Клиентоориентированность и что с ней делать

Наверное ни для кого не секрет что банки у нас не ахти как клиентоориентированы (ну или я в силу скромности своих доходов клиентооориентированных не встречал), а посему считать что банк твой друг наивно...



Нужно постоянно проверять не обманывает ли он, и в случае чего жестко требовать того что щедро обещает нам закон о правах потребителя и требовать чтобы банк соблюдал закон о банках и банковской деятельности...



А так грустно рыться в этих законах и находить всяческие нарушения и попытки развода со стороны банков что временами просто неохота в эти банки даже обращаться... Еще более угнетает позиция нашего доблестного регулятора ЦБ: "Обращайтесь в суд", даже если ему указываешь конкретные статьи законов которые нарушает банк!! Никакой реакции. Аналогично и Роспотреб, который отфутболивает все проблемы в ЦБ.



Отвратительно...



Единственная греющая душу мысль --- надо создать некую площадку для флэшмобов по банковским нарушениям: человек пишет о нарушении, кидает выверенные у юристов шаблоны жалобы и 100-200-1000 человек пишет об этом нарушении заполняя страницы электронного формуляра на сайтах ЦБ, Роспотребнадзора и ФАС.



Есть некий критический объем достигнув которого, объем жалоб инициирует не просто отписку, а разбирательство по существу





Что думаете?...