Документация для кредитования юридических лиц

Вопросами связанными с кредитованием, так или иначе, я занимаюсь уже достаточно давно, но даже имея за плечами не маленький опыт – иногда не могу найти ответы на казалось бы простые вопросы.



Нормативные документы, регламентирующие кредитование, постоянно ссылаются на некоторые «внутренние» документы, которые кредитная организация должна иметь в том или ином виде. Например:

• Пункт 1.1 «...требованиям настоящего Положения и внутренних документов кредитной организации по вопросам классификации ссуд и формирования резерва, принимаемых уполномоченным органом (уполномоченными органами) кредитной организации (далее - внутренние документы)» - Положение Банка России от 26 марта 2004 г. N 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»

• Пункт 3.2 «...на основании подписанного уполномоченным должностным лицом банка распоряжения (внутреннего документа банка)» - Положение ЦБР от 26 июня 1998 г. N 39-П «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками»



Однако более-менее консолидированного перечня документов регламентирующих, в моем случае, кредитование юридических лиц и требований, предъявляемых к этой документации, найти не удалось. Другими словами, все связанные с кредитным процессом банкиры знают, что в банке обязательно должна быть «Кредитная политика», знают ее содержание, назначение и т.д., но где это указано в нормативных документах – не совсем понятно. Единственным упоминанием, что такая документация должна существовать является в Положении ЦБР от 31 августа 1998 г. N 54-П «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)»

1.7. Банк разрабатывает и утверждает соответствующие внутренние документы, определяющие его политику по размещению (предоставлению) средств, а также учетную политику и подходы к ее реализации, документы, определяющие процедуры принятия решений по размещению банком денежных средств, документы, определяющие распределение функций и полномочий между подразделениями и должностными лицами банка, включающие внутренние правила размещения средств, в том числе правила кредитования клиентов банка.

Содержание указанных документов не должно противоречить действующему законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России и настоящему Положению.



Исторически сложилось, что такая внутренняя документация является плодом коллективного творчества, иными словами «copy/paste» с модификациями и дополнениями присущими определенной кредитной организации.



Исходя из личного опыта, а также информации полученной от коллег, я составил типовой набор документов для кредитования юридических лиц, который имеет следующий состав:

1(1) Кредитная политика банка – основной документ с целями и стратегией

2(1) Положение о порядке кредитования (Положение по кредитованию) регламентирует порядок подготовки материалов к рассмотрению на Кредитном комитете банка, а также обязательные требования к исполнению кредитных договоров на различных стадиях кредитования. Документ может являться частью Кредитная политика банка

3(2) Регламент выдачи кредитов (Правила кредитования) определяет общий порядок кредитования. Особенности предоставления отдельных видов кредитов и проведения отдельных операций (овердрафтный кредит, вексельный кредит, кредитование экспортно-импортных операций и другие)

4(3) Политика управления рисками определяет основные принципы организации, реализации, и контроля процессов управления рисками в банке.

5(3) Положение об управлении кредитным риском определяет цели, задачи и основные методы мониторинга кредитного риска. Включает виды рисков, показателей оценки кредитного риска и порядок работы с ними. Документ может являться частью политики управления рисками.

6(4) Положение о профилактике и противодействию мошенничеству описывает виды выявленных фактов мошенничества, профилактические действия по предотвращению вновь появляющихся схем и определяет порядок работы с кредитными анкетами и выданными кредитами, подозреваемыми в мошенничестве.

7(5) Положение по работе с просроченной задолженностью определяет основные термины и методы оценки просроченной задолженности в банке, а так же порядок работы с инструментами снижения задолженности.

8(6) Методика оценки качества кредитного портфеля содержит описание показателей и алгоритмы их расчета, а так же используемые для анализа отчетные формы и правила их составления.

9(7) Методика формирования резерва возможные потери содержит алгоритм расчета определения категорий и расчета резервов согласно положения 254-П.

10(8 ) Регламент процесса принятия решения по кредитным анкетам. Формализованное описание бизнес процесса содержащие описание общего графа принятий решение на каждом этапе, описание исходных и выходных данных для каждого шага процесса, описание алгоритма принятия решения на каждом этапе и алгоритма формирования итогового решения по кредитной анкете.

Обеспечение и залоги. Положения и методы оценки залогов и обеспечения, работы и реализации в случае наступления оговоренных в договоре событий.

Должностные инструкции.



Скорее всего, данный список не является полным, и, возможно, мои знания о существовании такого перечня документов ошибочны – поэтому, прибегнув к современным средствам коммуникации, я хочу спросить у коллег имеющих отношение к данному вопросу: «Какие внутренние документы должны быть в банке для того, чтобы внутренняя документация соответствовала законодательству и нормативным актам?»