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Расчеты по теме Досрочка или Депозит

06.05.2015 14:05 27 5 488 просмотров
Эта запись содержит в себе расчеты по теме Досрочка vs Депозит, начало вы можете прочитать
Ипотека: Досрочка или депозит. Равенчиваем мифы
Ипотека: Досрочка или депозит? Развенчиваем мифы. Часть вторая

Для сомневающихся или желающих подставить свои параметры сделал гугльтаблицу по теме.
Предупреждаю, на моем стареньком домашнем компе тормозит жутко (много вычисляемых полей и сложных формул). Так что лучшим выходом будет скачать её и поработать с ней в Excel. Вот она

Update. Обнаружил особенность Excel, когда скачать гугльтаблицу на свой PC и открыть её в excel зачастую многие поля не пересчитываются, поэтому можно считать этот способ неприемлемым, чуть позже выложу ссыль на настоящую excel, в которой таких проблем быть не должно.
Update 2
Ссылка на эксельку для оффлайна здесь

Рассказываю, как пользоваться.
Открываете эксельку, попадаете на лист Исходные данные

Тут надо задать данные нашего кредита и ставку по депозиту, пока пользователи не испортили smile:) задан "эталонный"
Долг 1 000 000
Процентная ставка кредита 12%
Процентная ставка депозита 12%
Срок 120 месяцев
Начальный месяц: Май 2015

Считаем, что кредит у нас исчисляется с первого числа заданного месяца, а платежи всегда в последний день месяца, в том числе и досрочные.

Остальные листы рассчитываются автоматически (за исключением дополнительных взносов).
Лист Регуляный содержит график погашения без всяких досрочек, то есть начальный


Следующий лист Досрочка содержит график с учетом досрочных платежей. В изначальном виде мы выбрали платеж в 100 000 рублей в конце первого месяца и видим в графике уменьшение ежемесячного платежа. Здесь в колонке ЧДП вы можете задавать свои досрочные платежи.


А теперь самый интересный лист Прогрессивное ЧДП. В понятие прогрессивного ЧДП здесь и далее я вкладываю следующий смысл: разница между начальным платежом и уменьшенным за счёт досрочного погашения вносится на досрочку каждый месяц, тем самым давая загадочный для многих эффект антикапитализации. Это как раз то, что делает досрочку эквивалентной депозиту. Здесь столбец ЧДП берется из предыдущего листа, а столбец Прог. ЧДП как раз показывает нам разницу между начальным платежом и текущим, на досрочку идет сумма этих столбцов и ежемесячный платеж уменьшается даже при нулях в столбце ЧДП


Лист Депозит содержит информацию о росте нашего депозита с капитализацией.
Если обратить внимание на предыдущий лист, то мы увидим, что кредит будет погашен за 99 месяцев при прогрессивной схеме.

Соответственно в депозитном листе акцентирую внимание именно на этом месяце.



И последний лист Итоги подбивает наше исследование. В принципе там всё расписано, будут вопросы обращайтесь, главная строчка выделена.


Удачи с банками.

Комментарии 27

Solyaris12  (Solyaris12)
#
Михаил,большое спасибо за расчеты.
Михаил Unembossed  (UnembossedName)
#
Цитата
Михаил,большое спасибо за расчеты.

Solyaris12

Спасибо за ваш единственный отзыв smile:)
Вадим Овчинников  (Camelot#)
#
Цитата
<div class='blog-post-quote'><span>Цитата</span>
Михаил,большое спасибо за расчеты.
<br />
<br />Solyaris12
</div>
<br />Спасибо за ваш единственный отзыв

Михаил Unembossed

Думаю отзывов мало так как слабо понятно простому обывателю данные расчеты(ну не исключаю свою слабоосведомленность в этом расчете). Видно что автор вложил много труда,но непомешало бы чуть подробнее разжевать материал,для понимания широких масс и как следствия- использования этого калькулятора))
Mike Suhanov  (KaaRD)
#
Цитата
Вадим, ну так для этого есть первые две части статьи, вы их читали?


Так из текста ЭТОЙ статьи не следует, что она, типа, продолжение/окончание цикла. Ее бы начать той парой ссылок из предыдущ. комментария. smile:)
Max Sharov
#
Спасибо за таблицу!
Михаил Unembossed  (UnembossedName)
#
Господа, обнаружил проблему расчётов, если скачать как excel на PC.
Добавил в блог
Update. Обнаружил особенность Excel, когда скачать гугльтаблицу на свой PC и открыть её в excel зачастую многие поля не пересчитываются, поэтому можно считать этот способ неприемлемым, чуть позже выложу ссыль на настоящую excel, в которой таких проблем быть не должно.
Михаил Unembossed  (UnembossedName)
#
Итак, настоящую excel, которая работает без глюков выложил здесь
RaulGonzalesBlanco  (RaulGonzalesBlanco)
#
Михаил, спасибо за Ваши труды, очень емко и понятно изложено!
Михаил Unembossed  (UnembossedName)
#
Цитата
Михаил, спасибо за Ваши труды, очень емко и понятно изложено!

RaulGonzalesBlanco

Рад, что не зря трудился smile:)
formatc  (formatc)
#
Михаил, спасибо за таблицу. нашел ошибки в своих прикидках

поясните почему в формуле Итоги!H6 есть такое выражение INDIRECT("'Прогрессивное ЧДП'!I"&A2+1).
оно прибавляет к итогу последний прогрессивный платеж ЧДП, но он вроде учтен в предыдущем выражении.
Михаил Unembossed  (UnembossedName)
#
formatc, спасибо за отзыв. Позже посмотрю и отвечу.
Михаил Unembossed  (UnembossedName)
#
formatc, вы правы, в оффлайн версии excel я исправил это, исправлю и здесь. Большое человеческое спасибо.

Хотя не, вру. В оффлайн у меня по-другому. Первое googlespreadsheat второе оффлайн excel

=SUM(INDIRECT("'Прогрессивное ЧДП'!C2:"&ADDRESS(A2+1;3;4)))+
INDIRECT("'Прогрессивное ЧДП'!I"&A2+1)+
SUM(INDIRECT("'Прогрессивное ЧДП'!H2:"&ADDRESS(A2+1;8;4)))+
SUM(INDIRECT("'Прогрессивное ЧДП'!I2:"&ADDRESS(A2+1;9;4)))+
INDEX('Прогрессивное ЧДП'!J2:J2000;A2)

=СУММ(ДВССЫЛ("'Прогрессивное ЧДП'!C2:"&АДРЕС(B2+1+1;3;4)))+
ДВССЫЛ("'Прогрессивное ЧДП'!I"&B2+1)+
СУММ(ДВССЫЛ("'Прогрессивное ЧДП'!H2:"&АДРЕС(B2+1;8;4)))+
СУММ(ДВССЫЛ("'Прогрессивное ЧДП'!I2:"&АДРЕС(B2+1;9;4)))

formatc  (formatc)
#
Я так понимаю, что и там и там описка.

в гугле нужно убрать последнюю ЧДП
в экселе нужно убрать последнюю ЧДП, и добавить остаток на счете после последнего платежа.

ну или я уже запутался совсем )
Михаил Unembossed  (UnembossedName)
#
Цитата
formatc пишет:
Я так понимаю, что и там и там описка.
в гугле нужно убрать последнюю ЧДП
в экселе нужно убрать последнюю ЧДП, и добавить остаток на счете после последнего платежа.
ну или я уже запутался совсем )

Нет, вы полностью правы smile:) Я просто не уделил должного внимания этим цифрам.
В гугле исправил все, ексель перезалью скоро
Михаил Unembossed  (UnembossedName)
#
formatc, перезалил excel. Проверьте, если не затруднит smile:uncap:
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