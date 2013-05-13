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Документация для кредитования юридических лиц

13.05.2013 09:02 4 13 173 просмотра
Вопросами связанными с кредитованием, так или иначе, я занимаюсь уже достаточно давно, но даже имея за плечами не маленький опыт – иногда не могу найти ответы на казалось бы простые вопросы.

Нормативные документы, регламентирующие кредитование, постоянно ссылаются на некоторые «внутренние» документы, которые кредитная организация должна иметь в том или ином виде. Например:
• Пункт 1.1 «...требованиям настоящего Положения и внутренних документов кредитной организации по вопросам классификации ссуд и формирования резерва, принимаемых уполномоченным органом (уполномоченными органами) кредитной организации (далее - внутренние документы)» - Положение Банка России от 26 марта 2004 г. N 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»
• Пункт 3.2 «...на основании подписанного уполномоченным должностным лицом банка распоряжения (внутреннего документа банка)» - Положение ЦБР от 26 июня 1998 г. N 39-П «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками»

Однако более-менее консолидированного перечня документов регламентирующих, в моем случае, кредитование юридических лиц и требований, предъявляемых к этой документации, найти не удалось. Другими словами, все связанные с кредитным процессом банкиры знают, что в банке обязательно должна быть «Кредитная политика», знают ее содержание, назначение и т.д., но где это указано в нормативных документах – не совсем понятно. Единственным упоминанием, что такая документация должна существовать является в Положении ЦБР от 31 августа 1998 г. N 54-П «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)»
1.7. Банк разрабатывает и утверждает соответствующие внутренние документы, определяющие его политику по размещению (предоставлению) средств, а также учетную политику и подходы к ее реализации, документы, определяющие процедуры принятия решений по размещению банком денежных средств, документы, определяющие распределение функций и полномочий между подразделениями и должностными лицами банка, включающие внутренние правила размещения средств, в том числе правила кредитования клиентов банка.
Содержание указанных документов не должно противоречить действующему законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России и настоящему Положению.

Исторически сложилось, что такая внутренняя документация является плодом коллективного творчества, иными словами «copy/paste» с модификациями и дополнениями присущими определенной кредитной организации.

Исходя из личного опыта, а также информации полученной от коллег, я составил типовой набор документов для кредитования юридических лиц, который имеет следующий состав:
1(1) Кредитная политика банка – основной документ с целями и стратегией
2(1) Положение о порядке кредитования (Положение по кредитованию) регламентирует порядок подготовки материалов к рассмотрению на Кредитном комитете банка, а также обязательные требования к исполнению кредитных договоров на различных стадиях кредитования. Документ может являться частью Кредитная политика банка
3(2) Регламент выдачи кредитов (Правила кредитования) определяет общий порядок кредитования. Особенности предоставления отдельных видов кредитов и проведения отдельных операций (овердрафтный кредит, вексельный кредит, кредитование экспортно-импортных операций и другие)
4(3) Политика управления рисками определяет основные принципы организации, реализации, и контроля процессов управления рисками в банке.
5(3) Положение об управлении кредитным риском определяет цели, задачи и основные методы мониторинга кредитного риска. Включает виды рисков, показателей оценки кредитного риска и порядок работы с ними. Документ может являться частью политики управления рисками.
6(4) Положение о профилактике и противодействию мошенничеству описывает виды выявленных фактов мошенничества, профилактические действия по предотвращению вновь появляющихся схем и определяет порядок работы с кредитными анкетами и выданными кредитами, подозреваемыми в мошенничестве.
7(5) Положение по работе с просроченной задолженностью определяет основные термины и методы оценки просроченной задолженности в банке, а так же порядок работы с инструментами снижения задолженности.
8(6) Методика оценки качества кредитного портфеля содержит описание показателей и алгоритмы их расчета, а так же используемые для анализа отчетные формы и правила их составления.
9(7) Методика формирования резерва возможные потери содержит алгоритм расчета определения категорий и расчета резервов согласно положения 254-П.
10(8 ) Регламент процесса принятия решения по кредитным анкетам. Формализованное описание бизнес процесса содержащие описание общего графа принятий решение на каждом этапе, описание исходных и выходных данных для каждого шага процесса, описание алгоритма принятия решения на каждом этапе и алгоритма формирования итогового решения по кредитной анкете.
Обеспечение и залоги. Положения и методы оценки залогов и обеспечения, работы и реализации в случае наступления оговоренных в договоре событий.
Должностные инструкции.

Скорее всего, данный список не является полным, и, возможно, мои знания о существовании такого перечня документов ошибочны – поэтому, прибегнув к современным средствам коммуникации, я хочу спросить у коллег имеющих отношение к данному вопросу: «Какие внутренние документы должны быть в банке для того, чтобы внутренняя документация соответствовала законодательству и нормативным актам?»

Комментарии 4

Ольга Курочкина  (kha)
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Как же много в банках всяких умных внутренних документов! Ладно, пусть банковские работники комментируют. Они люди умные. А всякие глупости писать у меня свой блог есть smile:) .
Сеск Сексембаев  (Proffet)
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Цитата
внутренняя документация является плодом коллективного творчества, иными словами «copy/paste» с модификациями и дополнениями присущими определенной кредитной организации.

Скорее плод работы методологов.
Цитата
«Какие внутренние документы должны быть в банке для того, чтобы внутренняя документация соответствовала законодательству и нормативным актам?»

Интересно вы вопрос поставили. )) Огласите весь список законодательства и нормативных актов.
Например, ГК РФ; Законом РФ «О банках и банковской деятельности»; 39-П, 54-П, 254-П, 283-П, 385-П. Можете продолжить? ))
Чтобы внутренняя документация соответствовала законодательству и нормативным актам достаточно иметь Устав Банка, Руководство по кредитной политике, Положение "О порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности", Положение "О порядке формирования резервов на возможные потери". Надеюсь, вы различаете РВПС и РВП.
Ваш список можно дополнять в зависимости от потребности и возможности банка написать нужный регламент. Например, Методика оценки финансового состояния и кредитоспособности заемщиков или порядок проведения реструктуризации необеспеченных залогами кредитов, или Положение о порядке списания безнадежной/признанной нереальной для взыскания задолженности.
Юрий Кузьменков  (Burcov)
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Огромное спасибо за ответ!

Цитата
Огласите весь список законодательства и нормативных актов

На этот вопрос я затрудняюсь ответить...

Цитата
Ваш список можно дополнять в зависимости от потребности и возможности банка написать нужный регламент

В том то вопрос и был. Вы говорите, что одним из достаточных документов является "Руководство по кредитной политике" - а почему не просто "Кредитная политика" или "Политика кредитования" или еще как-нибудь? Где указано что именно "Руководство по кредитной политике"?
Допустим "Устав": читаем закон о банках и банковской деятельности - "Кредитная организация имеет учредительные документы, предусмотренные федеральными законами для юридического лица соответствующей организационно-правовой формы.... Устав кредитной организации должен содержать...". Четко и понятно.
С кредитной политикой какая то неоднозначность. Все знают что она должна быть, но законодательное указание о ее наличии я не нашел.

Цитата
достаточно иметь

А документ про риски? Или его внутрь кредитной политики впихнуть?

P.S. Я не с критикой, а с желанием разобраться. Если Вы знаете ответ - то поделитесь пожалуйста информацией или дайте наводку (чуть поточнее чем - "нормативные документы" smile:))) ). Еще раз спасибо!
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
Цитата
Где указано что именно "Руководство по кредитной политике"?

Нигде. Руководство по кредитной политике (или просто "Кредитная политика" или "Политика кредитования"), положения, инструкции и методические указания, определяющие регламенты и процедуры, а также особенности кредитования в разрезе их видов и форм, составляют единую кредитную политику банка. У каждого банка свой набор политик, положений, регламентов и т.п.
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