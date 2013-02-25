Народный рейтинг Банки.Ру

Всегда с позитивом относился к идее "обратной связи" с каким-либо банком.
В идеале модель выглядит как: банк и клиент конструктивно сотрудничают и, в случае косяков оборудования/сотрудников, клиент об этом говорит, банк "отечески" наставляет сотрудников на путь истинный/ремонтирует/дополнительно ставит оборудование и все счастливы: клиент получает некое улучшение, банк позитив от клиента, сотрудник тоже становится лучше, потенциальные клиенты видят какой банк "милый и отзывчивый" и бегут к нему со слезами радости, умиления и нескрываемого счастья.
Но это в идеале. На практике картина получается несколько иной. Наверное не открою Америку если скажу что зачастую банки нарушают как законы ("О банках и банковской деятельности", "Закон о защите прав потребителя" и другие), так и договора, подписанные ими (и НАПИСАННЫЕ ИМИ ЖЕ!!) и потребителями, так и вообще свои же собственные правила и инструкции.
И вот ИМЕННО ТУТ интересна реакция банка на отзыв клиента что все не "кучеряво".
Что бывает?
1) Банк честно говорит "ой, блин, это наш косяк, все исправим, деньги вернем, новые договора будут без косяков, спасибо за помощь" и действительно так и делает --- наверное это идеал существует в природе в исчезающе малых количествах
2) Банк отмалчивается. Как говорится: "Кто здесь?" (С) Пиши, не пиши банк ничего не делает
3) Банк говорит: мы так сделали, т.к. у нас такой договор/инструкции/"мозги наших сотрудников", ничего не дадим/не вернем/не изменим. Бывает смешно что банк свой договор ставит выше законов, но очень часто бывает и такое.
Но это "внешние" действия банка, которые клиент видит на том же Народном рейтинге.
Сотрудникам которые "косячат" (и сбой оборудования это тоже, надо полагать "косяк" отвечающего за него сотрудника) наверное объявляют выговор/лишают премии...
Вот если банк "идет в отказ" на справедливые требования клиента, то эффект от такого рейтинга обратный: клиенты уходят/не приходят, банк как был жадными неприятным, так им и остается, дополнительно зарабатывая себе репутацию "упрямого осла".
Сотрудники же не заинтересованы в отрицательных отзывах в любом случае: им же уменьшают зарплату!
Некоторые из них в итоге решают отзвониться (ну или попросить позвонить друзей) клиенту приватным порядком, невразумительно прорычав некие угрозы в трубку.
Вот и мне посчастливилось пообщаться с одним таким недоноском...
Мало того что он позвонил на указываемую в жалобе мобилу, так он еще и позвонил на зарегистрированный домашний телефон, который я никому кроме сотрудников банка в отделениях и не пишу!..
Забавное в ситуации то, что по адресу стационарного телефона я не живу, а вариант что стали бы звонить по телефону где я не живу (при наличии телефона по месту жительства) считаю сомнительной.
А самое забавное что информацию о телефоне моему месту жительства не имеет только 1 банк
Думаю что этот же банк закрыл мне доступ к оформлению своих новых продуктов из интернет-банка практически сразу же, как появился негативный отзыв, да и звонок задержался ненадолго от публикации...
Так что имейте ввиду дамы и господа... Некоторые банки "вертели на своем ... органе" (как говорится в одном анекдоте) все ваши жалобы, но вот сотрудники на которых вы жаловались имеют существенные возможности вам подгадить...
Как минимум вот так как описано в теме "Блок по-русски"
Комментарии 13
написано хорошо.
Раздумываю не пришить ли сюда статью 137 УК, пункт 2 дабы неповадно было... Статья 119, как мне кажется, бесперспективняк, тем более с нашими внутренними органами. Самое смешное что от банка на вопрос могут ли они и что-то выяснить и скажут ли мне, получил ответ в духе --- "все расскажите нам", а на повторный вопрос что узнаю по ситуации я -- благопристойная тишина.
Обналичкой не занимался, а, собственно, при чем тут это?.. Или те кто занимаются обналичкой не имеют права жаловаться на дерьмовую работу сотрудников?
Да и что за термин, "обналичка"? Можете мне юридически его описать и указать в чем незаконность выполнения договора, преложенного банком клиенту??
1. Письмо в банк с претензией и просьбой уплатить % за каждый день выше норматива (отметочку не забудьте);
2. письмо в территориальный орган ЦБ РФ;
И ждете решение по Вашему вопросу. Нет. Идете в суд. Да, время, нервы - это кажется дадите доверенность на юриста, все затраты вернете + моральный ущерб+удовольствие от победы.
Ну а Банки не судите в случае выявления случаев "обналичивание" наказывают копейкой управляющего банка.
Не-е... это не наши методы. Я предпочитаю, как и Остап Ибрагимович, исключительно легальные способы заработать... Надеюсь, покупка с дисконтом Киви-денег это не незаконная деятельность?
Тут уж скорее обезналичивание идет и списания со счета
Вот угрозы косвенные должникам еще понять можно, но вот угрозы нормальным клиентам - это что-то новое. Если не секрет, можете описать, как выглядела угроза и что, собственно говоря, угрожающий хотел от Вас чтобы Вы сделали? Да и какой банковский отдел Вас "терроризировал"?
Из угроз ничего оригинального и экстраординарного
Забавно, но он хотел чтобы я перестал писать
жалобы на обслуживаниеотзывы в интернете. Судя по тому что персональные жалобы на работу отделения/сотрудника у меня в штучных экземплярах, да и пишу я их на банки.ру, надо полагать что все довольно прозрачно.
Судя по всему, ИМХО, отделение и начальство в отделении денежно "взгрели" за х...е отношение сотрудников к работе, выражающееся в частых жалобах.
я не нормален --- я если недоволен, то не терплю сидя в очереди и не говорю себе мысленно "ай-яй-яй", а пишу. Уже крайне ненормально
Будучи не очень терпимым к "косякам" (за исключением случаев близких друзей и родственников, которым можно высказать все в лицо и оперативно все поправить), я предпочитаю по возможности не хамить, а, пока не угас пыл, высказать все письменно --- есть такая слабость и некое ощущение что так правильнее
Извините, но на мои попытки услышать хоть что-то внятное (кто, откуда и малейшие детали), ничего кроме угроз я не слышал. Какой к дьяволу отдел? Вы бы еще фамилию звонившего попросили огласить
Вот, к примеру, угроза могла выглядеть так: http://www.youtube.com/watch?v=93i8Z2h_xRI но состава УК РФ по ст.119 здесь не натянуть, только в суд за оскорбления.
Чего можно добиться от любого человека, если унижать и оскорблять его – ничего. Ответ человека, загнанного в угол может быть самым неожиданным. Очевидно, вашим оппонентам надо было быть дипломатичнее, ведь «лучше худой мир, чем хорошая война» и банкам это надо иметь в виду, так как страдает их репутация.
1) данные жалующегося попали к "рядовому"
2) была осуществлена блокировка доступа к продуктам банка. Как бы задача не для "рядового". Тут уж, извините, не тот уровень
Напишите запрос в банк по какой причине "была осуществлена блокировка доступа к продуктам банка." Интересно что они ответят.