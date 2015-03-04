Я вот тут чего подумал: Добавьте к приложению Splittpay возможность простого выставления счета и подтверждение что это именно тот счет вы оплачиваете (хотя это будет уже другое приложение).
И можно будет 2can, LifePay и различные mPOS отправить….на поиск новых раундов инвестиций, ну или куда они там ходят, когда делать нечего.
Вот допустим такой сценарий: покупатель выбрал чего-нибудь в интернет магазине с курьерской доставкой и оплатой на месте получения. Курьер привозит, показывает товар и клиент готов его оплатить. Тут мы с mPOS’ом совпадаем, но!
После заказа клиенту приходит SMS со счетом «Вам выставлен счет на 485 рублей http://asdfd-gasgs:2598474 Для оплаты средствами со счета телефона ответное SMS с кодом подтверждения указанным на квитанции. Для отказа в оплате – ответьте «000»»
И дальше клиент может кликнуть на ссылку, открыть крутейшее приложение и нажать кнопку оплаты счета.
Но вдруг у него а) не смартфон б) зарплатная Cirrus Maestro, которую он забыл дома…и так как доля смартфонов в России не превышает 30%, а платить карточкой наш народ не особенно любит, то «но вдруг у него» превращается в почти гарантированное «у него вероятнее всего».
И тут владелец старой нокии, не имеющий карточки VISA и электронного кошелька Qiwi (тоже кстати подключить к опции оплаты можно) такой раз! И просто отправляет обратное SMS с тремя цифрами.
Все! Остается только курьеру дождаться СМСки «Отдай товар. Иди в метро».
- не надо давать курьеру дорогостоящий айфон
- не надо переживать, что карточка не принимается или банк тупит
- сдачу искать тоже не надо (но это и с mPOS тоже)
- не обязательно иметь крутейший смартфон или мобильный доступ к интернету
Карточку с кошельком ты можешь забыть дома, но мобильник почти все и всегда носят с собой.
P.S. А еще можно на сайте привязать карточку как default оплата и при ответном SMS’е деньги будут списываться не со счета мобильника, а с карточки.
P.P.S. Во владельцы корпоративных тарифов на которых аццкие мильены обрадуются
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