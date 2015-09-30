Моя история. Ошибочный платеж в адрес Билайн с Кукурузы с использованием реквизитов карты

В связи с участившимися вопросами в ветке Кукурузы решил собрать воедино свои посты по поводу решения проблемы в моем конкретном случае, надеюсь будет полезно.
Пост 1. 19.08.2015 Ссылка
Может кому будет полезно. Попал я в такую ситуацию.
Плачу за телефон (билайн) с помощью привязанной Куки и USSD кода с телефона
У товарища с тем же оператором кончились деньги, я ему предложил перевести денег.
В общем при вводе номера ошибся и первый транш ушел не туда.
Кое-как дозвонился в билайн (а сейчас это жуть как непросто попасть на живого человека через КЦ), мне сказали, что нужно предоставить выписку из банка и обратиться с заявлением в офис Билайна. Я рассказал им о том, что "банк " в Новосибе, но ничего не изменилось.
Написал вчера поздно вечером на mail@rnko.ru (можно ли получить выписку) ответ был уже утром по времени Новосиба (6:13 мск)
Добрый день!
В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для получения информации по операциям с использованием Предоплаченных карт MasterCard в Электронном кошельке на бумажном носителе Вам необходимо подать заявление о предоставлении информации об операциях в платежном кабинете через сайт oplata.kykyryza.ru после прохождения процедуры идентификации с использованием логина и пароля. Заявление заполняется в строгом соответствии с паспортом. К заявлению обязательно должны быть приложены сканы паспорта (разворот с фото и скан актуальной регистрации).
При необходимости восстановить пароль для входа в Платежный кабинет Вы можете через оператора Информационного центра (тел. 8-800-700-77-10)
Также Вы можете подать аналогичное заявление со сканами паспорта через сотрудников любой ТОА «Евросеть».
Стоимость услуги составляет 300 рублей.
В общем положил я товарищу 500 рублей, теперь думаю, стоит ли связываться за 200 рублей разницы.
Склоняюсь к тому, что интересно, как быстро они подготовят выписку, но это же сначала на почту тащиться, потом в билайн. Все это в рабочее время. smile:)
Пост 2. 3.09.2015 Ссылка
Итак, в Билайн все-таки можно подать заявление электронно. РНКО нашелся бесплатный тип подтверждения операции.
Отправьте нам заявление, заверенное Вашей личной подписью (от руки) с копией чека (выписки) и паспортными данными по факсу +7 (495)974-5996 или в отсканированном виде по электронной почте на адрес: 0611@beeline.ru.
Заявление я запросил вот это
Со второй попытки его приняли, (в первой сократил орган выдавший паспорт )
Результат я отослал в Билайн, человек ответил следующее.
В представленной Вами справке из банка не указан номер, на который совершен платеж. Просьба предоставить корректный платежный документ.
Я попытался объяснить ему, что оплачивал с привязанной карты и информация о номере в банк не передается, а передается лишь запрос на списание 500 рублей, но в ответ получил
Рекомендую Вам обратиться в банк для получения выписки, где будет указан ошибочный номер телефона.
Сейчас отправил письмо, где разжевал суть, будем смотреть.
Пост 3. 9.09.2015 Ссылка
После последнего письма ответила мне уже другой специалист. Ответила 4.09, мол разбираться будем.
Для решения Вашего вопроса составлена заявка. Пожалуйста, ожидайте дополнительного уведомления.
Вчера (8.09) прилетели мои 500 рублей без всяких "дополнительных уведомлений"
Комментарии 9
Не нашел по ссылке ничего нового. Да и вообще не понял содержимое комментария. Мне в Билайне и сказали, что выписка нужна. Что они правильно сказали?
Так по ссылки ,например, ни о какой выписке и речи нет. И как я уже сказал нет и не может быть никакой инфы в этой выписке. Так что да требовать выписку неправомерно.
По сслыке четко написано
В письме необходимо указать паспортные данные плательщика, а также обязательно приложите копию платежного документа: квитанцию или чек.
2. Я предоставил в итоге "Потдверждение операции", а не выписку. По сути это и есть квитанция.
Михаил, здравствуйте! У меня аналогичная ситуация сложилась с Билайн. Борюсь с ними уже два месяца. Требуют выписки из банка, банк даёт выписку с неполным указанием номера. Билайн , конечно же, это не устраивает. Уже не знаю как быть.
К сожалению не смогу здесь помочь, так как в моем случае оплата вообще без указания номера. Вернее номер оплаты знает только Билайн, а не банк. При оплате с указанием номера в каком-либо банке ситуация должна регулироваться по приведенной Десперадо ссылке http://moskva.beeline.ru/customers/help/mobile/balans-i-oplata-nomera/oshibochnyy-platezh/
И да, банк то назовите (и способ оплаты).
Михаил, сумма более 5000р))) банк ВТБ 24. В самом Билайне сказали, что никогда ни с какими банками проблем не было, все дают нормальную выписку и все. А тут , в ВТБ говорят, что ничем помочь не могут и указывают последние 4 цифры в выписке ( мол у них так программа выставляет, ничего сделать нельзя). 😒 Есть ли смысл в главный офис Билайна обращаться?
Ситуация и сама проблема сильно отличаются от моих.
Поэтому предлагаю создать тему на форуме в соответствующем разделе, наверняка кто-то сталкивался.