Ипотека: Досрочка или депозит? Развенчиваем мифы. Часть вторая

обеспечение "подушки безопасности"

очередь для написания заявления на досрочку

3. Неоднократно слышал, что одинаковые платежи без досрочки положительно влияют на кредитную историю , вы становитесь выгодным клиентом для банков и прям таки лакомым куском, так что это логично.

Перечеркиваю по причине того, что знающие люди убедили в неверности данного суждения, а противоположных мнений в комментариях не увидел.

Отзыв лицензии

Санация

не всегда мгновенный доступ к деньгам

психологический эффект

меньшие страховые взносы