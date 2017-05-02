Народные ОФЗ, ОФЗ для населения или ОФЗ-н

Итак, что есть эта бумага

Самый простой эквивалент для знакомого с вкладами человека - это непополняемый вклад с выплатой процентов каждые полгода с льготным расторжением. Надеюсь, что это такое, пояснять не надо.

Как и когда купить?

Доходность

Код # Дата Длит Ставка Размер 1 01.11.2017 189 7,5% 38,84 2 02.05.2018 182 8,0% 39,89 3 31.10.2018 182 8,5% 42,38 4 01.05.2019 182 9,0% 44,88 5 30.10.2019 182 10,0% 49,86 6 29.04.2020 182 10,5% 52,36

8,86%

Что мы получим если будем гасить досрочно?

Примеры расчетов

Код 1 01.11.2017 189 7,5% 38,84 2 02.05.2018 182 8,0% 39,89 3 31.10.2018 182 8,5% 42,38

Код 4 01.05.2019 182 9,0% 44,88

Как итог скажу, инструмент рабочий, подойдет тем, кто считает, что на горизонте трех лет курс рубля будет стабилен, а ставки по депозитам продолжат снижение. При этом вы получаете надежность Сбербанка (не абсолют, конечно), со ставками выше

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(16:35 3.05.2017)