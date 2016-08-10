О попытке угона аккаунта

Цитата Billy The Kidd, 10.08.2016, 19:10:24 под вашей учетной записью пытались войти на портал www.banki.ru



Если это были вы, то ничего страшного.

Если же это были не вы, то, пожалуйста, проверьте ваш аккаунт:

в случае необходимости смените пароль на более безопасный.

Также рекомендуем на всякий случай поменять пароль к почтовому ящику.



С уважением и заботой, Администрация Банки.ру

... о паранойе, пользе и вреде предоставления персональных данных, и моей признательности Администрации портала.Здравствуйте.Сегодня хотелось бы написать о совершенно нефинансовой сфере, плотно входящей в финансовую.Вот только что с адресапришло прекрасное, аж 4 раза:В первую очередь, Администрации Банки.ру за заботу - респект и уважуха. Учетную запись проверил, вышел, попытался войти обратно - в диалоге входа появилась "капча", которой обычно нет. Это хорошо. Это правильная реакция на брутфорс. В письме еще можно писать, с какого адреса была произведена попытка входа, чтобы атакуемый клиент мог попросить Администрацию на основании уведомления заблокировать адрес злоумышленника хотя бы на некоторое время.Во-вторую очередь, пароль у меня правильный, добротный. Угадать влёт не получилось. По ходу написания аналогичные письма продолжают поступать: вот, в 19:30 кто-то пытается.В-третью, и в главную очередь.Я являюсь клиентом одного очень широко представленного на портале банка. Банк хорошо работает с клиентами, ориентированный - прям выше некуда. Представители охотно проявляют лояльность, и прям влет решают вопросы, которые обычный ЦОК решить "не копенгаген" - то ли не в силах, то ли не умеет. В общем, качественные представители. Но для того, чтобы решить вопросы, связанные с идентификацией клиента, представители любят просить форумчана "сообщить в личку ФИО и дату рождения". Естественно, исключительно с целью помочь.Пару раз я замечал, что после нескольких обращений представитель больше не запрашивает идентификацию клиента: "Мы уже знаем, какой клиент нашего банка скрывается под вашим ником." Обычно помощь оказывается "самая невинная", но иногда за такими обращениями стоят вполне себе финансовые вопросы.И вот у меня несколько риторических замечаний по этому поводу.Не то, чтобы у портала совсем никакая защита. Вполне себе какая, за капчу и за письма уже благодарил, поблагодарю еще раз. Но это не совсем та защита, которую должно иметь приложение, через которое можно управлять своими финансами, пусть и опосредованно?Не то, чтобы лояльные представители банка - это плохо. Это хорошо. Но идентифицировать клиента неплохо каждый раз?Не то, чтобы обработка обращений клиента напрямую к представителю через портал - это плохо. Это тоже хорошо. И удобно. Но что было бы, если бы мой пароль не устоял, а я имел бы привычку обращаться к Представителям для решения всяких вопросов, и представители бы меня уже знали "в лицо"?Надо ли (в том числе, и на таком уважаемом ресурсе, как Банки.ру) светить свои реальные метрики?Способны ли индивидуумы, которые говорят, что "ФИО и телефон - не персональные данные", удержать больше, чем одну мысль в голове сразу?Чем думают иудушки из сбера, которые, активируя карту зазевавшемуся клиенту, подключают по-умолчанию мобильный банк с активной услугой "Быстрый платеж" и интернет-банк. О 30 серебренниках?Вот как-то так получается. Я - за соблюдение информационной гигиены.: еще раз спасибо, и забаньте уже этого гада по IP на некоторое время. Не я это был: с неверными паролями, 4 раза за 1 секунду в два приема - судя по уведомлениям.Спасибо за внимание.