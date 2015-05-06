Расчеты по теме Досрочка или Депозит

Исходные данные

Регуляный

Досрочка

Прогрессивное ЧДП

Депозит

Итоги

Эта запись содержит в себе расчеты по теме Досрочка vs Депозит, начало вы можете прочитатьДля сомневающихся или желающих подставить свои параметры сделал гугльтаблицу по теме.Предупреждаю, на моем стареньком домашнем компе тормозит жутко (много вычисляемых полей и сложных формул). Так что лучшим выходом будет скачать её и поработать с ней в Excel.Обнаружил особенность Excel, когда скачать гугльтаблицу на свой PC и открыть её в excel зачастую многие поля не пересчитываются, поэтому можно считать этот способ неприемлемым, чуть позже выложу ссыль на настоящую excel, в которой таких проблем быть не должно.Ссылка на эксельку для оффлайнаРассказываю, как пользоваться.Открываете эксельку, попадаете на листТут надо задать данные нашего кредита и ставку по депозиту, пока пользователи не испортилизадан "эталонный"Долг 1 000 000Процентная ставка кредита 12%Процентная ставка депозита 12%Срок 120 месяцевНачальный месяц: Май 2015Считаем, что кредит у нас исчисляется с первого числа заданного месяца, а платежи всегда в последний день месяца, в том числе и досрочные.Остальные листы рассчитываются автоматически (за исключением дополнительных взносов).Листсодержит график погашения без всяких досрочек, то есть начальныйСледующий листсодержит график с учетом досрочных платежей. В изначальном виде мы выбрали платеж в 100 000 рублей в конце первого месяца и видим в графике уменьшение ежемесячного платежа. Здесь в колонке ЧДП вы можете задавать свои досрочные платежи.А теперь самый интересный лист. В понятие прогрессивного ЧДП здесь и далее я вкладываю следующий смысл: разница между начальным платежом и уменьшенным за счёт досрочного погашения вносится на досрочку каждый месяц, тем самым давая загадочный для многих эффект. Это как раз то, что делает досрочку эквивалентной депозиту. Здесь столбецберется из предыдущего листа, а столбецкак раз показывает нам разницу между начальным платежом и текущим, на досрочку идет сумма этих столбцов и ежемесячный платеж уменьшается даже при нулях в столбцеЛистсодержит информацию о росте нашего депозита с капитализацией.Если обратить внимание на предыдущий лист, то мы увидим, что кредит будет погашен за 99 месяцев при прогрессивной схеме.Соответственно в депозитном листе акцентирую внимание именно на этом месяце.И последний листподбивает наше исследование. В принципе там всё расписано, будут вопросы обращайтесь, главная строчка выделена.Удачи с банками.