Тинькофф Банк вводит в действие новую редакцию УКБО

Доброго времени суток.
С 23 декября вступает в силу новая редакция. В новости написано с 22-го, но в самой редакции - с 23-го.
Поправили орфографию, поубирали и понаставили запятых, не всегда к месту. Привожу смысловые изменения.
Раздел Условия комплексного банковского обслуживания
Было: 2.12. Банк вправе без согласования с Клиентом изменить Тарифный план, в случае если это изменение не влечет за собой ухудшения условий обслуживания, возникновение новых или увеличение размера существующих обязательств Клиента, направив Клиенту соответствующее уведомление не позднее дня изменения Тарифного плана посредством Дистанционного обслуживания или разместив информацию об этом на сайте Банка в Интернет по адресу Tinkoff.ru.
Стало: 2.12. Банк вправе изменять настоящие Условия, Общие условия и/или Тарифы (Тарифные планы), направив Клиенту соответствующее уведомление не позднее дня, предшествующего дню изменений Условий, Общих условий и/или Тарифов (Тарифных планов) посредством Дистанционного обслуживания или разместив информацию об этом на сайте Банка в Интернет по адресу Tinkoff.ru, если эти изменения не противоречат законодательству Российской Федерации.
Было: 3.3.4. Обращаться в Банк для получения сведений об изменениях и дополнениях, внесенных в Условия (Общие условия) и Тарифы, не реже 1 (одного) раза в календарный месяц.
Стало: 3.3.4. На регулярной основе обращаться в Банк для получения сведений об изменениях и дополнениях, внесенных в Условия (Общие условия) и Тарифы.
Введено: 3.4.15. Осуществлять направленное на возврат просроченной Задолженности взаимодействие с Клиентом и третьими лицами любыми не запрещенными законом способами, в том числе с использованием переговоров по сетям электросвязи, самостоятельно определяя частоту такого взаимодействия.
Было: 8.1. Все споры, возникающие между Клиентом и Банком из Универсального договора (отдельных договоров в соответствии с Общими условиями) или в связи с ним (ними), подлежат решению путем переговоров, а в случае невозможности такого решения — в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Стало: 8.1. Все споры, возникающие между Клиентом и Банком из Универсального договора (отдельных договоров в соответствии с Общими условиями) или в связи с ним (ними), подлежат решению путем переговоров, а в случае невозможности такого решения — в суде, а также с применением процедуры медиации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Раздел Общие условия открытия, обслуживания и закрытия банковских вкладов
Было: 2.14. В день окончания срока Вклада Вклад считается продленным (пролонгированным) на последующий срок, равный сроку размещения Вклада, указанному в Заявке, по процентной ставке для соответствующей суммы Вклада по данному виду Вклада, действующей в Банке на этот день, и на условиях, предусмотренных Договором вклада.Если на дату пролонгации Вклада данный вид Вклада будет отменен Банком, Договор вклада считается пролонгированным на условиях, установленных Банком. Пополнение продленного (пролонгированного) Вклада, если пополнение предусмотрено Тарифным планом, возможно не ранее дня, следующего за днем пролонгации Вклада.
Стало: 2.14. В день окончания срока Вклада Вклад считается продленным (пролонгированным) на последующий срок, равный сроку размещения Вклада, указанному в Заявке, по стандартной процентной ставке (если Клиент при оформлении Заявки не указал иные параметры пролонгации Вклада) для соответствующей суммы Вклада по данному виду Вклада, действующей в Банке на этот день, и на условиях, предусмотренных Договором вклада. Если на дату пролонгации Вклада данный вид Вклада будет отменен Банком, Договор вклада считается пролонгированным на условиях, установленных Банком. Пополнение продленного (пролонгированного) Вклада, если пополнение предусмотрено Тарифным планом, возможно не ранее дня, следующего за днем пролонгации Вклада.
Раздел Общие условия открытия, ведения и закрытия счетов физических лиц, а также выпуска и обслуживания расчетных карт
Было: Держатель — Клиент или Представитель Клиента, на имя которого по указанию Клиента выпущена дополнительная Расчетная карта.
Стало: Держатель — Клиент или Представитель Клиента, которому по указанию Клиента была выпущена и доставлена дополнительная Расчетная карта.
Было:4.5. С момента заключения Договора расчетной карты (Договора счета) применяется Тарифный план, который вместе с Картой передается Клиенту лично. В течение действия Договора расчетной карты (Договора счета) по заявлению Клиента и с согласия Банка, а также в иных определенных Тарифным планом случаях Тарифный план, применяемый в рамках Договора расчетной карты (Договора счета), может быть изменен на другой Тарифный план.
Стало:4.5. С момента заключения Договора расчетной карты (Договора счета) применяется Тарифный план, который вместе с Картой передается Клиенту лично. В течение действия Договора расчетной карты (Договора счета) по заявлению Клиента и с согласия Банка, а также в иных определенных настоящими Общими условиями случаях, Тарифный план, применяемый в рамках Договора расчетной карты (Договора счета), может быть изменен на другой Тарифный план.
Было:4.15.5. Расчетными валютами ПС являются:
Рубли РФ (расчеты в РФ) — Visa, MasterCard;
Рубли РФ (расчеты за пределами РФ) — Visa;
Доллар США — Visa, MasterCard;
Евро — Visa, MasterCard;
Фунт стерлингов Соединенного королевства — MasterCard.
Стало:4.15.5. Расчетными валютами ПС являются:
Рубли РФ (расчеты в РФ) — Visa, MasterCard;
Рубли РФ (расчеты за пределами РФ) — Visa, MasterCard;
Доллар США — Visa, MasterCard;
Евро — Visa, MasterCard;
Фунт стерлингов Соединенного королевства — MasterCard.
Раздел Общие условия выпуска и обслуживания кредитных карт
Было: Держатель — Клиент или иное физическое лицо, на имя которого по указанию Клиента выпущена дополнительная Кредитная карта
Стало: Держатель — Клиент или иное физическое лицо, которому по указанию Клиента была выпущена и доставлена дополнительная Кредитная карта
Было: Минимальный платеж — сумма денежных средств, которую Клиент обязан направить в погашение Задолженности по Договору кредитной карты в установленный Банком срок.
Стало: Минимальный платеж — сумма денежных средств, которую Клиент обязан ежемесячно вносить и направлять в погашение Задолженности по Договору кредитной карты в размере и в срок, установленный Банком.
Исключено: 2.7. Изменение Тарифов или иных условий Договора, не влекущее повышение процентных ставок по Кредиту и/или изменение порядка их определения и/или установление дополнительных комиссий, осуществляется без дополнительного согласования с Клиентом.
Было: 3.11. Клиент обязуется ознакомить Держателей дополнительных Кредитных карт с настоящими Общими условиями и Тарифным планом и оплачивать Банку все расходы, совершенные с использованием дополнительных Кредитных карт.
Стало: 3.11. Клиент обязуется ознакомить Держателей дополнительных Кредитных карт с настоящими Общими условиями и Тарифами (Тарифным планом) и оплачивать Банку все расходы, совершенные с использованием дополнительных Кредитных карт.
Было: Расчетными валютами ПС являются:
• Рубли РФ (расчеты в РФ) — Visa, MasterCard;
• Рубли РФ (расчеты за пределами РФ) — Visa;
• Доллар США — Visa, MasterCard;
• Евро — Visa, MasterCard;
Фунт стерлингов Соединенного королевства — MasterCard.
Стало: Расчетными валютами ПС являются:
• Рубли РФ (расчеты в РФ) — Visa, MasterCard;
• Рубли РФ (расчеты за пределами РФ) — Visa, MasterCard;
• Доллар США — Visa, MasterCard;
• Евро — Visa, MasterCard;
Фунт стерлингов Соединенного королевства — MasterCard.
Было: 5.1. Банк самостоятельно по своему усмотрению устанавливает по Договору кредитной карты Лимит задолженности.
5.2. Держатель должен совершать операции в пределах Лимита задолженности с учетом стоимости услуг Банка в соответствии с Тарифным планом.
5.3. Лимит задолженности устанавливается Банком по собственному усмотрению без согласования с Клиентом. Банк предоставляет информацию о кредитном лимите карты до ее активации, в том числе, посредством Интернет-Банка, Мобильного Банка, контактного центра Банка.
Стало: 5.1. Лимит задолженности по Договору кредитной карты устанавливается Банком по собственному усмотрению без согласования с Клиентом.
5.2. Держатель должен совершать операции в пределах Лимита задолженности с учетом стоимости услуг Банка в соответствии с Тарифным планом.
5.3. Банк предоставляет информацию о кредитном лимите карты до ее активации, в том числе, посредством Интернет-Банка, Мобильного Банка, контактного центра Банка.
Исключено: 7.3.4. Изменять очередность погашения в рамках Задолженности.
Раздел Общие условия кредитования
Исключено: 3.7. Очередность погашения Задолженности устанавливается Банком по своему усмотрению и может быть изменена Банком в любой момент.
Было: 3.12. Штрафы и проценты за неоплату Регулярного платежа списываются Банком в даты погашения Регулярного платежа после погашения Регулярного платежа.
3.13. Клиент имеет право досрочно погасить Задолженность с уплатой Банку суммы непогашенного Кредита, начисленных процентов, комиссий и плат, предусмотренных Тарифным планом, в любой момент путем зачисления необходимой суммы денежных средств на Счет и извещения Банка о необходимости проведения досрочного погашения.
Стало: 3.11. Списание штрафов и процентов за неоплату Регулярного платежа определяется Тарифным планом.
3.12. Клиент имеет право досрочно погасить Задолженность с уплатой Банку суммы непогашенного Кредита, начисленных процентов, комиссий и плат, предусмотренных Тарифным планом, в любой момент путем зачисления необходимой суммы денежных средств на Счет и извещения Банка о необходимости проведения досрочного погашения.
Было: 4.3.2. Списывать со Счета без дополнительного распоряжения Клиента денежные средства в погашение Задолженности.
Стало: 4.3.2. Списывать со Счета без дополнительного распоряжения Клиента денежные средства в погашение Задолженности, а также взыскивать Задолженность по исполнительной надписи нотариуса.
Блок Общие условия кредитования в целях погашения существующей задолженности по Договору кредитной карты и Кредитному договору
Было: 3.7. В целях погашения Задолженности по Договору реструктуризации задолженности Клиент осуществляет Перечисление по реквизитам, указанным в Оферте. Датой совершения Перечисления денежных средств признается дата обработки Банком этой операции, независимо от фактической даты ее осуществления.
3.8. При погашении Задолженности Банк вправе по своему усмотрению изменять очередность погашения.
3.9. Банк рассматривает любой поступивший платеж Клиента как признание Клиентом данного штрафа в размере поступившего платежа, но не более суммы штрафа, определенного в соответствии с Тарифами.
Стало: 3.7. В целях погашения Задолженности по Договору реструктуризации задолженности Клиент осуществляет Перечисление денежных средств по реквизитам, указанным в Оферте. Датой совершения Перечисления денежных средств признается дата обработки Банком этой операции, независимо от фактической даты ее осуществления.
3.8. Клиент обязан ежемесячно оплачивать Минимальный платеж в размере и в срок, указанные в Счете-выписке. При неоплате Минимального платежа Клиент должен уплатить штраф за неоплату Минимального платежа согласно Тарифному плану. Банк рассматривает любой поступивший платеж Клиента как признание Клиентом данного штрафа в размере поступившего платежа, но не более суммы штрафа, определенного в соответствии с Тарифами.
Было: 5.3. В случае неполучения Банком распоряжения Клиента о переводе денежных средств в течение 120 (ста двадцати) дней с даты обработки Банком последней операции по Договору реструк туризации задолженности и если остаток денежных средств не превышает 1000 руб., указанный остаток считается безвозмездно переданным Банку.
Стало: 5.3. В случае неполучения Банком распоряжения Клиента о переводе денежных средств в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты обработки Банком последней операции по Договору реструктуризации задолженности и если остаток денежных средств не превышает 1000 руб., указанный остаток считается безвозмездно переданным Банку.
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За что зацепился глаз лично у меня.
- Кто такой "Держатель"? Если я заказал и получил дополнительную карту на имя троюродного брата, держатель он или я? Кто должен получать, я или "cardholder name"?
UPD: Отписался представитель. Получать должен владелец счета.
Значит, если буквально следовать УКБО, картхолдер не является Держаетем.
Держатель — Клиент или Представитель Клиента, которому по указанию Клиента была выпущена и доставлена дополнительная Расчетная карта.
- Убрана ремарка о том, что изменения, вносимые в "Условия" банком, не должны "ухудшать, приводить к увеличению или образованию новых." Идет отсылка к "законодательству".
- Появилась какая-то "стандартная" процентная ставка, по которой пролонгируется вклад. А что, есть какая-то нестандартная?
- Убрано право банка изменять порядок погашения задолженности, но сам порядок нигде явно не описан.
Документ оставляет грустное послевкусие небрежности и раздолбайства. Ощущение, что термины специально запутывали (Условия/Общие условия, Тарифы/Тарифные планы). С другой стороны, если есть тарифы, то зачем в Условиях (Общих условиях) приводить конкретные суммы. Невнятно, как сырой резины пожевать.
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