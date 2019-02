23 июня в Базеле состоялось очередное, 83-е годовое собрание Банка международных расчетов ( Bank for International Settlements ). К собранию был приурочена публикация 83-го годового отчета банка. Газета Financial Time опубликовала по этому поводу статью с примечательным названием "Центральные банки просят на выход" (Central banks told to head for exit by Claire Jones).Действительно, как сказал в своем выступлении генеральный менеджер БМР Mr Jaime Caruana, монетарная политика выполнила свою часть работы. Для восстановления экономики сейчас требуется комбинация различных инструментов политики, с большим упором на усиление экономической гибкости и динамизма и на стабилизацию государственных финансов. В самом деле, с начала финансового кризиса прошло почти шесть лет и за это время балансы центральных банков практически удвоились с 10 триллионов долларов до более чем 20 триллионов. Фискальные власти почти повсеместно наращивали долги, которые с конца 2007 года выросли на 23 триллиона долларов. И если в развивающихся экономиках госдолг рос все же медленнее, чем ВВП, то в развитых экономиках он рос быстрее, и к настоящему моменту превысил годовой ВВП.Как отмечает БМР, за шесть лет здоровый, самоподдерживающийся и хорошо сбалансированный рост все еще от нас ускользает. Если бы существовал легкий путь к цели, мы бы его уже нашли. Но монетарные меры сами по себе не могут дать ответ, так как корни проблемы не монетарные. Поэтому центробанки должны вернуться к своей стабилизирующей роли, предоставив другим выполнять трудную, но важную работу по настройке экономики.Действительно, несмотря на вливание многотриллионной ликвидности, экономики развитых стран стагнируют, балансируя около 0, а вот безработица упорно держится на высоком уровне.Властям следует ускорить реформы рынков труда и товарных рынков, с тем, чтобы экономические ресурсы могли легче направляться в высокопроизводительные секторы. Домашние хозяйства и компании должны выполнить трудную работу по оздоровлению балансов, а правительства должны интенсифицировать свои усилия по обеспечению устойчивости своих финансов. Регуляторы должны настроить правила к финансовой системе, становящейся все более взаимозависимой и сложной, и обеспечить, чтобы банки имели достаточный капитал и подушку ликвидности, соответствующие сопутствующим рискам. Каждая страна должна должна создать свой собственный план действий по реформированию, чтобы иметь максимальные шансы на успех и не создавать угрозы будущему экономическому восстановлению.В то же время Mr Jaime Caruana признал, что никто не знает точно как центробанки должны сворачивать свои монетарные мероприятия, и призвал к дискуссии центральные банки и наблюдательные органы, пообещав, что БМР будет такой дискуссии всячески способствовать.