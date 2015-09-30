Моя история. Ошибочный платеж в адрес Билайн с Кукурузы с использованием реквизитов карты

В связи с участившимися вопросами в ветке Кукурузы решил собрать воедино свои посты по поводу решения проблемы в моем конкретном случае, надеюсь будет полезно.Может кому будет полезно. Попал я в такую ситуацию.Плачу за телефон (билайн) с помощью привязанной Куки и USSD кода с телефонаУ товарища с тем же оператором кончились деньги, я ему предложил перевести денег.В общем при вводе номера ошибся и первый транш ушел не туда.Кое-как дозвонился в билайн (а сейчас это жуть как непросто попасть на живого человека через КЦ), мне сказали, что нужно предоставить выписку из банка и обратиться с заявлением в офис Билайна. Я рассказал им о том, что "банк " в Новосибе, но ничего не изменилось.Написал вчера поздно вечером на mail@rnko.ru (можно ли получить выписку) ответ был уже утром по времени Новосиба (6:13 мск)В общем положил я товарищу 500 рублей, теперь думаю, стоит ли связываться за 200 рублей разницы.Склоняюсь к тому, что интересно, как быстро они подготовят выписку, но это же сначала на почту тащиться, потом в билайн. Все это в рабочее время. smile:)Итак, в Билайн все-таки можно подать заявление электронно. РНКО нашелся бесплатный тип подтверждения операции.Заявление я запросил вот этоСо второй попытки его приняли, (в первой сократил орган выдавший паспортРезультат я отослал в Билайн, человек ответил следующее.Я попытался объяснить ему, что оплачивал с привязанной карты и информация о номере в банк не передается, а передается лишь запрос на списание 500 рублей, но в ответ получилСейчас отправил письмо, где разжевал суть, будем смотреть.После последнего письма ответила мне уже другой специалист. Ответила 4.09, мол разбираться будем.Вчера (8.09) прилетели мои 500 рублей без всяких "дополнительных уведомлений"