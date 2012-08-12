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Прощай Открытие-Webmoney, ты была хорошей подругой...

12.08.2012 01:18 3 1 070 просмотров
Сегодня простился с картой Открытие-Webmoney...
Что делать! "Прошла любовь, завяли помидоры..."
В свое оправдание могу сказать лишь то что 3 раза просил хоть какой-нибудь кредитный лимит и 3 раза не получил никакого...
Некая напряженность в отношениях в результате возникла с самого начала, но в итоге она стала моей первой дебетовкой с cashback, хотя и в Webmoney... Повышение уровня сертификата в системе Webmoney тоже было приятным дополнением наших отношений, как и полученная упорными домогательствами справка 2НДФЛ о наших с ней отношениях. Я принял ее такой какой она была --- с непонятным ограничением не менее 100р транзакции для начисления cashback и отсутствием взаимности при оплате в интернет-банке. Многое мы с ней прошли, но постоянные негативные изменения в ее тарифах вместе с ее корыстными планами на 2й год наших отношений окончательно разрушили мои к ней чувства и предопределили расставание...

Надеюсь свое счастье с тобой найдет кто-то другой. Прощай!.. smile:{}

Комментарии 3

В  (Cheerokee)
#
ну да...
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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smile:)
После присоединения волна негатива в НР пошла.
Посмотри в сторону РС, у них вроде тоже вебманиевая карта есть.
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