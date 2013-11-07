Рынкотрясение 10 баллов по шкале ЦБ

Не знаю, как для вас, но для меня «главными цифрами» последнего месяца является следующая комбинация: число банков-участников – 876 (данные на 29 октября 2013 г.)/ размер фонда — 238,7 (данные на 29 октября 2013 г.) млрд./ страховых случаев — 146. Очень много цифр, и большая часть из них вызывает бурю эмоций. Как вы уже наверняка догадались, эти данные взяты с сайта АСВ. Или вот эта комбинация: предписания направлены в пять банков. Тут, безусловно, все внимание притягивает первое слово. Конечно, надежные источники еще не публиковали подобные вещи. Но на форумах, в курилках и блогах с большим энтузиазмом обсуждаются кандидаты, которым ЦБ РФ мог адресовать подобные письма.



Кого коснулись афтершоки?



В результате действий ЦБ финансовый рынок начинает трясти все сильнее. И это при том, что Банк России ставит перед собой совсем другие задачи: развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации, развитие финансового рынка РФ, обеспечение стабильности финансового рынка страны и прочее. Тем не менее, сегодня активная работа ЦБ приводит к обратным последствиям. То есть, если раньше деятельность Центробанка была заметна лишь незначительной части населения, то сейчас проблемы выплескиваются уже за пределы банковского сообщества. Вы наверняка обратили внимание, что после отзыва лицензий у АБ «Пушкино» и КБ «Первый Экспресс» возрастало давление на региональных соседей этих банков. В Московской области рассылались СМСки о проблемах у КБ «Возрождение», в Туле увеличились кассовые обороты у КБ «Тульский промышленник». Каждый отзыв лицензии в ближайшее время будет аукаться банкам афтершоками в виде увеличения количества, вкладчиков желающих снять свои денежные средства.



В поисках утраченного спокойствия



Неделю назад Максим Осадчий написал интересный пост о действующей системе страхования вкладов, в котором даже привел свое виденье возможной стоимости этой услуги и способов снижения текущих рисков. Из всего, что было написано в сети на данную тему, этот пост показался мне самым взвешенным. Несмотря на наличие разумных предложений в этой сфере, факт продолжает оставаться фактом: если ЦБ не перестанет «раскачивать лодку», у АСВ останется мало шансов дожить до своего 10-летнего юбилея в январе следующего года. Без изменений нельзя обойтись: бесплатное обеспечение спокойствия вкладчиков мнимой ССВ может дорого обойтись экономике страны. Хотя еще дороже будет стоить паника вкладчиков, которая уж точно не прописана в целях ЦБ РФ.