Читайте инструкцию

ЦБ не устает вносить правки в свои нормативные документы. До вторника у нас есть возможность ознакомиться с проектами изменений ряда нормативных документов ЦБ РФ, включая инструкцию 139-И «Об обязательных нормативах банков», и внести свои предложения. Среди предлагаемых поправок есть идеи ужесточить контроль над фидуциарными сделками российских банков. Вводимые изменения предлагают включить данные операции в перечень активов, которые будут взвешиваться не по номиналу, а с полуторным коэффициентом. А это, естественно, либо затребует дополнительный банковский капитал, либо операции потребуется сократить.



Фидуциарно, Ватсон!



Не открою тайну, что фидуциарные операции дают возможность инвестировать в бизнес, не снимая деньги со счета в банке-контрагенте. Традиционно для данных операций использовались банки-посредники, зарегистрированные в Швейцарии, на Кипре и ряде других стран. Российский Google активно предлагает латвийские банки. Со стороны все выглядит спокойно и красиво. Российский банк демонстрирует высокие ликвидные активы, размещенные за рубежом (при их реальном обременении связанной кредитной сделкой и, очевидно, более низкой ликвидностью), клиент имеет возможность развивать бизнес за счет фидуциарных средств, банк-посредник получает комиссию.



«Позвольте войти на стрельбище…»



Конечно, эти изменения не будут критичны для всей банковской системы РФ. Но проблема имеет место быть, о чём лишний раз свидетельствует внимание к ней со стороны регулятора. Какие же банки попадут под внимание ЦБ? Прежде всего, это будут банки, в отчетности которых будут упомянуты известные фидуциарные бренды. Также могут вызвать вопросы банки, у которых имеется сочетание двух факторов: высокая доля размещения средств в банках-нерезидентах при высоком уровне кредитного портфеля. На 1 июля 2013 года из 909 банков, разместивших отчетность на сайте ЦБ РФ, только у 11 попали в выборку финансовых учреждений с кредитным портфелем свыше 65% от активов и с десятипроцентной долей размещенных средств в банках-нерезидентах.



«Вообще-то, незначительные детали обычно важнее всего»



Предлагаемые изменения, на мой взгляд, носят положительный характер, поскольку они делают учёт подобных операций более честным. Но выполнить свою функцию эти новшества смогут, только если ЦБ узнает о том, что размещенные средства в банках-нерезидентах не только приносят банкам доход по остатку, но еще и обременены обязательствами третьих лиц.