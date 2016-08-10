О попытке угона аккаунта

Здравствуйте.
Сегодня хотелось бы написать о совершенно нефинансовой сфере, плотно входящей в финансовую.
Вот только что с адреса noreply@banki.ru пришло прекрасное, аж 4 раза:
Цитата
|Billy The Kidd, 10.08.2016, 19:10:24 под вашей учетной записью пытались войти на портал www.banki.ru
Если это были вы, то ничего страшного.
Если же это были не вы, то, пожалуйста, проверьте ваш аккаунт:
в случае необходимости смените пароль на более безопасный.
Также рекомендуем на всякий случай поменять пароль к почтовому ящику.
С уважением и заботой, Администрация Банки.ру
В первую очередь, Администрации Банки.ру за заботу - респект и уважуха. Учетную запись проверил, вышел, попытался войти обратно - в диалоге входа появилась "капча", которой обычно нет. Это хорошо. Это правильная реакция на брутфорс. В письме еще можно писать, с какого адреса была произведена попытка входа, чтобы атакуемый клиент мог попросить Администрацию на основании уведомления заблокировать адрес злоумышленника хотя бы на некоторое время.
Во-вторую очередь, пароль у меня правильный, добротный. Угадать влёт не получилось. По ходу написания аналогичные письма продолжают поступать: вот, в 19:30 кто-то пытается.
В-третью, и в главную очередь.
Я являюсь клиентом одного очень широко представленного на портале банка. Банк хорошо работает с клиентами, ориентированный - прям выше некуда. Представители охотно проявляют лояльность, и прям влет решают вопросы, которые обычный ЦОК решить "не копенгаген" - то ли не в силах, то ли не умеет. В общем, качественные представители. Но для того, чтобы решить вопросы, связанные с идентификацией клиента, представители любят просить форумчана "сообщить в личку ФИО и дату рождения". Естественно, исключительно с целью помочь.
Пару раз я замечал, что после нескольких обращений представитель больше не запрашивает идентификацию клиента: "Мы уже знаем, какой клиент нашего банка скрывается под вашим ником." Обычно помощь оказывается "самая невинная", но иногда за такими обращениями стоят вполне себе финансовые вопросы.
И вот у меня несколько риторических замечаний по этому поводу.
Не то, чтобы у портала совсем никакая защита. Вполне себе какая, за капчу и за письма уже благодарил, поблагодарю еще раз. Но это не совсем та защита, которую должно иметь приложение, через которое можно управлять своими финансами, пусть и опосредованно?
Не то, чтобы лояльные представители банка - это плохо. Это хорошо. Но идентифицировать клиента неплохо каждый раз?
Не то, чтобы обработка обращений клиента напрямую к представителю через портал - это плохо. Это тоже хорошо. И удобно. Но что было бы, если бы мой пароль не устоял, а я имел бы привычку обращаться к Представителям для решения всяких вопросов, и представители бы меня уже знали "в лицо"?
Надо ли (в том числе, и на таком уважаемом ресурсе, как Банки.ру) светить свои реальные метрики?
Способны ли индивидуумы, которые говорят, что "ФИО и телефон - не персональные данные", удержать больше, чем одну мысль в голове сразу?
Чем думают иудушки из сбера, которые, активируя карту зазевавшемуся клиенту, подключают по-умолчанию мобильный банк с активной услугой "Быстрый платеж" и интернет-банк. О 30 серебренниках?
Вот как-то так получается. Я - за соблюдение информационной гигиены.
К Администрации: еще раз спасибо, и забаньте уже этого гада по IP на некоторое время. Не я это был: с неверными паролями, 4 раза за 1 секунду в два приема - судя по уведомлениям.
Спасибо за внимание.
Комментарии 10
Видать на одном дыхании написано
под вашей учетной записью пытались войти на портал www.banki.ru
Если это были вы, то ничего страшного.
Если же это были не вы, то, пожалуйста, проверьте ваш аккаунт:
в случае необходимости смените пароль на более безопасный.
Также рекомендуем на всякий случай поменять пароль к почтовому ящику.
С уважением и заботой, Администрация Банки.ру
у меня тоже сегодня приходило такое сообщение несколько раз и примерно в тоже время(
Desperado17, Compaq - ровно так и есть. Накопилось практически прямо в пальцах уже: не далее как в понедельник посетил Слона с целью провести воспитательную работу среди иудушек, которые третьему родственнику подряд насаливают мобильный-банк-это-бесплатно. Собирался с мыслями - расписать побочные эффекты ихней деятельности.
А тут такая оказия. Фальстарт. Но я распишу 146%.
lordkaho, 10.08.2016, 19:15:36 под вашей учетной записью пытались войти на портал www.banki.ru
И, если что - в тоже время, что и у тебя.
lordkaho, 10.08.2016, 19:15:36 под вашей учетной записью пытались войти на портал www.banki.ru