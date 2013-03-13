Вариант формата банковского отделения

В информационных источниках достаточно часто проходят сообщения о том, что какой-либо банк меняет формат банковского отделения или открывает инновационный офис и т.д. Не хочу оставаться в стороне от этого тренда и предложить свой вариант банковского офиса. На уникальность или какой-нибудь намек на эксклюзивность претендовать не хочется, потому что вдруг нижеописанная концепция уже реализуется или высказывалась ранее, но возможно она покажется интересной и жизнеспособной.Формат банковского отделения: офис – кофейня.Кто идет в банковский офис? Либо тот, кто не может (не знает как или нет возможности) решить свои вопросы, используя технические средства (интернет, стойки самообслуживания, банкоматы), либо те, кто не хочет. Иными словами те, кому нужно общение с человеком – представителем банка. Поэтому, даже напихав в помещение технических новинок и сделав креативный дизайн, избежать общения посетителя офиса с сотрудником не получится. Именно на изменение процесса ожидания направлен предлагаемый мой формат.Раз уж посетителю, который не обязательно будет являться настоящим или будущим клиентом, придется какое-то время подождать до момента общения, то можно предложить ему самостоятельно управлять своим временем:1) при пробивании талончика в «электронной очереди» (это уже как данность, без которой нет смысла что-либо менять) и превышении допустим 15 минутного расчетного времени ожидания предложить посетителю ввести свой номер мобильного телефона на который будет выслано СМС, когда начнется обслуживаться предыдущий номер. А посетитель тем временем может прогуляться в ближайший магазин, парк или куда не пожелает – то есть использовать вынужденное свободное время по своему усмотрению с «гарантией» того, что свою очередь он не пропустит.2) Подождать в отделении своей очереди предложив ему чашечку чая или кофе.Наиболее подходящим для целей «скоротать время» видом кофейни я бы предложил вид Starbucks'а – то есть кофейня, где надо самому подходить к стойке и оплачивать/забирать заказ с очень ограниченным ассортиментом меню. Только расстановку и дизайн «столиков» выполнить таким образом, чтобы они позволяли чувствовать себя комфортно одному, максимум двум, посетителям – в банковское отделение не ходят большой компанией решать свои персональные вопросы.Данным видом кофейни применительно к банковскому отделению решаются некоторые вопросы:--- снижение «боязни» банка – водителю общественного транспорта дизайн офиса принципиально не интересен, и платить за чай/кофе при том, что он пришел брать небольшой потребительский кредит, он естественно не будет. Но чтобы скрасить его ожидание в очереди – ему можно предложить бесплатный горячий напиток и печенюшку.--- отсутствие «лишних» посетителей – на кассовой стойке оплатить заказ можно только при наличии талончика электронной очереди. (Извините, кафе предназначено только для посетителей банковского отделения – ресторан находится через дорогу)--- скорейшее «освобождение места» после решения вопроса посетителя – ограниченность ассортимента. Нет смысла сидеть за остывающей чашкой кофе после решения своих вопросов если любой из пунктов меню можно употребить за минимально короткое время.--- дополнительный маркетинговый канал – появляется возможность пригласить друга после обеда зайти в банковское отделение. Фраза «давай зайдем в банк мне надо карточку оформить, заодно и кофейку попьем» окажется вполне естественной, вместо «ты иди домой, а мне еще в банке ждать оформления карточки».Конечно, при реализации данного формата возникнут дополнительные вопросы, связанные с документированием деятельности по предоставлению услуг общественного питания и организации непосредственно процесса функционирования кофейни, но при желании эти вопросы можно решить.Если меняться надо, то почему бы не попробовать какой-нибудь действительно «новый» вариант (не обязательно предложенный мной), вместо стандартного перекрашивания стен и стульев?