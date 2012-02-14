Вход
Профиль Блог Лента Активность

Клиентоориентированность и что с ней делать

14.02.2012 15:40 6 1 332 просмотра
Наверное ни для кого не секрет что банки у нас не ахти как клиентоориентированы (ну или я в силу скромности своих доходов клиентооориентированных не встречал), а посему считать что банк твой друг наивно...

Нужно постоянно проверять не обманывает ли он, и в случае чего жестко требовать того что щедро обещает нам закон о правах потребителя и требовать чтобы банк соблюдал закон о банках и банковской деятельности...

А так грустно рыться в этих законах и находить всяческие нарушения и попытки развода со стороны банков что временами просто неохота в эти банки даже обращаться... Еще более угнетает позиция нашего доблестного регулятора ЦБ: "Обращайтесь в суд", даже если ему указываешь конкретные статьи законов которые нарушает банк!! Никакой реакции. Аналогично и Роспотреб, который отфутболивает все проблемы в ЦБ.

Отвратительно...

Единственная греющая душу мысль --- надо создать некую площадку для флэшмобов по банковским нарушениям: человек пишет о нарушении, кидает выверенные у юристов шаблоны жалобы и 100-200-1000 человек пишет об этом нарушении заполняя страницы электронного формуляра на сайтах ЦБ, Роспотребнадзора и ФАС.

Есть некий критический объем достигнув которого, объем жалоб инициирует не просто отписку, а разбирательство по существу


Что думаете?...

Комментарии 6

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Какие люди. smile:)
Вэлкам!
Жалобы можно хоть контейнерами завозить.
Вот только толку от них при необязательности исполнения законов...
Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь Не с той стороны ты подходишь к проблеме. smile:)
В  (Cheerokee)
#
Просветите, Моисей Абрамович, с какой стороны подойти --- может действительно чего не догоняю?...
Может прийти с парабеллумом и ноги прострелить начальствующему составу банков? smile:D
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Цитата:
"я в силу скромности своих доходов ..."

Я тоже не из другого теста... И в банковском деле (как бы это помягче?) - ... не специализируюсь. (вот!)

Поэтому, звеняйте за вопрос.
А ЦБ что? Судья? Или карающий меч правосудия?

Ему бы за "утекающими" за бугор денежными потоками уследить! А вы - "клиентоориентированность". smile:o
В  (Cheerokee)
#
лично я видя такое с большей охотой размещу вклады в Испании, чем у нас.
А это и есть "утекающие потоки". Да и от ЦБ скорость "утекания" не зависит. Аналогично от гидрометцентра не зависит погода чтобы по этому поводу не думали smile;)
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Цитата
считать что банк твой друг наивно

Банк никогда не будет другом. Он будет улыбаться и "петь" красивые слова до тех пор пока ему это выгодно.
Как только выгода пропала, банк способен на более чем некрасивые поступки. И тут ничего личного бизнес есть бизнес и никто не собирается строить отношения.
А о своих правах надо знать и в законах разбираться. Так как не только банки заботятся о толщине своего кошелька, а любой бизнес в принципе. Так что нужно самостоятельно уметь снимать лапшу с ушей и фильтровать "замануху".
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения