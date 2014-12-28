Зима тревоги нашей наступила

Все видели этот красноречивый график обвала курса рубля к доллару, многие понесли реальные потери в виду рублевой вакханалии, но когда сравниваешь динамику курса рубля к доллару с поведением других валют, то оторопь берет. И без какого-то сложного анализа становится ясно, что крах рубля был рукотворным.
Все нефтяные валюты ослабели к доллару за прошедший год. Так, норвежская крона потеряла 21 процент. И это можно понять, если взглянуть на график падения цены нефти. Тоже создается впечатление, что невидимой рукой рынка нефти кто-то управлял. Вдруг все трейдеры осознали, что на рынке переизбыток нефти. До середины 2014 года ничего не знали, а потом как-то все и сразу прозрели. И цена нефти рухнула со 110 долларов за баррель аж до 60.
Но что интересно. Норвежская крона не падала на 113%, как российский рубль, но снизилась на фоне нефтяных цен вполне умеренно и предсказуемо. А нигерийская найра и вовсе потеряла за год 15%, что сравнимо с похудением евро. И это при том, что экономика Нигерии зависит от экспорта нефти почти безальтернативно: до 80% доходов бюджета дает продажа нефти. Понятно, что обеспечить стабильность курса найры можно было только исключив откровенные спекуляции на валютном рынке. И центральный банк Нигерии не постеснялся отрегулировать валютный рынок в интересах всего общества. Сначала он предписал всем валютным дилерам, торгующим на рынке, обнулять свою валютную позицию к концу торгового дня. А затем установил, что клиенты банков, по заявкам которых банки купили валюту, должны ее использовать по назначению в течении 48 часов. Вся неиспользованная валюта должна продаваться центральному банку Нигерии по установленному курсу. И что, от таких нерыночных циркуляров рухнули небеса? Да нет, напротив, была обеспечена стабильность национальной денежной единицы. Нигерия живет.
Понятно, что России оказалась в капкане: с одной стороны - падение цены на нефть, с другой – экономические санкции. Но именно поэтому нужно было вводить меры по регулированию курса рубля. Это же немыслимо: отвечать на административные санкции полным дерегулированием курса ценообразования. Но именно это сделал Банк России, отпустив в самый неподходящий момент рубль в свободное плавание. Рынок, типа, все расставит на свои места. Он и расставил. Вся страна годы горбатилась над формированием валютных резервов, а Банк России пустил десятки миллиардов долларов по ветру, дав заработать кучке спекулянтов.
Это поразительно! Высшее политическое руководство, которому лидеры Запада объявили войну, до сих пор тешит себя либеральными иллюзиями. Риторика набиуллиных-улюкаевых не изменилась ни на йоту. Они все время нам объясняют что произошло, и что все произошедшее вполне соответствует законам рынка. И что по-иному никак нельзя. Что с рыночного курса реформ мы не свернем. Они без устали постоянно выдают стрессовые сценарии, и каждый раз пересчитывают процент падения ВВП. В сторону уменьшения, понятно. И опять объясняют что, как и почему.
Стоп! Пора прекратить болтать языком, пора начинать работать головой и руками. Если эти это не умеют, то следует их заменить, и без промедления. Под давлением санкций нам volens-nolens придется переводить экономику в мобилизационный режим, тем более, что санкции могут быть ужесточены вплоть до иранского варианта, с блокированием всех наших зарубежных авуаров. И важно не опоздать, как опоздал (это уже почти все признают) Центробанк с реагированием на падение рубля. Но на сей раз промедление может стоить еще дороже, вплоть до потери суверенитета.
Пора понять, что само собой, в силу законов рынка, ничего не сделается. То же импортозамещение не пойдет, как пошло после дефолта 1998 г. Тогда были свободные мощности на предприятиях, были люди, которые могли на этих предприятиях работать и импортозамещать. Падение курса рубля только создало условия для запуска этих предприятий. Сегодня ни свободных мощностей нет, ни персонала. Можно тысячу раз повторить: «Импортозамещение, … халва, халва…», что и делают правительственные либералы, но ничего из ничего не получится и во рту сладко не станет. Можно в сто раз снизить курс рубля, но новые производства от этого не возникнут. Новые предприятия необходимо создавать практически с нуля, правительство должно заниматься практической работой по индустриализации: планировать, финансировать, строить, работать с полной самоотдачей и эффективно. Ясно, что кадры в правительстве должны быть жестко ротированы, нынешние для работы малопригодны.
В случае своевременной смены курса я лично настроен оптимистично. Как там говорил Шекспир?
“Зима тревоги нашей позади,
К нам с солнцем Йорка лето возвратилось”
И у Джона Стейнбека, хотя конец мрачноватый, но луч оптимизма можно узреть. Так что я думаю, что все у нас получится и будет на нашей улице праздник.
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