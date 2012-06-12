Почтовая карта... Кобренд? Или все-таки похороны "Почтобанка"?..

Недавно появившаяся "Почтовая карта" наводит на размышления о том что идея "Почтобанка" по-видимому канула-таки в могилу.



Изначально у идеи "Почтобанка" были как жирные плюсы, так и не менее жирные минусы.

Из плюсов широкая сеть отделений и потенциал "обеспечить доступными банковскими услугами население России" в тех местах где нет ничего кроме Сбербанка или вообще ничего, а кроме того потенциально куча денег в капитал от государства.

Из минусов неразбериха с собственностью (ФГУП вроде как не может создавать дочерние общества) и ужасное качество обслуживания. А, ну и жадность при оценке своего "финансового бизнеса".



Так вот что касается смерти, точнее "мертворождения" Почтобанка.

Если раньше Почта помимо своих непосредственных почтовых дел и коммуналки/переводов торговала всякой прессой, а потом жевательными резинками, заколками, ручками, проездными, лотерейными билетами и т.п. барахлом, то теперь она начала пытаться продавать "финансовые услуги" (точнее даже все кто ни попадя начали продавать их через нее). В итоге на почте появились вклады и кредитки Тинькова, "микрофинансовые" займы под дикие проценты, страховки росгосстраха... Теперь и почтовая карта, которая дает доступ к открытию вкладов, получению кредитов, переводам и коммунальным платежам... Собственно зачем тогда нужен Почтовый банк?..

Лично мне кажется что лучше помучаться 1 раз и открыть карту, а потом все делать удаленно, чем каждый раз стоять в диких очередях. Возможно оно и к лучшему, ибо сколько денег надо вбухать в отделения и обучение сотрудников Почты для нормальной работы "Почтобанка" (и сколько из них было бы разворовано) и подумать страшно...