеть обеспечить... smile:o
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
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Татьяна, последствия от "после нас хоть потоп" могут быль просто чудовищные. Неужели менеджер мог выбрать возможное уголовное дело вместо дальнейшей карьеры?
Николай Гритчин  (nikolayG)
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По-моему, г-н Голубков кому-то перешел дорогу или встал поперек чьих-то интересов! Я согласен, что руководитель такого уровня навряд ли бы пошел на такую аферу. Только, если в Росбанке урезали бонусы, конечно... smile:D
К К  (Klantus)
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Меня больше всего смущает, что человек с таким опытом не придумал ничего более безопасного для себя, как указанный способ получения денег. Это же палево 100%!
koza nostra  (maestro tuk)
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А как прикажете брать? Знавал я многих нечестных работников коммерческих банков (от начальника кредитного отдела до руководителя службы безопасности) и все брали только наличкой за свои услуги. Не на зарплатный же счет по безналу переводить smile:scratch:
Евгений Никоноров  (kuskus)
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Ну на самом деле, его кабинет наверняка находится далеко не на первом этаже у входной двери. Т.о., можно быть уверенным, что если оперативники и начнут ломиться, то, пока они доберутся до кабинета, можно легко избавиться от денег. Но тут, если взятка действительно была, мог произойти сбой - видимо, умышленно или нет не поступило сигнала о вторжении. Поэтому никаких действий не было предпринято.
Ещё, в СМИ фигурирует информация о сумме более 1 миллиона долларов. Если предположить, что подобных случаев могло быть более одного, то даже для топ-менеджера может получиться серьезная сумма.
Так что, по моему мнению, если взяточничество и было, то риски были не столь уж и велики, а суммы существенны. Но кто-то подставил.
koza nostra  (maestro tuk)
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Да просто люди, работающие в коммерческих структурах, зачастую и не могут подумать, что совершаемые ими деяния могут являться чем-то нехорошим, а уж тем более преступлением. Так, маленькая благодарность за услугу. Ну, естественно, речь не идет о явно неблаговидных поступках, как- то подделка документов, изъятие кредитного досье должника, уничтожение данных в ПО и т.д.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Чуть чуть проанализировать подборку новостей по этой теме станет ясно что эти 5 млн.рублей были заключительным траншем во взятке размером 1.5 млн $
Он может человек и обеспеченный, но и сумма немаленькая. Даже для его уровня. Не надо было прессовать взяткодателя и доводить его до края. Дал бы слабину и человек бы все выплатил и все было бы тихо. Тем более, что он почти все Голубкову и выплатил.
Вобщем "Жадность фраера сгубила"
А насчет оперативников... Тут тоже все понятно. Оперативная съемка велась из сумочки зам пред.преавления, которая уже сотрудничала со следствием. На входе всех "предупреждателей" нейтрализовали и спокойно добрались до кабинета. Получилась красивая и тщательно спланированная операция. Респект господам полицейским.
Насчет Прохорова и прочих защитников... Дыма без огня не бывает. И полиция просто так никуда не вламывается. А на месте Прохорова я бы лучше промолчал и подождал решения суда. А то как докажет следственный комитет вину Голубкова и отправится он вслед за Ходорковским и что получится? Лидер "Гражданской платформы" вымогателя выгораживал?

Имхо...
Вячеслав Крысько  (kolbas74)
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Да лажа это про успехи полицейских. Полтора года чувак платил, а на последней копейке совесть замучила )))) Известно же, что бизнес "пострадавших" был в рейдерстве, что априори предполагает контакты "неформальные" как с мусорами, так и с финансистами. За что, полагаю Голубков и брал помимо кассы. Так что мусорам и "пострадавшим" тонко намекнули когда взять Голубкова. Да прикрытие обеспечили. И будет теперь Голубков "петь" о финансовом закулисье г-на Прохорова, чай еще с ОНЭКСИМА в замах ходит.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Несостоятельная версия.
Раз уж у "потерпевшего" были завязочки в СК зачем было столько времени "заносить" Голубкову.
Два-три транша, расслабили клиента и взяли тепленьким. Зачем кормить-то.
Больше верится в то, что человека "довели" чтобы он "сдал" доводящего. Элементарная жадность и всякое отсутствие осторожности. Вот и все...
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
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Цель достигнута?
Независимо от исхода уголовного преследования председателя правления Росбанка Владимира Голубкова его услуги акционерам больше не нужны
Совет директоров Росбанка начал процесс прекращения полномочий его председателя правления Владимира Голубкова, сообщил вчера банк. В сообщении также говорится о том, что основной акционер Росбанка — группа Societe Generale наняла компанию Deloitte для проведения дополнительной проверки и необходимых расследований.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/455311/rosbank_proschaetsya_s_golubkovy­m
koza nostra  (maestro tuk)
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Вот еще секрет Полишинеля. О проведении проверки силами Societe Generale можно было сказать заранее с вероятностью в 100%, как и то, что после этой проверки некторые в Росбанке расстанутся со своими должностями. Более того, открою вам тайну, что французы такие проверки проведут и по другим своим банкам в России. Не могут не провести. И уберут некоторых сотрудников в других банках. Они будут обращать особое внимание на тех, кто "достался" им от прежних собственников или работает на одном месте (возможно и с повышением) более 5 лет. Это на самом деле классическая реакция в этих случаях. Удивляют только два момента: 1. Почему привлекли именно Deloitte и 2) почему французы, которые с поистине с маниакальным упорством переводят своих французских топов с должности на должность раз в несколько лет по разным странам, вдруг изменили своим принципам и оставили многих русских менеджеров в Росбанке и Русфинанс банке? Это противоречит их политике. Но ничего, сейчас Сосьете быстро всё наверстает.
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
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Согласен. Российскому блоку SG стоит готовиться к проверке.
Александр К  (KAA-74)
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в 21 веке и взятка наличными?
Друзья мои, Вам самим то не смешно?
Вспоминаются мне слова героя Гашека, Швейка:
- Иисус Христос тоже был невиновен...
И коробка из под ксерокса, которую не так давно выносили из Кремля.
Так что, вряд ли этот момент касается и зависит от очередного передела собственности и имеет экономическую подоплеку, на мой взгляд - обычное очередное шоу. В России из всего делают шоу, даже из преступления. И способность каждого высказать свое мнение где-то, дать оценку какую-то - это свобода слова "по-русски". Когда власть неспособна бороться с коррупцией, то она придумывает эту "борьбу", для создания видимости какого-то результата от своего присутствия "у руля".
Впрочем, дать объективную оценку практически невозможно, т.к. любой человек непредсказуем. Может быть ему как раз 1,5 млн не хватало до 100, а возникло дикое желание иметь круглую сумму...
Какие то комментарии со стороны задержанного в сети есть?
koza nostra  (maestro tuk)
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Честно говоря, эта тема уже не вызывает интереса и похожа на старую пластинку с которой постоянно слетает патефонная игла. Взятку, как раз и берут в основном наличными, потому, как безнал легко прослеживается. Честно говоря не знаю ни одного случая, когда бы с человеком за "услуги" такого плана расплачивались путем безнала. Только раз на моей памяти в одном из коммерческих банков сотрудник хапнул за "утерю" документов из кредитного дела. Однако, он не нашел ничего лучшего чем получить "вознаграждение" на свой зарплатный счет, чем несказанно удивил сотрудников службы безопасности и своих коллег. Это ж надо было додуматься. Так, что нал живет и процветает.
Юрий Цереня  (saintgermain007)
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Что-то тут не сходиться. Возможно внутренние "разборки"?
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