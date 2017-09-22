Последний авокадо РосСтата

Я уже предвкушаю недовольство (скажем мягко) в комментариях, потому что "люди ходят в магазин". Не то, чтобы я думал, что этот пост прочитают много людей, но тема очень болезненная для многих, как я заметил.
Но, если хоть кто-то изменит или хотя скорректирует свою точку зрения, я уже буду доволен.
На данный момент Банк России реализует политику таргетирования инфляции, это означает, что в первую очередь все его действия направлены на установления ее в заданном диапазоне.
При этом экономический рост и курс валюты пока не рассматриваются в приоритете.
Вы скажете, что стабильного курса не будет низкой инфляции, а без экономического роста вообще ничего не будет.
Но
а) примеры других государств (например Норвегия и Евросоюз в общем) показывают, что даже при девальвации им удается удержать низкую инфляцию. Да для этого надо попутно снижать зависимость от импорта.
б) экономический рост по моему мнению будет следующим таргетом, если инфляция продержится на уровне таргета в 4% несколько лет.
Но я на самом деле хотел поговорить несколько о другом.
90% людей, которые говорят об инфляции используют фразы "Росстат врет", "я самостоятельно хожу в магазин", "вы счет за ЖКХ видели", "Какие 4%, все 25!", "Нарисуют как Путин (Эля) скажет"
Инфляцией у нас называют индекс потребительских цен (ИПЦ), этот индекс рассчитывается по довольно полному набору товаров и услуг, потреблямых населением.
Заметьте не вашей семьей, а населением в самом общем смысле.
Вы скажете: "Это средняя температура по больнице!!!". Извините, критикуете, предлагайте, какие идеи есть еще помимо "средней температуры по больнице" для расчета всего одной цифры.
Стоимость денег не выражается только в цене на картошку, как и только на горячее водоснабжение. Даже если в структуре расходов вашей семьи это занимает 90%.
- Те люди, которые говорят о 25% до сих пор переживают шок повышения цен в конце 2014 и 2015м, это просто привычка сравнивать цены до и после. Когда мы говорим о 4% инфляции, мы сравниваем цены сейчас и цены год назад. А год назад уже был не 2013-2014 и даже не 2015й.
- Про "Счет за ЖКХ", ЖКХ как раз отличаются тем, что цены на них изменяются довольно близко к инфляции, отклонения есть, например в Москве в июле 2017 почему-то цены повысили в среднем процентов на 7, когда инфляция в прошлом году была около 5.4%. В моей Туле цены были повышены в рамках инфляции.
- "Нарисуют". Простор для манипуляции есть, но он заключается не в неправильных расчетах, а в выборе методики. Методику Росстата очень часто критикуют, однако 99% критикующих ее в глаза не видели, причем даже не собираются туда смотреть.
Товары и услуги в ИПЦ определяются согласно весам. Веса эти берутся не от балды, а в соответствии с долей потребления товаров и услуг по всей стране (в деньгах, например хлеб не так дорого стоит, хотя многие едят его по буханке в день). Это значит, что если у определенного товара вес 10%, и, допустим, есть такой период, где на этот товар цена изменилась в 3 раза, а остальные (входящие в ИПЦ) товары и услуги не изменились в цене, то ИПЦ вырастет на 20% (0.3+0.9) / (0.1 + 0.9) = 1.2. А если его вес 1%, то всего на 2%. Надеюсь понятно.
Теперь интересное, посмотрим эти самые веса на 2017 (они ребалансируются каждый год).
Крупное деление: Продукты (продовольственные товары) 38.8%, промтовары (непродовольственные товары) 35,67%, услуги 26,25%.
Теперь перечислю самые главные товары с весами более 3%
ЖКУ - 9,48%
Мясопродукты 9,44%
Легковые автомобили 5,97%
Одежда 4,99%
Алкогольные напитки 4,71%
Не указанные непродовольственные товары 4,26%
Не указанные услуги 3,92%
Плодовоовощная продукция 3,35%
Бытовые услуги 3.1%
Молоко и молочная продукция 3,07 полный список на скрине.
Здесь можно смотреть всю статистику Росстата по ценам, наиболее полные (помесячные данные) у нас есть за август (рекордная дефляция за историю наблюдений).
Подробный отчет по августу
Дефляция в августе по отношению к июлю составила -0.5% (за счет плодовоовощной продукции, конечно), годовая (август к августу) составила 3.3% (исторический минимум, если не ошибаюсь)
За счет чего мы получили инфляцию год к году 3.3%, когда к августу прошлого года цены на молочку выросли почти на 9%, сливочное масло на 23%, алкоголь на 4%, бензин на 5%, коммуналка в районе 5.2%, сигареты на 11%.
- За счет других товаров и услуг подевевших или подорожавших ниже инфляции, а это (из высоких весов) мясо и птица 1%, по автомобилям сходу статистики не нашел (доллар дешевле, поэтому вряд ли сильно подорожали), овощи -0.8%, бытовые +3.6%
- Масло входит в группу "Масло и жиры", которая занимает всего 1.2% доли в ИПЦ, при этом подсолнечное масло подешевело, табачные изделия также занимают 1%, прирост цен на них дает приблизительно +0.1% к ИПЦ, остальные товары кроме молочки дали не такой сильный прирост над индексом
- Овощи дешевле чем в прошлом году в силу позднего лета, то что в прошлом году дешевело в июле, в этом начало дешеветь в августе.
В общем по прикидкам картина сходится.
Теперь по группам. Наверняка кто-то напишет, что молочка за год подорожала на все 20%, но вы должны понимать, что сюда входит не только молоко, а и вся другая молочная продукция, которая могла дорожать не столь стремительно.
Если молоко определенной марки, которое вы всегда приобретаете, подорожало на 30%, это не значит, что вся молочка подорожала на 30%, не значит, что этот производитель представлен во всей стране, не значит, что это молоко вообще покупает более сотой процента населения.
Это ваша инфляция, стоимость денег она отражает, но только для вас., нас таких как вы много.
Ну и да, есть независимые источники вроде сайта Ценомер, где также не видно никаких 25% инфляции (хоть там и нет услуг и промтоваров).
Что я хотел сказать.
1. Да, это инфляция от Росстата "средняя температура по больнице", но именно она отражает поведение цен для десятков миллионов людей. Ваша личная инфляция не отражает изменение ценности рубля в масштабах всей не самой маленькой экономики
2. Критикуете методику, прочтите ее, поговорим детальнее.
3. Инфляция кажется до сих пор огромной из-за того, что люди не оправились от кризиса, постоянно идет сравнение с ценами "до Крыма", также упали реальные доходы населения и теперь на товары и услуги в среднем уходит большая часть зарплаты
4. Инфляцию порождают не только монетарные факторы. Ее порождают инфляционные ожидания. Вы не верите в низкую инфляцию, а значит более терпимо относитесь к повышению цен, в масштабе экономики это позволяет производителям и продавцам товаров и услуг повышать цены, что порождает новый виток замкнутого круга ожидания-инфляция. Это очень важно. Я понимаю, что в нашем молодом государстве тяжело верить в низкую инфляцию, но я призываю дать шанс, вернее просто задуматься.
5. Если вы думаете, что Росстат нас дико обманывает, представьте на сколько бы отличалась инфляция на длинном промежутке времени (от 10 лет) с учетом сложного процента. В разы! Я лично этого не наблюдаю. Можно сравнить например по буханке хлеба (есть кто помнит, сколько она стоила 20 лет назад?)
Отдельной ремарки заслуживает качество товаров, а иногда и услуг. Да, не смотря на то, что инфляция падает, упало и качество товаров, я разделяю эту точку зрения. Упало оно из-за снижения конкуренции (контрсанкции) и падения реальных доходов населения.
Этого Росстат скорее всего учесть не может. Эта организация собирает и анализирует огромный пласт данных, если бы они еще пробовали эти продукты , то данные выходили бы не еженедельно (сокращенно) и ежемесячно (полно), а раз лет в 5.
Жду к комментариях продолжения криков (сосиски подорожали в 2 раза с 2013 года!), я уже заметил, что объяснить все это людям довольно сложно, однако я хотя бы попытался.
Update: На разных ветках форума встречаю заблуждения относительно методологии. Приведу ее краткое описание.
Этап I. Отбор товаров и услуг, мест для наблюдения за ценами и собственно цен.
1. Отбор населенных пунктов.
Здесь заметим, что исследуются только города (думаю причину объяснять не надо). Общее количество исследуемых городов, как правило 2-4 в каждом субъекте федерации, выбираются так, чтобы наиболее отражали особенности региона, не расположенные слишком близко друг к другу
2. Отбор организаций. Наблюдаем разные места. Для продуктов магазины и рынки. Формы собственности и размеры тоже берутся разные. Отбор организаций проводится по принципу "для массового потребителя", то есть не берутся в расчет бутики
3. Отбор товаров и услуг.
Един для всех субъектов. Выбираются товары и услуги, которые наиболее часто потребляются населением. На каждый товар собирается не менее 5 котировок (цена в определенной точке). Если товар или услуга в широком ассортименте и разброс цен велик, то собирается большее количество котировок. Цены для расчета месячной инфляции регистрируются с 21го по 25е число каждого месяца.
Не подлежат регистрации всякие товары для льготных категорий граждан, регистрируются как импортные, так и российские товары.
Скидочные товары учитываются, но с оговорками. Скидка должна быть доступна всем, действовать не менее недели, не регистрируется уценка по причине ненадлежащего качества или повреждений, а также на остатки (последняя пара обуви) или в связи с закрытием точки (организации). Она не должна быть обусловлена покупкой более одного товара.
Этап II. Расчет индекса (ИПЦ по всей стране)
Определяется доля потребления каждого товара в общей структуре расходов, для групп товаров. Она определяется на год, таблицу приводил выше. Структура определяется по итогам выборочного обследования домохозяйств (то есть опросы. А как иначе?)
Отвечая на вопрос, учитывается ли население региона при определении общего ИПЦ, да, учитывается, но не напрямую, а через объемы потребления.
Вкратце и без формул, сначала считаем средний индекс по каждому городу на основе изменения средних цен за период.
Затем вычисляем региональный индекс, который зависит от городского, доли населения в городе от субъекта и расходов на потребление этого товара
Затем на базе регионального и расходов региона на каждый товар вычисляется общий ИПЦ.
Увидел и недовольство подбором весов товаров в индексе
Не вижу ничего странного, что средний объем потребления ЖКХ составляет около 10%. Мы же не Европа, где ЖКХ занимает значительно большую долю расходов. Коммуналка у нас, представьте, дешевая.
Комментарии 14
И дело не в конкретных цифрах, а в сказочке, которая властью скармливается народу... Я, честно скажу, когда первый раз услышал, про угрозу дефляции в нашей стране - чуть не поперхнулся)))) Чего они там курят???))))
Но.. как Вы правильно заметили - курс доллара сильно упал, по сравнению с прошлым годом, а тем паче позапрошлым. по идее цены должны тупо упасть, но что мы видим? - правильно - они все равно растут...
И сдается мне, когда/если будет скачок доллара, и он опять стане стоить 70р, а то и больше - мы увидим инфляцию в районе 20-30% моментально. Ну и оправдание у них есть))) это все буржую козни строят. Поэтому, на мой взгляд, экономической нагрузки эти цифры не несут никакой, к сожалению... Отсюда и ощущение у народа, что им опять "втюхивают" пургу
Подход мне нравится, но в рассуждениях "народа" о том, что цифры дутые есть не просто зерно истины, а сама истина.
И дело не в конкретных цифрах, а в сказочке, которая властью скармливается народу... Я, честно скажу, когда первый раз услышал, про угрозу дефляции в нашей стране - чуть не поперхнулся)))) Чего они там курят???))))
Но.. как Вы правильно заметили - курс доллара сильно упал, по сравнению с прошлым годом, а тем паче позапрошлым. по идее цены должны тупо упасть, но что мы видим? - правильно - они все равно растут...
И сдается мне, когда/если будет скачок доллара, и он опять стане стоить 70р, а то и больше - мы увидим инфляцию в районе 20-30% моментально. Ну и оправдание у них есть))) это все буржую козни строят. Поэтому, на мой взгляд, экономической нагрузки эти цифры не несут никакой, к сожалению... Отсюда и ощущение у народа, что им опять "втюхивают" пургу
1. Цены растут практически во всем мире, это нормально при существующей модели экономики.
2. Нет, нет, цифры главное, ваши ощущения или политические взгляды - это шелуха.
Хотите возразить, принимаю только факты, а в экономике это цифры.
Судя по описанию, в расчетах не участвует кол-во жителей региона расчета.
Пример, как я понял: если в Москве, с 10 млн. жителей, молоко подорожало на 30%, а в маленьком городке, с 0,1 млн жителей, молоко вообще не подорожало. То общая инфляция по молоку будет 15%. Хотя для 10 млн.чел она все таки составляет 30%.
Судя по описанию, в расчетах не участвует кол-во жителей региона расчета.
Пример, как я понял: если в Москве, с 10 млн. жителей, молоко подорожало на 30%, а в маленьком городке, с 0,1 млн жителей, молоко вообще не подорожало. То общая инфляция по молоку будет 15%. Хотя для 10 млн.чел она все таки составляет 30%.
А вы читали методологию? Я так скажу, не надо считать себя умнее профессионалов.
Формула подсчета средней цены на товар учитывает долю потребления этого товара в регионе.
В общем в качестве коэффициента для каждого региона и каждого товара используется доля потребления этого товара в общем объеме потребления.
Методология здесь http://www.gks.ru/bgd/free/meta_2010/IssWWW.exe/Stg/2015/met-734.docx
Страница 59
курс доллара сильно упал, по сравнению с прошлым годом, а тем паче позапрошлым. по идее цены должны тупо упасть, но что мы видим? - правильно - они все равно растут...
Могу привести обратный пример который наблюдал лично. Изделие японской промышленности для самых маленьких потребителей. Чистый импорт за валюту. После существенного роста цен в 2014-2015 плавно снижались в стоимости вместе с курсом валюты и от зафиксированных мной пиков упали к настоящему времени на 25%!!!
Если что, цены наблюдал в одном и том же магазине где ассортимент постоянен. Так что снижение цен на импорт имеется
Применение необоснованных, неправильных коэффициентов и тп..
При инженерных расчетах - это то, что делает их полностью бессмысленными, а то и опасными
При экономических расчетах манипулирование коэффициентами отсутствует?
«Существуют виды лжи: ложь, наглая ложь и статистика» вроде так Марк Твен утверждал.
Манипулирование выборкой и тп не только ВЦИОМ освоил
Ну и что не так.
Правильность расчетов по ошибочной, по неправильно подобранной методике.
Применение необоснованных, неправильных коэффициентов и тп..
При инженерных расчетах - это то, что делает их полностью бессмысленными, а то и опасными
При экономических расчетах манипулирование коэффициентами отсутствует?
«Существуют виды лжи: ложь, наглая ложь и статистика» вроде так Марк Твен утверждал.
Манипулирование выборкой и тп не только ВЦИОМ освоил
Ну и что не так.
То, что манипулятор - это вы. Без цифр и голословно
Вот по самым дешевым машинкам: http://www.avtogermes.ru/sale/lada/granta/ и https://web.archive.org/web/20080305001623/http://avtogermes.ru:80/sale/lada/lada-1118/price/
369900/238200=1.5529 за 10 лет с двумя кризисами - инфляция 4.5% в год!!!
Данные росстата элементарно проверяются временем. Берем, например, цены за 2008г в web.archive.org, индексируем их по официальной инфляции, и сравниваем с нашими ценами.
Вот по самым дешевым машинкам: http://www.avtogermes.ru/sale/lada/granta/ и https://web.archive.org/web/20080305001623/http://avtogermes.ru:80/sale/lada/lada-1118/price/
369900/238200=1.5529 за 10 лет с двумя кризисами - инфляция 4.5% в год!!!
Тут мне в одной ветке человек, причем довольно разумный сказал, что у него инфляция 20%. И его не волнует, что там у всех, у него вот 20%))
Ну тут возникает закономерное желание вместо "общей" инфляции считать инфляцию по каким-то группам населения. Составлять разные потребительские корзины (условно - богатые москвичи, бедные москвичи, богатые тувинцы, бедные тувинцы с авто, бедные тувинцы без авто; конечно, разделение - это отдельное исследование) и смотреть инфляцию по каждой конкретно. Тогда можно говорить предметно, что вот люди моего "социального слоя" стали тратить больше на столько, а те - столько.
Все это интересно, но через достаточно длинный период вы увидите, что уровень инфляции бедного тувинца с авто или без совпадет с накопленной общей инфляцией довольно точно.
А то ведь я, как и все - видел рост бензина с 36 до 46 и сахара с 22 до 40 за крайние полгода и все возмущался, как они там считают 3.5%...