"Подготовьте декрет. До окончания модернизации и реконструкции запрещается увольнение работников. Работник не может уволиться с этого предприятия без разрешения руководителя", - сказал Александр Лукашенко.



"Отпустит - пусть уходит, не отпустит - должен работать. За нарушение - на принудительные работы. Рабочий, специалист и руководитель. МВД довести. А то мы достукаемся до того, что завтра начнут ходить по Борисову и Минску с вилами и друг друга колоть, вместо того чтобы запустить в производство и получать $1 тыс. в 2015 году", - подчеркнул белорусский лидер.



"Поэтому категорически запретить всякие увольнения с завтрашнего дня - 1 декабря", - потребовал Александр Лукашенко.



Президент также поручил предусмотреть в декрете возможность внесения работниками жалоб, которые будет уполномочен рассматривать губернатор того или иного региона. "Потому что разные бывают случаи. Принимает окончательное решение губернатор. Но категорически, принципиально работник, служащий и руководитель не должен уволиться до окончания модернизации", - сказал Александр Лукашенко.



"Все проекты, которые мы наметили - это огромные деньги. Они сегодня по 2-3 года омертвлены. Оборудование валяется под крышей", - отметил глава государства.



"Уволился - на принудительные работы, и сюда же работать, - еще раз подчеркнул Александр Лукашенко. - А твоя задача (Директора предприятия. - Прим. БЕЛТА) со специалистами каждый день доводить объем работ".