Приближается неизбежное. Продукту "Карта хозяина" наступает год, и у первых обладателей надвигается момент оплаты комиссии за обслуживание карты. Как известно читателю из основного описания Карты хозяина - операция нельготная. Что вызывает у заклятых грейсовиков (ц) (к коим я тоже отношусь) определенный зуд.
Коллегиально сделан вывод, что гасить карту в "0" смысла все таки нет. Но всплыл нюанс.
О НАЧИСЛЕНИИ ПРОЦЕНТОВ НА НЕЛЬГОТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Уточнена информация о практике начисления РСХБ процентов на нельготные операции. Несмотря на то, что в п.5.9 правил говорится о том, что после погашения долга за отчетный период в случае наличия на счете средств затем гасятся проценты и задолженность платежного периода, на практике все происходит не совсем так. Проценты начисляются двумя порциями: с даты нельготной операции по дату окончания отчетного периода (попадают в выписку), с даты начала платежного периода и по дату платежа. Если в дату платежа внести сумму задолженности за отчетный период и сумму процентов, набежавших за платежный период - долг, вроде бы, должен быть погашен. Однако, у форумчан возникают обоснованные подозрения, что РСХБ проценты, набежавшие за платежный период, не погасит в том же самом платежном периоде. Практика показывает, что переплата гасит основной долг платежного периода, а проценты, набежавшие за платежный период, попадают в следующую выписку. Это не разовый сбой, т.к. тенденция сохраняется. То ли РСХБ начисляет проценты в день выписки вопреки п.5.4.1 своих же правил, то ли нарушает п.5.9 - не ясно. Идут разбирательства, люди гневаются, ходят в отделения, деньги даже возвращают. Но результат пока вот такой вот. Будьте готовы к тому, что проценты за нельготную операцию придется гасить по двум выпискам. РСХБ косячит.
P.S. Основное описание тоже дополнено этой информацией.
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