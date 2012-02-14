Клиентоориентированность и что с ней делать

Наверное ни для кого не секрет что банки у нас не ахти как клиентоориентированы (ну или я в силу скромности своих доходов клиентооориентированных не встречал), а посему считать что банк твой друг наивно...
Нужно постоянно проверять не обманывает ли он, и в случае чего жестко требовать того что щедро обещает нам закон о правах потребителя и требовать чтобы банк соблюдал закон о банках и банковской деятельности...
А так грустно рыться в этих законах и находить всяческие нарушения и попытки развода со стороны банков что временами просто неохота в эти банки даже обращаться... Еще более угнетает позиция нашего доблестного регулятора ЦБ: "Обращайтесь в суд", даже если ему указываешь конкретные статьи законов которые нарушает банк!! Никакой реакции. Аналогично и Роспотреб, который отфутболивает все проблемы в ЦБ.
Отвратительно...
Единственная греющая душу мысль --- надо создать некую площадку для флэшмобов по банковским нарушениям: человек пишет о нарушении, кидает выверенные у юристов шаблоны жалобы и 100-200-1000 человек пишет об этом нарушении заполняя страницы электронного формуляра на сайтах ЦБ, Роспотребнадзора и ФАС.
Есть некий критический объем достигнув которого, объем жалоб инициирует не просто отписку, а разбирательство по существу
Что думаете?...
Комментарии 6
Вэлкам!
Жалобы можно хоть контейнерами завозить.
Вот только толку от них при необязательности исполнения законов...
Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешьНе с той стороны ты подходишь к проблеме.
Может прийти с парабеллумом и ноги прострелить начальствующему составу банков?
"я в силу скромности своих доходов ..."
Я тоже не из другого теста... И в банковском деле (как бы это помягче?) - ... не специализируюсь. (вот!)
Поэтому, звеняйте за вопрос.
А ЦБ что? Судья? Или карающий меч правосудия?
Ему бы за "утекающими" за бугор денежными потоками уследить! А вы - "клиентоориентированность".
А это и есть "утекающие потоки". Да и от ЦБ скорость "утекания" не зависит. Аналогично от гидрометцентра не зависит погода чтобы по этому поводу не думали
Банк никогда не будет другом. Он будет улыбаться и "петь" красивые слова до тех пор пока ему это выгодно.
Как только выгода пропала, банк способен на более чем некрасивые поступки. И тут ничего личного бизнес есть бизнес и никто не собирается строить отношения.
А о своих правах надо знать и в законах разбираться. Так как не только банки заботятся о толщине своего кошелька, а любой бизнес в принципе. Так что нужно самостоятельно уметь снимать лапшу с ушей и фильтровать "замануху".