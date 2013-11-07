Рынкотрясение 10 баллов по шкале ЦБ

Не знаю, как для вас, но для меня «главными цифрами» последнего месяца является следующая комбинация: число банков-участников – 876 (данные на 29 октября 2013 г.)/ размер фонда — 238,7 (данные на 29 октября 2013 г.) млрд./ страховых случаев — 146. Очень много цифр, и большая часть из них вызывает бурю эмоций. Как вы уже наверняка догадались, эти данные взяты с сайта АСВ. Или вот эта комбинация: предписания направлены в пять банков. Тут, безусловно, все внимание притягивает первое слово. Конечно, надежные источники еще не публиковали подобные вещи. Но на форумах, в курилках и блогах с большим энтузиазмом обсуждаются кандидаты, которым ЦБ РФ мог адресовать подобные письма.
Кого коснулись афтершоки?
В результате действий ЦБ финансовый рынок начинает трясти все сильнее. И это при том, что Банк России ставит перед собой совсем другие задачи: развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации, развитие финансового рынка РФ, обеспечение стабильности финансового рынка страны и прочее. Тем не менее, сегодня активная работа ЦБ приводит к обратным последствиям. То есть, если раньше деятельность Центробанка была заметна лишь незначительной части населения, то сейчас проблемы выплескиваются уже за пределы банковского сообщества. Вы наверняка обратили внимание, что после отзыва лицензий у АБ «Пушкино» и КБ «Первый Экспресс» возрастало давление на региональных соседей этих банков. В Московской области рассылались СМСки о проблемах у КБ «Возрождение», в Туле увеличились кассовые обороты у КБ «Тульский промышленник». Каждый отзыв лицензии в ближайшее время будет аукаться банкам афтершоками в виде увеличения количества, вкладчиков желающих снять свои денежные средства.
В поисках утраченного спокойствия
Неделю назад Максим Осадчий написал интересный пост о действующей системе страхования вкладов, в котором даже привел свое виденье возможной стоимости этой услуги и способов снижения текущих рисков. Из всего, что было написано в сети на данную тему, этот пост показался мне самым взвешенным. Несмотря на наличие разумных предложений в этой сфере, факт продолжает оставаться фактом: если ЦБ не перестанет «раскачивать лодку», у АСВ останется мало шансов дожить до своего 10-летнего юбилея в январе следующего года. Без изменений нельзя обойтись: бесплатное обеспечение спокойствия вкладчиков мнимой ССВ может дорого обойтись экономике страны. Хотя еще дороже будет стоить паника вкладчиков, которая уж точно не прописана в целях ЦБ РФ.
Комментарии 29
Не трогать "Пушкино" было нельзя. Ведь очевидно было, что деньги вкладчиков (АСВ) идут на финансирование сомнительных проектов.
Кстати, сегодня в Ведомостях есть статья об отчете подготовленном временной администрацией "Пушкино".
Можно не соглашаться с Осадчим, ругать конкретный банк или жаловаться на условия, установленные верхним начальством. Но когда лодка "черпает" обоими бортами, пассажиров не удержать одними объявлениями по радио...
Невозврат вклада действующим банком- редкое исключение. А невыплата по страховке, заниженная выплата действующим страховщиком- обычное дело. Нельзя более надежное подстраховывать менее надежным.
Вся проблема в том, что банковский надзор со стороны ЦБ изначально и до сих пор был и остается неудовлетворительным и неэффективным. Поэтому смоленские, урины и алякины чувствуют себя как рыба в воде.
Что нужно сделать? Нужен жесткий контроль за капиталом банков. Большинство банковских проблем упираются в капитал. Если акционеры банка не наращивают капитал(из прозрачных источников!, в денежной форме!) до определенного уровня, бизнес банка не должен расти более, чем на 5-7% в год. Тогда новые пирамиды возникать не будут, а действующие пирамиды постепенно уйдут с рынка.
Но мы ведь больше говорим о необходимости внесения корректировок в действующую систему. Ведь и при росте бизнеса в 5-7% кредитный портфель может получить процент невозврата более чем 5-7%. Тогда и эта идея не сработает
Пока мы с вами общались ЦБ сообщил о планах по дифференцированию взносов в систему страхования вкладов.
Может назовем "вал статей" озабоченностью и обойдемся без расстрелов?
отдельной страховой компании для каждого банка. Выбирая страховые компании, мне придется изучать и отслеживать репутацию и финансовое состояние двух десятков страховых компаний. Изучать и помнить условия нескольких договоров страхования. Вы считаете здравой идеей возлагать это бремя на простого вкладчика?
Можно, конечно, купить первую попавшуюся страховку, но какую она даст надежность?
И потом, активы и капитал страховой системы в десятки раз меньше, чем у банковской. Не может бедный подстраховывать богатого! Даже к АСВ постоянно возникают вопросы по этому поводу.
Давайте вспомним основной принцип страхования- страхуются только случайные события, по которым есть статистика. Банкротства банков почти никогда не бывают случайными. Отход от этого принципа может позволить себе только государство, учреждая структуры типа АСВ. Рынок так работать, по-честному, не может!
Страхуют же люди машины в различных страховых компаниях, а скандалов на страховом рынке заметно меньше, чем на банковском.
Почему же статистики нет. К примеру сегодня ЦБ отозвал лицензию у Волго-Камского Банка. До этого у банка имелся рейтинг от национального агентства на уровне "B++" (пониженный за три дня до отзыва до "С+"). Таким образом мы придем к тому, что у нас есть статистика по банковским рейтингам и направлениям их изменений, вплоть до отзыва лицензии.
В итоге у нас получается ситуация, когда риск размещения средств в среднем региональном банке приравнивается к риску размещения средств в СБ РФ. Разве это правильная ситуация?
Назовите СК, которая сможет застраховать(и выплатить) Промсвязьбанк, например. Вклады 188 млрд. Боюсь, у всех СК РФ не наберется столько капитала. А перестраховать риски за рубежом не смогут, ибо риск специфический.
Максим Осадчий высказал утопическую идею по страхованию вкладов населения и Вы туда же. Система СВВ и без Ваших идей хорошо работает! Незачем раскачивать лодку. Уже и ЦБ и фин. комитет ГД высказался по этому поводу. Собираются увеличить со временем ставки ежеквартального отчисления, что бы увеличить её массу. Она и так пополняется в течении года!
Что касается новой политики ЦБ с Э. Набиуллиной во главе, так этим ещё 10 лет назад надо было начать заниматься. Может быть приблизились к % ставкам по депозитам и кредитам к Европейскому уровню. Да и прозрачность всей банковской системы на порядок выше стала бы.Вот только мужики на это не тянут, женщинам ответственность доверяют. И в Америке туда же.
Максиму Осадчиму ответить на мои доводы нечем. Он у меня словарные ошибки и описки исправляет. Вы тоже будете исправлять ?
Идея с повышением отчислений входила в перечень предлагаемых изменений. И то, что она реализуется, лишний раз подчеркивает, что не только мы в ней увидели рациональное зерно. А то, что стоимость страховки был необоснованно занижена, г-н Осадчий указал в своих расчетах.
О том, что работа по чистке банковской системы запоздала я с вами даже не спорю. Но такие слова (я имею в виду "запоздалость") мы слышим повсеместно.
Могу перечислить с большой степенью достоверности тех, кто хорошо зарабатывает на БИРЖЕ, поправьте, если не прав:
1) эмитент при удачном размещении на первичном IPO;
2) сама БИРЖА, от % по заключаемым сделкам (примерно 2 года назад тариф подняли, т. е. зарабатывает ещё больше, чем ранее);
3) брокерские компании, как посредники имеют свой % (ФИНАМ, банки с брокерскими услугами и т.д.);
4) крупные игроки имеющие несколько автоматизированных торговых платформ и большой штат (IT-ов, статистов, аналитиков и т.д.), которые постоянно их подстраивают в соответствии с меняющимися условиями ( в основном иностранные фонды....);
5) члены правлений и их родственники размещенных по БИРЖЕ эмитентов, а также все власть имущие кланы от которых зависят напрямую эти эмитенты.
Примерьте себя к этим 5-и пунктам. Если подходите, то у Вас есть неплохие шансы в торговле на БИРЖЕ!
Сергей мне удавалось через брокерский счет зарабатывать больше чем по вкладам Но покупки бумаг согласовывались с рекомендациями консультантов моего банка, в котором был отрыт счет.
С безграмотным человеком в дискуссию вступать не имеет смысла. "
Жалко. Какой учитель русского языка в Вас пропадает!