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Все в Крым!

24.04.2014 11:50 1 2 153 просмотра
Один из посетителей banki.ru написал: «Господа! Если у Вас есть желание выйти на данный рынок - пишите. Есть контакты и возможности взаимодействия в различном формате».
Вот так. Пока большинство наблюдает со стороны, спрос уже родил предложение, и в инете появились посредники.

Слишком высокая цена
Пока в «гонку за Крым» включилось всего несколько банков, и все они относятся к средним или малым российским банкам. В списке отсутствуют государственные банки РФ, а РНКБ был оперативно продан Банком Москвы. Наиболее очевидной причиной такого поведения крупных игроков являются возможные риски на западных рынках. Прецедент уже был: Office of Foreign Assets Control 20 марта сего года ввел санкции против BANK ROSSIYA (AKTSIONERNY BANK RUSSIAN FEDERATION) (почти TOP-100), внеся его в свой «черный список». А подобная реакция со стороны OFAC, чреватая блокировкой средств в американских банках, слишком высокая цена за начало ведения операций на финансовом рынке Крыма.

Кто-нибудь хочет? Я хочу!
По данным Ведомостей от 16.04.2014 №67 (3571), в настоящее время среди желающих выйти на рынок Крыма «Крайинвестбанк, Пробизнесбанк, банк «Россия», Маст-банк, Военно-промышленный банк и Генбанк», но «Большинство нынешних отделений российских и украинских банков, похоже, достанутся бывшей «дочке» Банка Москвы — Российскому национальному коммерческому банку (РНКБ, ныне принадлежит совету министров Крыма)». Ему уже переданы 40 отделений Ощадбанка, и, по словам ТОП-менеджера банка, будут переданы все 300. Тот же источник сообщает, что свои отделения РНКБ также передадут Альфа-банк, «Райффайзен банк Аваль», Имэксбанк, а в пятницу поступить так же пообещал Сбербанк.

За что воюем
За что же сейчас развернулась борьба среди банков? Розничные операции в Крыму могут принести российским банкам от 35 млрд. рублей пассивов - такую сумму озвучил заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников, когда говорил об объеме выплат по вкладам жителям полуострова, и до 80 млрд. рублей активов, что составляет половину от доходов населения Крыма согласно данным Службы статистики Республики Крым. Таких величин будет достаточно для того, чтобы банк вошел в ТОП-50 банков РФ, но понятно, что весь «пирог» не достанется одному банку.

Палка о двух концах
Помимо объемов, есть и другие привлекательные моменты. Например, если войти на рынок сейчас и закрепиться на нем до конца текущего года, это предоставит банку отличную возможность по отбору самых выгодных для себя клиентов. Но вопрос выгоды тоже спорный, ведь у многих жителей Крыма появилась возможность попробовать «обнулить» свою историю взаимодействия с банками. С подобным сценарием я никогда не сталкивался, и как он будет развиваться, предположить крайне тяжело.

В итоге получается, что привлекательность Крыма для банков связана с обширной клиентской базой, которая может помочь быстрому взлету пионеров освоения полуострова. Но порядок банковской деятельности на этой территории и правила работы с новыми клиентами еще только создаются. А учитывая, что эти нормативы пишутся не только в ЦБ РФ, но, возможно, будут принимать во внимание и зарубежные предписания, то, скорее всего, именно малые и средние банки, которые могут не бояться санкций OFAC, и вырвутся первыми на рынок банковских услуг в Крыму. Большие игроки подтянутся позже.

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