Деловая война или чертовский аппетит?

Вчерашняя новость о задержании Председателя Правления Росбанка, конечно же, является из ряда вон выходящей. Впервые в России задержан столь высокопоставленный сотрудник, в столь крупном банке. Одновременно с появлениями сообщений информагентств, на сайте МВД была выложена запись задержания Владимира Голубкова, на которой события стремительно развиваются от появления в здании Росбанка сотрудников МВД, до пересчета ими взятки, полученной г-ном Голубковым.
Молниеносное вторжение
Во всей этой истории есть моменты, которые меня удивляют и которые мне достаточно трудно понять. На мой взгляд, менеджер его уровня достаточно обеспеченный человек. Удивительно, что сотрудники полиции смогли настолько оперативно оказаться в его кабинете и успеть провести все необходимые мероприятия.
Too big to fail
Честно говоря, я не думаю, что данное событие сможет негативно повлиять на позиции Росбанка, а вот позиции менеджера, наверняка, уничтожены безвозвратно. Росбанк и Societe Generale, наверняка, уже сегодня дадут комментарии о содействии органам МВД и о проведении внутренних мероприятий.
Сомневаюсь, что человек такого масштаба может пойти на такие риски, осознавая возможные последствия!
Комментарии 16
Возможно уже были вопросы по расставанию с руководителем, и зная это - принцип "после нас хоть потоп", а пока успеть обеспечить...
Ещё, в СМИ фигурирует информация о сумме более 1 миллиона долларов. Если предположить, что подобных случаев могло быть более одного, то даже для топ-менеджера может получиться серьезная сумма.
Так что, по моему мнению, если взяточничество и было, то риски были не столь уж и велики, а суммы существенны. Но кто-то подставил.
Он может человек и обеспеченный, но и сумма немаленькая. Даже для его уровня. Не надо было прессовать взяткодателя и доводить его до края. Дал бы слабину и человек бы все выплатил и все было бы тихо. Тем более, что он почти все Голубкову и выплатил.
Вобщем "Жадность фраера сгубила"
А насчет оперативников... Тут тоже все понятно. Оперативная съемка велась из сумочки зам пред.преавления, которая уже сотрудничала со следствием. На входе всех "предупреждателей" нейтрализовали и спокойно добрались до кабинета. Получилась красивая и тщательно спланированная операция. Респект господам полицейским.
Насчет Прохорова и прочих защитников... Дыма без огня не бывает. И полиция просто так никуда не вламывается. А на месте Прохорова я бы лучше промолчал и подождал решения суда. А то как докажет следственный комитет вину Голубкова и отправится он вслед за Ходорковским и что получится? Лидер "Гражданской платформы" вымогателя выгораживал?
Имхо...
Раз уж у "потерпевшего" были завязочки в СК зачем было столько времени "заносить" Голубкову.
Два-три транша, расслабили клиента и взяли тепленьким. Зачем кормить-то.
Больше верится в то, что человека "довели" чтобы он "сдал" доводящего. Элементарная жадность и всякое отсутствие осторожности. Вот и все...
Независимо от исхода уголовного преследования председателя правления Росбанка Владимира Голубкова его услуги акционерам больше не нужны
Совет директоров Росбанка начал процесс прекращения полномочий его председателя правления Владимира Голубкова, сообщил вчера банк. В сообщении также говорится о том, что основной акционер Росбанка — группа Societe Generale наняла компанию Deloitte для проведения дополнительной проверки и необходимых расследований.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/455311/rosbank_proschaetsya_s_golubkovy
Друзья мои, Вам самим то не смешно?
Вспоминаются мне слова героя Гашека, Швейка:
- Иисус Христос тоже был невиновен...
И коробка из под ксерокса, которую не так давно выносили из Кремля.
Так что, вряд ли этот момент касается и зависит от очередного передела собственности и имеет экономическую подоплеку, на мой взгляд - обычное очередное шоу. В России из всего делают шоу, даже из преступления. И способность каждого высказать свое мнение где-то, дать оценку какую-то - это свобода слова "по-русски". Когда власть неспособна бороться с коррупцией, то она придумывает эту "борьбу", для создания видимости какого-то результата от своего присутствия "у руля".
Впрочем, дать объективную оценку практически невозможно, т.к. любой человек непредсказуем. Может быть ему как раз 1,5 млн не хватало до 100, а возникло дикое желание иметь круглую сумму...
Какие то комментарии со стороны задержанного в сети есть?