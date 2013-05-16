Деловая война или чертовский аппетит?

Вчерашняя новость о задержании Председателя Правления Росбанка, конечно же, является из ряда вон выходящей. Впервые в России задержан столь высокопоставленный сотрудник, в столь крупном банке. Одновременно с появлениями сообщений информагентств, на сайте МВД была выложена запись задержания Владимира Голубкова, на которой события стремительно развиваются от появления в здании Росбанка сотрудников МВД, до пересчета ими взятки, полученной г-ном Голубковым.



Молниеносное вторжение



Во всей этой истории есть моменты, которые меня удивляют и которые мне достаточно трудно понять. На мой взгляд, менеджер его уровня достаточно обеспеченный человек. Удивительно, что сотрудники полиции смогли настолько оперативно оказаться в его кабинете и успеть провести все необходимые мероприятия.



Too big to fail



Честно говоря, я не думаю, что данное событие сможет негативно повлиять на позиции Росбанка, а вот позиции менеджера, наверняка, уничтожены безвозвратно. Росбанк и Societe Generale, наверняка, уже сегодня дадут комментарии о содействии органам МВД и о проведении внутренних мероприятий.

Сомневаюсь, что человек такого масштаба может пойти на такие риски, осознавая возможные последствия!