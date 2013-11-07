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Рынкотрясение 10 баллов по шкале ЦБ

07.11.2013 12:20 29 2 397 просмотров
Не знаю, как для вас, но для меня «главными цифрами» последнего месяца является следующая комбинация: число банков-участников – 876 (данные на 29 октября 2013 г.)/ размер фонда — 238,7 (данные на 29 октября 2013 г.) млрд./ страховых случаев — 146. Очень много цифр, и большая часть из них вызывает бурю эмоций. Как вы уже наверняка догадались, эти данные взяты с сайта АСВ. Или вот эта комбинация: предписания направлены в пять банков. Тут, безусловно, все внимание притягивает первое слово. Конечно, надежные источники еще не публиковали подобные вещи. Но на форумах, в курилках и блогах с большим энтузиазмом обсуждаются кандидаты, которым ЦБ РФ мог адресовать подобные письма.

Кого коснулись афтершоки?

В результате действий ЦБ финансовый рынок начинает трясти все сильнее. И это при том, что Банк России ставит перед собой совсем другие задачи: развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации, развитие финансового рынка РФ, обеспечение стабильности финансового рынка страны и прочее. Тем не менее, сегодня активная работа ЦБ приводит к обратным последствиям. То есть, если раньше деятельность Центробанка была заметна лишь незначительной части населения, то сейчас проблемы выплескиваются уже за пределы банковского сообщества. Вы наверняка обратили внимание, что после отзыва лицензий у АБ «Пушкино» и КБ «Первый Экспресс» возрастало давление на региональных соседей этих банков. В Московской области рассылались СМСки о проблемах у КБ «Возрождение», в Туле увеличились кассовые обороты у КБ «Тульский промышленник». Каждый отзыв лицензии в ближайшее время будет аукаться банкам афтершоками в виде увеличения количества, вкладчиков желающих снять свои денежные средства.

В поисках утраченного спокойствия

Неделю назад Максим Осадчий написал интересный пост о действующей системе страхования вкладов, в котором даже привел свое виденье возможной стоимости этой услуги и способов снижения текущих рисков. Из всего, что было написано в сети на данную тему, этот пост показался мне самым взвешенным. Несмотря на наличие разумных предложений в этой сфере, факт продолжает оставаться фактом: если ЦБ не перестанет «раскачивать лодку», у АСВ останется мало шансов дожить до своего 10-летнего юбилея в январе следующего года. Без изменений нельзя обойтись: бесплатное обеспечение спокойствия вкладчиков мнимой ССВ может дорого обойтись экономике страны. Хотя еще дороже будет стоить паника вкладчиков, которая уж точно не прописана в целях ЦБ РФ.

Комментарии 29

iamvs  (iamvs)
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Очевидный факт: надзор за банками со стороны ЦБ был и остается неудовлетворительным и неэффективным. При всех руководителях ЦБ.
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
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Мне очень близки идеи о перекладывании оплаты части страховых взносов на вкладчиков и сиситемы перестрахования.
Не трогать "Пушкино" было нельзя. Ведь очевидно было, что деньги вкладчиков (АСВ) идут на финансирование сомнительных проектов.
Кстати, сегодня в Ведомостях есть статья об отчете подготовленном временной администрацией "Пушкино".
Михаил Морозов  (Mixail777)
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Банк «Балтика» был привлечен за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Соответствующее сообщение опубликовано в среду в разделе инсайдерской информации ЦБ.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Про "лодку" - очень правильно сказали!
Можно не соглашаться с Осадчим, ругать конкретный банк или жаловаться на условия, установленные верхним начальством. Но когда лодка "черпает" обоими бортами, пассажиров не удержать одними объявлениями по радио... smile:o
iamvs  (iamvs)
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Богдан, я эти идеи не считаю перспективными. Страховые компании- слабое звено. К ним доверия меньше, чем к банкам. А если страховщик откажется платить, что тогда?
Невозврат вклада действующим банком- редкое исключение. А невыплата по страховке, заниженная выплата действующим страховщиком- обычное дело. Нельзя более надежное подстраховывать менее надежным.

Вся проблема в том, что банковский надзор со стороны ЦБ изначально и до сих пор был и остается неудовлетворительным и неэффективным. Поэтому смоленские, урины и алякины чувствуют себя как рыба в воде.

Что нужно сделать? Нужен жесткий контроль за капиталом банков. Большинство банковских проблем упираются в капитал. Если акционеры банка не наращивают капитал(из прозрачных источников!, в денежной форме!) до определенного уровня, бизнес банка не должен расти более, чем на 5-7% в год. Тогда новые пирамиды возникать не будут, а действующие пирамиды постепенно уйдут с рынка.
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
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iamvs, конечно, ситуация, когда страховая компания откажется платить по своим обязательствам может случиться. Но только из-за этого ставить крест на перестраховании не стоит.
Но мы ведь больше говорим о необходимости внесения корректировок в действующую систему. Ведь и при росте бизнеса в 5-7% кредитный портфель может получить процент невозврата более чем 5-7%. Тогда и эта идея не сработает smile:)
Пока мы с вами общались ЦБ сообщил о планах по дифференцированию взносов в систему страхования вкладов. smile:)
mals105  (mals105)
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Извините я понять не могу откуда такой вал статей посвященных ССВ? Почему все пророчат ей неминуймый крах? Я вот может чего-то не пойму, на сегодняшний день законадательно закреплены гарантии государства по привлеченным вкладам. А каком дефолте АСВ может идти речь в отрыве от дефолта государства? Отказ от даных гарантий нанесет огромный ущерб доверию к банковской системе у населения на десятилетия. И посему, при возможной нехватке средств у АСВ деньги будут выделены из бюджета (АСВ обладает необходимыми законадательными инициативами) или будет предоставлен кредит в подконтрольных государству банках, иначе нас ожидает крах всей банковской системы. Почему на санацию только одного банка Москвы было выделено 295 млрд. рублей и практически тишина, обанкротился Пушкино с дырой в балансе в 11 млрд. и вой длиться уже какую неделю, что всем ... и пора реформироваться (ну конечно, именно сейчас самое время), в войну подобных паникеров расстреливали и правильно, кстати, делали.
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
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Mals105, разве это паника, когда при запас АСВ составляет 11 КБ "Пушкино"? И это мы не говорим, о том, что дефолт более крупных игроков пробьет более существенную брешь. С бюджетом сейчас тоже не всё шоколадно. Профицит у нас запланирован только на 2018 год.
Может назовем "вал статей" озабоченностью и обойдемся без расстрелов?
mals105  (mals105)
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А это вообщем-то не мои проблемы откуда они будут брать деньги, если государство дало такие гарантии пусть их выполняет. Если бы подобных гарантий не было я бы свои деньги никакому, подчеркиваю, никакому банку не доверил бы. Позвольте забрать деньги, потом отменяйте, вводите новые законадательные нормы, посмотрим что останется от банковской системы, пепелище. За счет кого фондироваться будут, правильно, за счет государства (например репо, которое кстати не всем доступно). А тут хочется и рыбку съесть и гарантий никаких, нет ребята, так не получится, с нашим государством в подобные игры не играю, как думаю и большинство вкладчиков. Так что неизвестно, что для государство дороже обойдется, сказать, ребята все будет хорошо АСВ упасть не дадим или раскачивать лодку дисскусиями в парламенте и публикацией подобных статей.
--- ---  (tsj)
#
Да не было же никаких гарантий государства. Нет ни одного закона, обязывающего гос-во платить по долгам АСВ, в случае отзыва лицензии у двух банков с вкладами по 100 млрд рублей, остальные банки остаются без ССВ. Где вычитали про гос-то ? Зачем фантазировать
mals105  (mals105)
#
Да причем здесь банкротство, есть федеральный закон, который должен выполняться, гарантией его выполнения является правительство и президент, а за счет чего он будет выполняться меня вообщем-то не интересует. Это же не просто гос. корпорация по долгам которой государство платить не обязано, это гос. корпорация которая создана и работает в соответствии с федеральным законом о страховании вкладов.
Антон Карпенко  (KageDono)
#
На олимпийскую стройку ведь нашлись деньги? Значит и на возврат вкладов найдутся, им ведь не нужна революция?)) Хуже если гос-во в случае краха АСВ будет расплачиваться своими облигциями - ИМХО они дешевле туалетной бумаги.(фактически это обещания правительства, я думаю все знают чего стоят эти обещания).
mals105  (mals105)
#
Странно коментарий написал я mals105, а опубликован он под другим ником ;. Видимо, совсем плохо на banki.ru не только с писателями, но с технической начинкой.
iamvs  (iamvs)
#
Богдан, я- обычный вкладчик, имею несколько вкладов в различных банках. Принцип диверсификации рисков потребует
отдельной страховой компании для каждого банка. Выбирая страховые компании, мне придется изучать и отслеживать репутацию и финансовое состояние двух десятков страховых компаний. Изучать и помнить условия нескольких договоров страхования. Вы считаете здравой идеей возлагать это бремя на простого вкладчика?
Можно, конечно, купить первую попавшуюся страховку, но какую она даст надежность?

И потом, активы и капитал страховой системы в десятки раз меньше, чем у банковской. Не может бедный подстраховывать богатого! Даже к АСВ постоянно возникают вопросы по этому поводу.

Давайте вспомним основной принцип страхования- страхуются только случайные события, по которым есть статистика. Банкротства банков почти никогда не бывают случайными. Отход от этого принципа может позволить себе только государство, учреждая структуры типа АСВ. Рынок так работать, по-честному, не может!
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Договора страхования вкладов должны быть однотипны.
Страхуют же люди машины в различных страховых компаниях, а скандалов на страховом рынке заметно меньше, чем на банковском.
mals105  (mals105)
#
Это потому что он в сотни раз меньше чем банковский.
Антон Карпенко  (KageDono)
#
Скандалов может и меньше, а вот невыполнения или ненадлежащего и несвоевременного выполнения договорных обязательств в сотни и тысячи раз больше.
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
#
iamvs, доброе утро.
Почему же статистики нет. К примеру сегодня ЦБ отозвал лицензию у Волго-Камского Банка. До этого у банка имелся рейтинг от национального агентства на уровне "B++" (пониженный за три дня до отзыва до "С+"). Таким образом мы придем к тому, что у нас есть статистика по банковским рейтингам и направлениям их изменений, вплоть до отзыва лицензии.
В итоге у нас получается ситуация, когда риск размещения средств в среднем региональном банке приравнивается к риску размещения средств в СБ РФ. Разве это правильная ситуация?
iamvs  (iamvs)
#
Максим, а договора банковских вкладов не должны быть однотипны? До сих пор не догадались, однако... На страховом рынке скандалов изрядно, достаточно почитать любой автофорум.
Назовите СК, которая сможет застраховать(и выплатить) Промсвязьбанк, например. Вклады 188 млрд. Боюсь, у всех СК РФ не наберется столько капитала. А перестраховать риски за рубежом не смогут, ибо риск специфический.
mals105  (mals105)
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Сергей Зайцев
#
"Неделю назад Максим Осадчий написал интересный пост о действующей системе страхования вкладов, в котором даже привел свое виденье возможной стоимости этой услуги и способов снижения текущих рисков."
Максим Осадчий высказал утопическую идею по страхованию вкладов населения и Вы туда же. Система СВВ и без Ваших идей хорошо работает! Незачем раскачивать лодку. Уже и ЦБ и фин. комитет ГД высказался по этому поводу. Собираются увеличить со временем ставки ежеквартального отчисления, что бы увеличить её массу. Она и так пополняется в течении года!
Что касается новой политики ЦБ с Э. Набиуллиной во главе, так этим ещё 10 лет назад надо было начать заниматься. Может быть приблизились к % ставкам по депозитам и кредитам к Европейскому уровню. Да и прозрачность всей банковской системы на порядок выше стала бы.Вот только мужики на это не тянут, женщинам ответственность доверяют. И в Америке туда же.
Максиму Осадчиму ответить на мои доводы нечем. Он у меня словарные ошибки и описки исправляет. Вы тоже будете исправлять ? smile:)
Антон Карпенко  (KageDono)
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Думаю, если % по вкладам станет как в Европе, народ плавно потянется в другие области сохранения и преумножения собственных сбережений, например акции или недвижимость. И банковская система сильно просядет smile;)
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
С безграмотным человеком в дискуссию вступать не имеет смысла.
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
#
Сергей, мне ваша критика представляется необоснованной.
Идея с повышением отчислений входила в перечень предлагаемых изменений. И то, что она реализуется, лишний раз подчеркивает, что не только мы в ней увидели рациональное зерно. А то, что стоимость страховки был необоснованно занижена, г-н Осадчий указал в своих расчетах.
О том, что работа по чистке банковской системы запоздала я с вами даже не спорю. Но такие слова (я имею в виду "запоздалость") мы слышим повсеместно.
Сергей Зайцев
#
В акции на БИРЖЕ наш народ "загнать" будет практически не возможно по следующим причинам:

Могу перечислить с большой степенью достоверности тех, кто хорошо зарабатывает на БИРЖЕ, поправьте, если не прав:

1) эмитент при удачном размещении на первичном IPO;
2) сама БИРЖА, от % по заключаемым сделкам (примерно 2 года назад тариф подняли, т. е. зарабатывает ещё больше, чем ранее);
3) брокерские компании, как посредники имеют свой % (ФИНАМ, банки с брокерскими услугами и т.д.);
4) крупные игроки имеющие несколько автоматизированных торговых платформ и большой штат (IT-ов, статистов, аналитиков и т.д.), которые постоянно их подстраивают в соответствии с меняющимися условиями ( в основном иностранные фонды....);
5) члены правлений и их родственники размещенных по БИРЖЕ эмитентов, а также все власть имущие кланы от которых зависят напрямую эти эмитенты.

Примерьте себя к этим 5-и пунктам. Если подходите, то у Вас есть неплохие шансы в торговле на БИРЖЕ!
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
#
Что-то мы с вами в точках зрения не сходимся smile:)
Сергей мне удавалось через брокерский счет зарабатывать больше чем по вкладам smile:) Но покупки бумаг согласовывались с рекомендациями консультантов моего банка, в котором был отрыт счет.
Сергей Зайцев
#
" Максим Осадчий; (Maxim_Osadchy) 15.11.2013 11:27 #
С безграмотным человеком в дискуссию вступать не имеет смысла. "

Жалко. Какой учитель русского языка в Вас пропадает! smile:D
Сергей Зайцев
#
Богдан, я думаю, что на длительном промежутке времени это не сработает.
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