Народные ОФЗ, ОФЗ для населения или ОФЗ-н

Страхов у нашего многократно обманутого народа миллион, а финансовой грамотности больше не намного с лихих 90х, советских (и даже 2007й все помнят)
Скажу только одно, не думайте, что в случае дефолта по этим бумагам, банки отдадут ваши вклады.
Так же не стоит думать о том, чтобы вести себя как валютные ипотечники при очередной девальвации рубля.
Мое мнение заключается в том, что "кидок", если он и будет, будет через инфляцию.
Это запись о том, как эту облигацию потреблять.
Оговорюсь, что я сам не до конца разобрался в деталях реализации, поэтому жду исправлений в комментариях. Также запись дополняется и обновляется. Хочется выложить побыстрее, пока актуально.
Для начала рекомендую ознакомится с презентацией МинФина, там можно почерпнуть немало информации в том числе и о том, чем бумага отличается от депозита http://minfin.ru/common/upload/library/2017/04/main/2017.03.23_Prezentatsiya_OFZ-n.pdf
Итак, что есть эта бумага
Это государственная бумага, по которой покупатель будет получать купоны (проценты), а ее тело получит в конце срока или при досрочном погашении. Срок размещения три года, но можно забрать и раньше.
Самый простой эквивалент для знакомого с вкладами человека - это непополняемый вклад с выплатой процентов каждые полгода с льготным расторжением. Надеюсь, что это такое, пояснять не надо.
Как и когда купить?
Купить можно у агентов. Пока, да скорее всего так и останется, их два. Сбербанк и ВТБ24, подробности рассказывать не буду, можно посмотреть по ссылкам ниже
http://www.sberbank.ru/ru/person/investments/broker_service/ofz-n
https://www.onlinebroker.ru/services/ofz-n/
По сути заключается брокерский договор, для ОФЗ-н в тарифах есть отдельная графа. Эти тарифы согласованы с МинФином и одинаковы. Заключаются в том, что при покупке и досрочном погашении бумаг, вы платите комиссию агенту, размер которой зависит от объема приобретения.
После беглого осмотра тарифов вроде как плата за обслуживание не найдена. Но я в этом не уверен. Брокеры умеют прятать комиссии.
Вы скажете: "Что за дела, какая комиссия? Я даю деньги в долг, а мне еще платить комиссию?"
Банки - коммерческие организации, деньги, на которые вы купите эти бумаги пойдут не им, а МинФину, поэтому за услуги они должны что-то получить.
Купить можно по рабочим дням. День старта продаж 26.04.2017.
Выяснилась дичь (смотрите ссылки в конце статьи), ВТБ24 производит сделку почти неделю, я пока не понял касается ли это только ВТБ или это Минфин исполняет, но это реально за гранью. Героиня получила лучшие условия, однако ж несколько дней ее деньги просто болтались на брокерском счету. Не могу понять, как же так.
Доходность
Для того, чтобы комиссия не сделала бесполезной покупку этих бумаг, Минфин пошел нерыночным путем, он сделал доходность по ОФЗ-н больше тех ОФЗ, которые обращаются на рынке.
К слову, на рынке на момент размещения первого выпуска доходности чуть больше 8%. Какую доходность дает МинФин? Доходность больше, даже с учетом комиссий, но, как я раньше упоминал ОФЗ-н - это аналог трехлетнего вклада со льготной ставкой досрочного расторжения. Мы можем посчитать ставку, которая будет, если держать бумаги до конца.
Такие понятия как накопленный купонный доход (НКД) и комиссия банков за погашение, правила Минфина и меняющийся номинал бумаги делают ставку сложно считаемой и уникальной на каждый день.
На вопрос, какая же ставка будет, если додержать бумагу до конца все три года тоже не существует однозначного ответа, так как не все данные известны. На 27.04 данные есть на первые 3 дня, поэтому посчитаем доходность при покупке в день старта продаж и опишем алгоритм расчета стоимости.
Во-первых, чтобы срок действия нашего "вклада" был 3 года, бумагу надо купить до конца недели, то есть 26.04-28.04, так как дата ее погашения не плавает, а известна (29.04.2020).
Что нам придется отдать за бумагу?
1. НКД (это как начисленные, но не выплаченные проценты по вкладу, рассчитываются каждый день, увеличиваются также)
2. Стоимость (несмотря на то, что номинал известен и составляет 1000 рублей, стоимость будет определяться на каждую неделю и будет зависеть от ставок на рынке). Если доходности по рыночным ОФЗ станут 7%, то бумага будет продаваться дороже номинала на 3-4%.
3. Комиссия агенту. Они известны:
(минимум) 30 000 - 50 000 рублей : 1.5%,
50 000 - 300 000 : 1%
300 000 - 15 000 000 (максимум) : 0.5%
Комиссия взимается и при покупке, и при погашении. При погашении только в том случае, если оно досрочное.
Соответственно максимальная ставка будет, если купить бумаг минимум на 300 000 рублей минимум и продержать их до погашения (чтобы не платить вторую комиссию).
4. Еще одна возможная статься расхода (но при погашении) - это НДФЛ. Налог с купона как и по классическим ОФЗ не взимается, но вот, если вы купили бумагу по котировкам ниже номинала (<100%), то на разницу должны заплатить налог. Кстати, следуя логике брокерских счетов, комиссия должна уменьшать налоговую базу, но подробностей пока не знаю. Ниже есть пример расчета с покупкой сабжа ниже номинала, но так как я не уверен, как его считать, пока не исправляю.
Считаем доходность.
Доход в процентах D = 100%*K / (P*N/100% + NKD + C) (K - полученные купоны, P - стоимость в процентах, N - номинал, C - комиссия)
1. НКД. В день выпуска он равен 0 рублей. На следующий день будем считать по формуле ниже.
2. Стоимость на первые дни нам известна. Это 100% номинала, то есть 1 000 рублей. Значит на 300 000 мы можем купить 300 бумаг. Минфин будет публиковать стоимость бумаги на каждую неделю. Думаю, на следующей, она будет дороже.
3. Комиссия агенту - 0.5% (мы считаем самый лучший случай)
Для того, чтобы вычислить K суммируем все купоны из таблицы с сайта минфина
Код
# Дата Длит Ставка Размер 1 01.11.2017 189 7,5% 38,84 2 02.05.2018 182 8,0% 39,89 3 31.10.2018 182 8,5% 42,38 4 01.05.2019 182 9,0% 44,88 5 30.10.2019 182 10,0% 49,86 6 29.04.2020 182 10,5% 52,36
38,84 + 39,89 + 42,38 + 44,88 + 49,86 + 52,36 = 268,21 - это наши проценты (K).
P = 100% (1), N = 1000 рублей, NKD = 0 рублей
Доход в процентах 100% * 268,21 / (100*1000/100 + 0 + 5) = 26,6876%
Годовой процент (как если бы проценты платили в конце срока) = D / T * 365 (T - дней до погашения). Т также суммируем из таблички длительности купонов (или просто вычитаем из даты погашения бумаг дату покупки, получаем 1099.
26,6876% / 1099 * 365 = 8,86%
В этом проценте не учтено реинвестирование купонов (их можно положить например на вклад или купить еще ОФЗ-н), поэтому конечная максимальная ставка составит около 9%
Если вы покупаете бумагу не в первый день, то к ней добавится НКД, он станет ненулевым, он также публикуется на сайте Минфина, но мы можем его рассчитать.
Алгоритм следующий. Определяем купонный период из таблицы выше. Например 30 мая 2017 попадает в первый купонный период (26.04.17 - 31.10.17).
Дневной НКД в этом периоде составляет 38,84(размер)/189(длит) ~ 21 копейку. Для получения НКД на нашу дату
(D - DK)*K/TK и округлить до копеек.
38.84/189*(30.05 - 26.04) = 6.99.
Для того, чтобы посчитать доходность при покупке 30 мая, надо использовать этот купон, но стоимость бумаги на тот момент нам сейчас неизвестна.
Что мы получим если будем гасить досрочно?
Как и в длинных депозитах со льготным расторжением ставка досрочного расторжения растет в зависимости от срока нахождения средств на вкладе.
Минфин дабы стимулировать нас делать среднесрочные вложения (а срок до года ведомство не считает средним) за досрочное погашение до истечения этого года предусмотрел суровую кару.
Нам вернут вложенные средства без дохода, но комиссии нам не вернут. А их будет две (вход и выход), доходность будет -1% - -3% (в зависимости от суммы) за срок размещения, что при ставках в рублях на уровне 8-9% просто караул. Бумага никоим образом не предназначена для владения менее года
Плюс еще забавный момент, сейчас (вторая неделя обращения) стоимость облигации ниже номинала, если бы она была выше, то нам бы вернули по 1 000 рублей за бумагу.
После того, как пройдет год, условия будут лучше, но тоже не шоколад.
Во-первых, начальную стоимость возвращают только если она не больше номинала, как и в первом случае.
Во-вторых, комиссии никуда не денутся. Их также будет две.
Но в отличии от первого случая, тут мы получим весь НКД до дня погашения. И даже можно посчитать реальную ставку в зависимости от срока. Но предварительно уже должно стать понятно, что бумаги эти надо лучше держать до конца. Точнее так, рассматривать их досрочное погашение только в том случае, если деньги ну очень понадобились или ставки стали такими, что легче расторгнуть и получить, скажем -1% и положить под 20%, чем пропустить всю свистопляску (вроде 2008-9, 14-15).
Примеры расчетов
Для начала, как указывали в комментариях.
1. Покупаем непосредственно перед первым купоном, держим до конца
Конечно, смешно это предполагать, но, допустим, бумаги будут стоить около номинала.
Затраты, напоминаю P*N/100% + NKD + C
Стоимость (P*N/100%) мы берем равной номиналу.
На 31 октября НКД будет равняться полному первому купону 38,84 - это длительность первого купонного периода
Комиссия брокера не берется с НКД, поэтому на одну бумагу при сумме покупки больше 300 бумаг будет 5 рублей на бумагу.
Затраты будут 1000 + 38,84 + 5.
На завтра (1.11.2017) мы должны получить 38,84 рубля в качестве купонной выплаты, которую мы можем снова направить на покупку облигаций.
Но правда сумма покупки облигаций должна быть приличной (если цена за штуку 1000, то от 773 штук), ну ладно, в конце концов мы можем считать хоть от 15 миллионов, поэтому даже комиссию возьмем снова 0.5%, для получения максимальной доходности.
Возьмем для ровного счета 10 миллионов, тогда и купон будет больше 300К.
Затраты 10000*(1000 + 38,84 + 5) = 10438400 + комиссия за реинвестирование купона (388000 * 0,5% = 1940) - некратный остаток от купона (400) = 10439940
И имеем 10388 бумаг. Все дальнейшие купоны (39,89 + 42,38 + 44,88 + 49,86 + 52,36) * 10388 составят 2382695,56
Считаем доходность. 2382695,56 / 10439940 = 22,823% за срок 911 дней или 9.14%! простой доходности.
Но это все сказки про белого бычка, номинал будут подбирать так, чтобы доходность соответствовала рыночной.
Да и покупать эти бумаги можно только первые полгода, так что после выплаты первого купона, наверное будет уже нельзя. Но этот купон можно положить на обычный вклад.
2. Покупаем сегодня (3.05.2017), под новый год нам срочно понадобились деньги
Тут даже считать нечего, заплатим НКД + цена*номинал + комиссия, вернут все то, что заплатили без комиссии и еще за погашение комиссию возьмут, то есть получим отрицательный процент в размере двух комиссий от номинала.
Однако, если бы цена была выше 100% номинала, то потери были бы больше.
Допустим цена за бумагу при покупке 101%, НКД 1.44, покупаем больше чем на 300К, чтобы комиссия была минимальна.
Затраты N*(1010 + 1.44 + 5,05), будет получен купон в ноябре (38,84), возвратят (1000 (не больше номинала) + 1.44 - 38,84 (купон нам не оставят, нет) - 5.05)
996,39 / 1016,49 = 0,9802% то есть будут потеряны 2% от первоначальных вложений, из них на комиссиях 1%.
3. Покупаем сегодня (3.05.2017), под конец следующего года (2018) нам срочно понадобились деньги (29.12.2018). Саж
Цена 99,8421% НКД 1,85 сумму естественно берем больше 300К.
Купоны, которые мы успеем получить
Код
1 01.11.2017 189 7,5% 38,84 2 02.05.2018 182 8,0% 39,89 3 31.10.2018 182 8,5% 42,38
Затраты за бумагу: Стоимость 998,421, НКД 1,85, комиссия за вход 4,99 = 1005,26
Получим купоны: 38,84+39,89+42,38 = 121,11
НКД: С последнего купона 31.10 до нашей расчетной даты 59 дней. Размер суточного купона вычисляем из четвертого купонного периода (оттуда берем размер и длительность)
Код
4 01.05.2019 182 9,0% 44,88
Итого НКД = 44,88/182*59 = 14,55
Нам возвращается 998,42 (номинал) + 14,55(НКД) + 121,11 (сумма купонов) - 4,99 (комиссия за досрочный выкуп, такая же как за вход) = 1129,09
Профит: 1129,09 - 1105,26 = 123,83
Дней мы продержали 605
123,83 / 1005,26 = 12,32%
12,32% / 605 * 365 = 7,43%
В принципе не так уж плохо для досрочного "расторжения вклада"
Как итог скажу, инструмент рабочий, подойдет тем, кто считает, что на горизонте трех лет курс рубля будет стабилен, а ставки по депозитам продолжат снижение. При этом вы получаете надежность Сбербанка (не абсолют, конечно), со ставками выше
Вы должны понимать, что от времени входа в бумагу очень сильно зависит ее выхлоп, на второй неделе продаж цена упала (есть две версии на этот счет) и оказалось, что выгоднее было купить их на второй неделе, чем на первой. Дальше будем смотреть.
Также бумага подойдет обладателям суммы сбережений в рублях больше АСВ, в планах которых нет желания раскладывать ее по разным банкам с сопоставимой доходностью. Причин хранить столько денег в рублях миллион (ну или миллион четыреста тысяч
Полезные ссылки
Сайт Минфина
Презентация ОФЗ-н
FAQ по ОФЗ-н
Условия эмиссии и обращения ОФЗ-н
Калькулятор стоимости облигаций (без учета комиссии)
Параметры выпуска 53001RMFS (НКД, стоимость)
Сайты банков
Хоть они и похожи, но все же
Тарифы Сбербанка по брокерскому обслуживанию физлиц (в том числе и ОФЗ)
и информация об ОФЗ-н
Тарифы ВТБ24
и информация об ОФЗ-н
Банки.ру
Опыт покупки в ВТБ24 (дичь неделя!)
Ветка форума про сабж
(16:35 3.05.2017)
Комментарии 23
Конечно предвидеть цену 24 октября 2017 года невозможно, но если она будет номинал+накопленный доход. То лучше купить в октябре, чтобы получить купон 1 ноября. А остальные деньги будут вложенны с купоном 2, 3, 4, 5 и 6. Доходность будет выше
"Соответственно максимальная ставка будет, если купить бумаг минимум на 300 000 рублей в первый день (ну ладно дни) и продержать их 3 года." (с)
Конечно предвидеть цену 24 октября 2017 года невозможно, но если она будет номинал+накопленный доход. То лучше купить в октябре, чтобы получить купон 1 ноября. А остальные деньги будут вложенны с купоном 2, 3, 4, 5 и 6. Доходность будет выше
А вы не поняли, что НКД при этом нужно заплатить за полгода?
Если за полгода заплатить НКД доходность будет уже не 8,86% а сколько?
Будет зависеть от цены, по которой сможете купить спустя полгода. Она, очень вероятно будет выше номинала.
Запись дополнил (про досрочное погашение).
Так я получу через неделю это доход обратно и могу вложить куда угодно. А дальше с номинала буду получать 2,3,4,5 и 6 купон. (8 - 8,5- 9- 10- 10,5 %)
Я кажется понял, что вы имеете ввиду.
Ну конечно при прочих равных бумага будет стоить все дороже и дороже, так как дальние купоны все выше и выше.
Вот разберется народ с тем, как формируется цена, заживем
Если за полгода заплатить НКД доходность будет уже не 8,86% а сколько?
Если сложить купоны 2+3+4+5+6 . То получится 46% минус 0,5%=45,5% делим на 5=9,1%
Про НДФЛ ничего нет, а он там может быть ненулевой.
Согласен, забыл. Я так понимаю налог будет только при покупке ниже номинала и удерживании до погашения?
Про НДФЛ ничего нет, а он там может быть ненулевой.
Согласен, забыл. Я так понимаю налог будет только при покупке ниже номинала и удерживании до погашения?
Кроме того, при погашении обычных ОФЗ ВТБ-24 отрицает, что он - налоговый агент (может дать справки, но с налоговой сами разбирайтесь). В случае же ОФЗ-н его в приказе заставляют им быть.
Еще интересный момент выяснился. Дата погашения - 29.04.20, то есть прямо перед майскими. Зная ВТБ-24, они выплатят/выведут не ранее 30, а то и после майских (4.05.20). Доходность уменьшится.
Про НДФЛ ничего нет, а он там может быть ненулевой.
Согласен, забыл. Я так понимаю налог будет только при покупке ниже номинала и удерживании до погашения?
Кроме того, при погашении обычных ОФЗ ВТБ-24 отрицает, что он - налоговый агент (может дать справки, но с налоговой сами разбирайтесь). В случае же ОФЗ-н его в приказе заставляют им быть.
Еще интересный момент выяснился. Дата погашения - 29.04.20, то есть прямо перед майскими. Зная ВТБ-24, они выплатят/выведут не ранее 30, а то и после майских (4.05.20). Доходность уменьшится.
Купонный доход по государственным и муниципальным облигациям не облагается налогом. Это прописано в НК, да и указано в презентации. Там указано, что облагается доход от реализации, а без учета купона такой доход может быть получен только при покупке ниже номинала, кроме того, по идее комиссия агента должна уменьшать налоговую базу. Похоже налог считать интересно только при покупке значительно ниже номинала.
С майскими праздниками... надеюсь ВТБ укажут на то, что охренел со своим недельным ожиданием.
А налоговый вычет по этим ОФЗ-Н можно будет получить?